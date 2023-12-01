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Восточный гороскоп на 2024 год для Кролика (Кота)

Восточный гороскоп на 2024 год для Кролика (Кота)

Гороскоп на 2024 год обещает Кроликам сравнительно благополучное время. Отношения их с хозяином года Драконом более-менее позитивные, хотя и не идеальные. А следовательно, им предстоит период жизни интересный, содержательный и позволяющий (хотя иногда, напротив, заставляющий) двигаться вперёд, преодолевая препятствия и сложности. Это время, с одной стороны, отлично подходит для подведения итогов, а с другой – для создания основы будущего в самых разных сферах существования.

 

Относительно нейтрально Дракон будет относиться к здоровью Кроликов. Здесь им не стоит ждать ни помощи, ни противодействия. Поэтому в данном случае им не следует, с одной стороны, рассчитывать в 2024 году на попустительство своим слабостям, а с другой – на особо тяжёлые последствия при возникновении проблемных ситуаций. Хороший опыт смогут приобрести те из Кроликов, кто попробует воспользоваться какими-нибудь духовными практиками. Ну, а те, кто дополнит их адекватными физическими нагрузками, получат ещё более положительный оздоровительный эффект.

 

В личной жизни Кролики могут рассчитывать на значительную поддержку со стороны Хозяина года. Можно утверждать с большой долей уверенности, что в жизни почти каждого из людей этого знака произойдёт какое-то важное событие. Для одиноких Кроликов это, скорее всего, будет новое перспективное знакомство, для тех, кто уже имеет пару – качественные изменения в строящихся (или уже построенных) отношениях, например, переход к более романтическому взаимодействию с партнёрами.

 

Определённого внимания потребует от Кроликов профессиональная сфера. Тут у них периодически будут случаться как проблемы, так и большие успехи. Часть представителей этого знака сумеет расширить круг полезных для дальнейшего карьерного роста знакомств. Многие научатся более грамотно распределять своё рабочее время и применять личные таланты и способности. В то же время среди Кроликов обязательно найдутся такие, которые захотят продемонстрировать собственную оригинальность и профессиональное превосходство над окружающими. И далеко не каждый сможет сделать это достаточно деликатно, чтобы не вызвать недовольство коллег или руководства. А значит, вокруг этих Кроликов повысится вероятность интриг и прочих сложностей во взаимоотношениях. Соответственно, подобного рода риски людям этого знака следует непременно иметь в виду.

 

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Финансовые успехи Кроликов в основном будут зависеть от их собственных усилий. Дракон здесь им не помощник. Хотя и вредить тоже не станет. Денежная стабильность обещана тем Кроликам, которые проявят максимум рациональности в своих тратах. Им рекомендуется поменьше думать о благотворительности и прочих подобных вещах, избегая, впрочем, цинизма и откровенного пренебрежения к чужим проблемам (особенно если они касаются родни и близких друзей). Акцент Кролики должны сделать на увеличении своих сбережений, поскольку именно в 2024 году у большинства из них появится шанс на крупное приобретение вроде покупки недвижимости.


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Автор: Гороскопы на Синьорина.Ру
Вчера, 09:02

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