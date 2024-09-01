Таро-прогноз для Девы на 2025 год

Как указывает таро-прогноз, в 2025 году в жизнь Дев просто ввалятся перемены, притом во все жизненные сферы. Будет множество знакомств, как деловых, так и личного характера, в том числе и любовных. Новые люди внесут в жизнь представителей этого знака Зодиака то, о чём Девы мечтали, но боялись сказать вслух, что благоприятно отразится на их финансовом положении. Будут смелые решения и авантюры, о которых рождённые под этим созвездием не раз ещё вспомнят с восторгом.

Личная жизнь Девы в 2025 году

В 2025 году, согласно главной карты Таро данного года – Отшельника, Девы много времени проведут в самокопании и поиске себя, что приведёт к их личностному росту и переменам, как внутренним, так и с внешностью – они станут намного лучше выглядеть и тем самым привлекать к себе внимание противоположного пола. Поэтому весной этот знак найдёт свою настоящую любовь… переписываясь по рабочим вопросам. Романтические отношения будут развиваться медленно, так, что в какой-то момент захочется на них поставить точку, но в итоге чувства захватят влюблённых, и представители этого зодиакального созвездия потеряют голову от любви и страсти. И, что интересно, такая ситуация произойдёт не только с одинокими Девами, но и с теми, кто уже имеет вторую половинку. Таро-прогноз рекомендует всё-таки послушать свой разум. В августе родственники преподнесут Деве сюрприз – они узнают о скором пополнении в семье. Для мужчин эта новость будет удивительной и приятной, а вот женщины, рождённые под данным созвездием, будут разочарованы.

Финансовое положение Девы в 2025 году



В этом году Девам деньги будут словно сыпаться сверху. Поступят заманчивые предложения от нового знакомого подзаработать, и этот знак Зодиака, что для него нетипично, вдруг согласится на них и не прогадает. Материальное положение пойдёт в гору, появится возможность вложиться в собственный бизнес и до середины лета сделать его прибыльным. Осенью Дев будет ждать повышение по службе, что благоприятно отразится на заработной плате, поэтому этот знак сможет позволить крупные покупки, в том числе и приобретение недвижимости. К концу года будут ещё денежные поступления из неожиданного источника, благодаря которым представители этого знака Зодиака смогут сделать себе подарок - дорогостоящую поездку на курорт.

Здоровье Девы в 2025 году



Карты Таро в 2025 году предсказывают, что со здоровьем если и возможны проблемы, то только на нервной почве. Девы, конечно, стараются держать себя в руках, но у них слабо получается. Эмоциональный фон будет нарушен по причине постоянных переживаний и стрессовых ситуаций, пик которых придётся на лето и начало осени. В остальном же стабильность, особенно у представителей мужского пола, рождённых под этим знаком Зодиака. Женщинам не стоит забывать посещать раз в полгода гинеколога. Профилактика женского здоровья не будет лишней в 2025 году.

Образование Девы в 2025 году



Девы никогда не перестают учиться, и 2025 год не станет исключением. Они много времени посвятят изучению психологии и отношений между мужчиной и женщиной, так что в конце года даже решатся написать книгу по этому вопросу. Выпускникам школ, рождённым под данным созвездием, нужно тщательно выбирать будущую профессию, так как есть вероятность ошибиться, находясь под эмоциями. Хорошо бы посоветоваться со старшим поколением, а также со специалистами в выбранной отрасли. Что же касается студентов, то, в принципе, в их жизни ничего не поменяется – они будут много учиться, некоторые осваивать даже две специальности, и в итоге показывать блестящие результаты.

Карьера Девы в 2025 году



Карьера пойдёт в гору, особенно у прекрасного пола. Их ждёт много предложений от начальства, притом как непосредственного, так и самого высокого, и только от Дев будет зависеть, что они выберут. Но какой бы выбор ни был – результат всё равно порадует. Финансовое положение будет стабильное, временами даже неожиданно идеальное. Девы-бизнесмены расширят своё дело, что принесёт им некоторые хлопоты и заботы, а также переживания, но всё пройдёт идеально, найдутся профессионалы своего дела, которые помогут построить успешный бизнес.

Счастливый цвет Девы в 2025 году



Оранжевый. Если Дева наденет вещи данного цвета, то сможет помочь себе поверить в свои силы. По этой причине данному созвездию нужно обязательно добавить в свой гардероб одежду оранжевого оттенка, а также приобрести мебель, покрывала, постельное бельё или что-либо другое, что будет находиться в комнате Девы и вдохновлять не бояться покорять даже самые высокие и сложные вершины.

Счастливый камень Девы в 2025 году



Нефрит. В 2025 году в жизни Девы появится много завистников, которые будут негативно относиться к её успехам. Чтобы убрать всё плохое, насланное этими людьми, этому знаку Зодиака необходимо носить за собой данный минерал. Его надо брать в руки перед важными событиями или важными мероприятиями. Он поможет достичь успеха и достойно выйти из всех неприятностей.