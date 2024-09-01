Изучив таро-прогноз для Стрельца на 2025 год, можно точно сказать, что этот знак ждёт период беспокойства, авантюр, приключений и другого, что так он любит. Есть вероятность, что придётся всё начать с чистого листа, чтобы сделать свою жизнь лучше, но это Стрельца никогда не пугало, скорее, наоборот, ему это безумно нравится. Хотя их активность всё-таки иногда будет меняться на спокойные дни, но их будет очень мало, потому что представители данного созвездия в этом году будут всегда в полной боевой готовности. Даже если события будут разворачиваться не самым благоприятным образом, победа всегда будет за Стрельцами.

Личная жизнь Стрельца в 2025 году



В этом году Стрельцов ждут позитивные перемены в личной жизни. Они открыты для знакомств и общения. Будучи приятным и интересным собеседником, представители этого зодиакального созвездия смогут с лёгкостью расширить свой круг знакомых, среди которых они и найдут свою вторую половинку. Правда, им нужно быть внимательнее к своему новому окружению, среди них будут и меркантильные личности, готовые в любой момент предать Стрельца. Те же, кто уже нашёл свою любовь, но пока не узаконил отношения, должны не забывать, что 2025 год – идеальное время для этого. Летом и в начале осени можно идти под венец, не боясь никаких преград, - брак будет спокойным и гармоничным. Для семейных Стрельцов лето, напротив, принесёт некоторые проблемы – всплывут подробности, которые этот знак Зодиака тщательно скрывал от любимого человека. Поэтому, если он грешен походами налево, то лучше уже сегодня задуматься о своём поведении. В данной ситуации «на авось» не получится. К тому же, все Стрельцы, состоящие в браке, столкнутся с дилеммой – родители или любимый человек. Кого выбрать, будет зависеть только от самих представителей этого зодиакального созвездия.

Финансовое положение Стрельца в 2025 году



В финансовом плане представители этого знака Зодиака разделятся на два лагеря: одни будут тут же тратить полученное, а вторые – копить, чтобы приобрести недвижимое или движимое имущество. Но при этом все Стрельцы будут довольны своим финансовым положением. Хотя в душе они понимают, что могут зарабатывать больше, но только для этого придётся работу поставить на первое место и взять на себя серьёзные обязательства. Ни к первому, ни ко второму они не готовы, потому что это помешает им жить на полную катушку. Осенью представители данного созвездия получат интересное и выгодное предложение, но внутренний голос будет находить аргументы, чтобы не соглашаться на него. Карты Таро рекомендуют обратиться за советом к близкому другу, которому у Стрельцов полное доверие.

Здоровье Стрельца в 2025 году



Карты Таро 2025 Стрельцам предсказывают, что болезни будут периодически напоминать о себе, особенно хронические, но в целом год не принесёт больших проблем. Главное – контролировать своё питание, минимизировать употребление алкоголя и увеличить занятия спортом. Рекомендуется езда на велосипеде, а также плаванье в бассейне или в открытом водоёме. Мужчинам-Стрельцам нужно следить за артериальным давлением. Скачки его могут привести к большим неприятностям.

Образование Стрельца в 2025 году



Этот год довольно плодотворен с точки зрения образования. В марте, апреле и осенью появится возможность для обучения за границей и участия в творческих конкурсах высокого уровня, поэтому это время надо использовать максимально эффективно. Возможно, следует отказаться от сверхурочной работы, а также активной личной жизни. Друзья подождут. Студенты смогут поучаствовать в конкурсных экзаменах и успешно завершить учебный проект. Выпускники школ с лёгкостью поступят в желаемые ими ВУЗы.

Карьера Стрельца в 2025 году



В 2025 году Стрельцы не смогут спокойно наблюдать за успехами коллег и друзей на профессиональном поприще, поэтому приложат все усилия, чтобы обратить на себя внимание начальства. Так как этот знак обзаведётся множеством новых знакомых, то есть большой шанс, что среди них будут единомышленники. Именно с ними они и решат открыть своё дело, которое, кстати, принесёт немалый доход в будущем. В марте придётся много времени проводить на людях, имеющих большое влияние в обществе, чтобы обратить на себя их внимание, следует пересмотреть свой имидж. Целеустремлённость, привлекательный вид и умение грамотно говорить сделают своё дело, Стрельцов заметят и предложат интересный проект, над которым не только приятно работать, но и выгодно.

Счастливый цвет Стрельца в 2025 году



Коричневый. Но его надо комбинировать с другими цветами, смотря для какой цели выбирается цвет, приносящий удачу. Для карьеры необходимо коричневый сочетать с зелёным и чёрным, для романтики – с розовым или мятным, ну а для дружеских посиделок – с белым или жёлтым. Именно в таком сочетании удача будет на стороне Стрельцов.

Счастливый камень Стрельца в 2025 году



Авантюрин. Этот камень рекомендуется носить на шее подальше от чужих глаз. Если возникнут какие-то сложности, можно взять его в руки, согреть и попросить помощи. Рядом с ним всё будет отлично.