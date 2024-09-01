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Таро-прогноз для Тельца на 2025 год

Таро-прогноз на 2025 год для Тельца

Тельцы - довольно упрямый знак Зодиака, но, как гласит тарологический прогноз для Тельца на 2025 год, Отшельник – покровитель года, заставит их покориться. Тельцов будут ждать мелкие неприятности, которые застанут их врасплох, что очень не по нраву представителям данного зодиакального созвездия, привыкшим к стабильности. Но, в то же время, благодаря своей природной упёртости они довольно легко справятся со всеми невзгодами. Они будут идти чётко к цели, и никто не сможет сбить их с пути.

 

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Личная жизнь Тельца в 2025 году

Весь год аркан Отшельник будет вносить свои коррективы в личную жизнь Тельцов. Как только они решат поехать, например, на отдых к морю, тут же потребуется поддержка и участие домочадцев. Тактичность и сдержанность поможет решить все возникшие проблемы родственников в короткий срок, но билеты придётся поменять. Но карты Таро предупреждают, что сейчас не время нервничать из-за просьб близких, им нужно уделять как можно больше времени, и вскоре они ответят тем же. Одинокие представители этого знака в середине лета окажутся в вихре страсти и романтики. Не нужно терять голову, так как избранник может относиться несерьёзно к данным отношениям: исчезнет и разобьёт сердце Тельца. Зато у семейных всё будет прекрасно – вторая половинка будет рядом, поймёт и поддержит всегда и во всём. Кстати, есть вероятность, что 2025 год подарит этому знаку Зодиака неожиданное пополнение в семействе.

Финансовое положение Тельца в 2025 году

2025 год для Тельца в финансовом плане будет довольно стабильным – деньги с неба не станут сыпаться, но и на мели он точно не окажется. Этому знаку могут предложить небольшую авантюру, в которую, как говорят карты Таро, не стоит вступать: не давать крупных сумм взаймы, не рисковать, играя в азартные игры, и не вкладываться в неизвестные предприятия. Однако и жадничать не стоит – скупость может быть оценена Отшельником, как вызов, чтобы переломать твердолобость этого знака. Проявив скупость, Телец позже заплатит в разы больше. Поэтому в 2025 году необходимо придерживаться золотой середины: не транжирить деньги, но и не скупердяйничать. Действуя таким образом, к зиме представители этого знака Зодиака увидят прекрасные результаты – финансовый рост и большие возможности.

Здоровье Тельца в 2025 году

В 2025 году Тельцы найдут средство, которое поможет держать эмоции под контролем и спокойно спать. Ведь в последнее время этот знак Зодиака преследовала бессонница, выбивающая их из колеи. Благодаря эмоциональной стабильности Телец сможет решить свои давние проблемы с желудочно-кишечным трактом. Осенью напомнят о себе хронические боли в спине и суставах. Пешие прогулки в парке или по лесу помогут быстро справиться с ними.

Образование Тельца в 2025 году

В 2025 году этому знаку Зодиака судьба предложит изменить свою профессию, и только от них будет зависеть, как поступить – согласиться с предложенным или проигнорировать. Правда, придётся много учиться и тратить не только силы и энергию, но и деньги на получение новой информации. Как рекомендуют карты Таро Тельцу, не стоит бояться трат, они принесут в будущем большую прибыль. Студенты и школьники этого созвездия зимой могут столкнуться с проблемами в учёбе из-за конфликта с преподавателем. Лучше не ссориться, выдержка и терпение сейчас намного важнее, чем демонстрация своей упёртости.

Карьера Тельца в 2025 году

Этот знак ждут огромные перемены в профессиональной сфере. В начале года они получат предложение сменить работу на более выгодную в финансовом плане. Это даст шанс Тельцам совершить новый карьерный виток. Главное, прежде чем соглашаться на данную пропозицию, провести точный расчёт и построить план действий, которому строго следовать, ни в коем случае не отклоняясь от намеченной цели. Хотя этот знак Зодиака ненавидит советы, в данном вопросе рекомендуется к ним прислушаться, обратившись к компетентным товарищам. Конец года, возможно, подарит не только новую должность и достойную оплату труда.

Счастливый цвет Тельца в 2025 году

Нежно-сиреневый. Тельцы любят нежные цвета, поэтому с удовольствием внесут коррективы в свой гардероб, добавив в него счастливый оттенок. Но не только одежда должна поменяться, но и то, что будет касаться тела этого знака Зодиака – постельное бельё, полотенца, одеяла и т.п. Такая цветовая гамма даст возможность Тельцам расслабиться и освободиться от негативных мыслей, которые не раз посетят их в течение года.

 

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Счастливый камень Тельца в 2024 году

Аметист. Этот камень нужно носить в качестве украшения – кольца, кулоны или серьги. Особенно рекомендуется надевать их перед романтическими свиданиями или же после ссоры, эмоциональной встряски, чтобы быстро успокоиться.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 10:26

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