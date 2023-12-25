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Восточный гороскоп на 2024 год для Змеи

Восточный гороскоп на 2024 год для Змеи

Восточный гороскоп на 2024 год предсказывает Змеям время достаточно интересное. У них будет немало возможностей для преодоления рутины, а также многих проблемных моментов. При этом нужно честно отметить, что в некоторых случаях обстоятельства, подталкивающие Змей к переменам и продвижению вперёд, будут продиктованы «воспитательными» мотивами Хозяина года Дракона. Но поскольку большинство из них окажутся для Змей полезными, то обижаться на него им точно не нужно.

 

В 2024 году большинству представителей этого знака не придётся испытывать значительных финансовых трудностей. А часть из них даже улучшит уровень своего материального благосостояния. Последнее в первую очередь актуально для тех, кто планирует организовать для себя какой-нибудь дополнительный источник заработка, потому что шансы на успех в подобных задумках будут довольно высокими. Но кроме того, Змеям имеет смысл обратить внимание на отношения с руководством. Их улучшение тоже вполне может стать поводом для повышения заработка, чем, как говорится, грех было бы не воспользоваться.

 

Змеи, стремящиеся к профессиональной самореализации, могут рассчитывать на ощутимое продвижение в этом направлении. Но очевидно, что для воплощения такой перспективы им придётся учесть несколько моментов и приложить определённые усилия. Ведь Хозяин года однозначно не приветствует пассивность и леность. Во-первых, Змеи должны стараться дистанцироваться от конфликтов и конфликтных людей (как коллег, так и руководства). Во-вторых, им следует придерживаться принципа последовательности – не бросать начатое, не принимать спонтанных решений и т.п. В-третьих, Змеям нужно задуматься о том, как получше проявлять собственные профессиональные знания и умения. И не только задуматься, но и начать практически их демонстрировать.

 

В личной жизни Змеям тоже рекомендуется избегать экспромтов. Более оправданными и полезными будут терпеливость и продуманность. Плюс сюда обязательно следует добавить тактичность. И это означает, что одиноким Змеям желательно воздержаться от того, чтобы каждое новое знакомство с представителем противоположного пола рассматривать как возможность немедленно устроить личное счастье. А те, кто уже имеет пару, пусть научатся более спокойно относиться к досадным недоразумениям в отношениях. Как правило, все они в 2024 году окажутся временными и не очень существенными, а потому подвергать из-за них рискам союз с партнёром было бы крайне неразумно.

 

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Что касается здоровья, то о нём Змеям особенно переживать не нужно. Дракон обеспечит людей этого знака довольно высоким физическим потенциалом. В большинстве случаев его будет достаточно, чтобы даже Змеи, относящиеся к своим организмам легкомысленно, смогли прожить год без значительных хлопот о личном самочувствии. Если же им и следует чего-то опасаться, так это проблем в связи с систематическими переутомлениями. Вот их Змеям точно рекомендуется избегать.


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Автор: Гороскопы на Синьорина.Ру
25 декабря 2023

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