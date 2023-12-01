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Восточный гороскоп на 2024 год для Дракона

Восточный гороскоп на 2024 год для Дракона

Гороскоп для Драконов на 2024 год не может быть особо проблемным. Ведь в этом годовом цикле он Хозяин сам себе. Но это вовсе не означает, что им будет позволено попустительское отношение к себе и к складывающимся в их жизни обстоятельствам. Напротив, чем больше ответственности и здравого смысла Драконы проявят, тем больше позитива получат. В этом году Драконам рекомендуется задуматься о пересмотре своих взглядов на окружающую действительность, избегать лености и неэтичных поступков.

 

Для поддержания своих организмов в удовлетворительной физической форме представителям этого знака в основном будет достаточно соблюдения общих принципов правильной жизни. Это значит, что им следует избегать систематических переутомлений, обеспечивать для своего тела достаточную физическую активность, задуматься о качественном улучшении личного досуга. Плюс они должны заняться пересмотром собственных привычек. Это может оказаться не самой простой задачей, однако те, кто заставят себя приложить усилия в нужном направлении, наверняка не пожалеют впоследствии. Ведь достигнутые успехи окажутся надёжными и долгосрочными.

 

Многие Драконы будут тяготеть к избыточным тратам. Им будет хотеться то порадовать себя какой-то милой, но при этом совершенно ненужной покупкой, то продемонстрировать окружающим широту свой души… Большей частью подобные проявления удаваться будут. В особенности, во второй половине года. Но в первые месяцы от бессмысленных расходов Драконам всё-таки лучше было бы воздержаться.

 

Драконы, реализующие (или планирующие) собственный бизнес-проект, могут смело вкладываться в него. Но им желательно помнить, что их вложения должны быть продуманными и находящимися строго в рамках закона и этики. На дело, которое не во всём понятно или сопряжено с теми или иными авантюрами, тратить средства точно не стоит.

 

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Одним из важнейших аспектов существования Драконов наверняка станет их профессиональная деятельность. На неё большинству людей этого знака придётся тратить немало времени и сил. В частности, многим из них придётся столкнуться с необходимостью совершить определённые изменения в уже привычном рабочем графике. Драконы, которые довольны своей профессиональной сферой, необходимость таких изменений, скорее всего, воспримут с оптимизмом. Те же из них, кто собственными карьерными реалиями не совсем доволен, тоже должны реагировать на них позитивно, даже если они значительны и на первый взгляд кажутся проблемными.

 

Сфера, в которой Драконов ожидает больше всего положительных эмоций, – область личных отношений. Тут для них можно определённо прогнозировать множество событий и впечатлений. Те из них, кто войдёт в 2024 год без пары, почти наверняка обретут её. Причём в большинстве случаев судьбоносного знакомства им долго ждать не придётся. Остальные могут рассчитывать на стабилизацию уже существующих отношений, их укрепление, одним словом, на их переход в более гармоничную стадию.


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Автор: Гороскопы на Синьорина.Ру
Сегодня, 09:05

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