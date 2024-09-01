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ТОП-12: Таро-прогноз на 2025 год по знакам Зодиака

Таро-прогноз на 2025 год по знакам Зодиака

Как предвещает таро-прогноз, 2025 год будет сложный и яркий на эмоции, так как управлять им будет Отшельник. Многие столкнутся с неприятностями, но у всех они будут разные и зависящие от нрава человека и его жизненных ценностей. Скорее всего, в жизни каждого произойдут веховые события, которые повлияют на будущее, поэтому надо быть готовым к принятию новшеств и подведению итогов.

 

Аркан 2025 года – Отшельник, напоминающий монету с двумя сторонами: положительной и отрицательной. Первая приведёт к финалу отдельных процессов, идущих очень сложно и с большими стараниями, а вторая – к необходимости стать лишь наблюдателем за происходящим в семье, на работе, в стране и мире в целом. Поэтому таро-прогноз на 2025 год советует принять неизбежность и проще смотреть на то, что происходит как с каждым человеком, так и с обществом, потому что перемен не избежать. И все они будут серьёзные и судьбоносные!

 

Выберите свой знак зодиака:

Таро прогноз на 2025 год: Близнецы
Близнецы
(21.05 - 21.06)
Таро прогноз на 2025 год: Рак
Рак
(22.06 - 22.07)
Таро прогноз на 2025 год: Лев
Лев
(23.07 - 22.08)
Таро прогноз на 2025 год: Дева
Дева
(23.08 - 23.09)
Таро прогноз на 2025 год: Весы
Весы
(24.09 - 23.10)
Таро прогноз на 2025 год: Скорпион
Скорпион
(24.10 - 22.11)
Таро прогноз на 2025 год: Стрелец
Стрелец
(23.11 - 21.12)
Таро прогноз на 2025 год: Козерог
Козерог
(22.12 - 20.01)
Таро прогноз на 2025 год: Водолей
Водолей
(21.01 - 20.02)
Таро прогноз на 2025 год: Рыбы
Рыбы
(21.02 - 20.03)

 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 10:18

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