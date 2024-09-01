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Таро-прогноз для Рыб на 2025 год

Таро-прогноз на 2025 год для Рыб

Согласно раскладу на картах Таро прогноз для Рыб на 2025 год довольно благоприятен. Ожидаются перемены к лучшему во всех жизненных сферах, но лучше всего будет складываться обстановка в материальном плане. Рыбы смогут реализовать свой давний проект, который принесёт им немалый доход, а также поможет подняться по карьерной лестнице. В течение года этот знак Зодиака много времени будет проводить с друзьями – с ними они пройдут через неприятности и радости, с ними получат желаемый успех на работе и с ними же начнут прибыльный бизнес. Также друзья будут рядом во время прекрасного путешествия, в которое Рыбы отправятся во второй половине года.

 

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Личная жизнь Рыб в 2025 году

2025 год для Рыб ознаменуется постоянными знакомствами, некоторые из которых могут перерасти в романтические. Одинокие представители этого знака Зодиака встретят вторую половинку при весьма неожиданных обстоятельствах – ударятся друг с другом во время открытия двери, в застрявшем лифте или же перепутав такси с владельцем авто. Роман будет развиваться стремительно, поэтому через пару месяцев после знакомства Рыбы могут пойти под венец. Состоящие в отношениях в какой-то момент решат проверить любимого человека на верность, подстроив романтическую встречу с приятной особой, и поймут, что партнёр верен и чист. После такой проверки отношения станут намного ярче и страстней, рождённые под данным созвездием будут удивлять свою вторую половинку незабываемым интимом и шикарными подарками. В середине года влюблённые решат отправиться на отдых, откуда, скорее всего, вернутся уже в интересном положении. Кроме семьи, Рыбы немало времени будут проводить и с друзьями. Кстати, в путешествие со второй половинкой отправят верные товарищи, подарив путёвку в дорогой отель.

Финансовое положение Рыб в 2025 году

В 2025 году деньги будут просто липнуть к Рыбам. И это закономерно. Этот знак умело принимает решения, строит отличные планы для достижения цели, а также дружит со всеми, поэтому люди идут ему навстречу, помогая во всех вопросах, в том числе и финансовых. Рыбы смогут собрать немалую сумму на покупку автомобиля, о котором так давно мечтали. Единственное, о чём напоминают кары Таро, - нужно расходы держать под контролем, бездумные траты ни к чему хорошему не приведут. Не рекомендуется никому давать в долг, исключение – проверенные люди, остальные точно не вернут. Перед Новым годом Рыбы получат большую премию, которую можно потратить на родных, близких и друзей. Эти деньги потом вернутся в тройном размере.

Здоровье Рыб в 2025 году

Рыбам нужно обратить внимание на постоянные скачки давления – это может привести к весьма неприятным последствиям. Женщинам этого знака Зодиака следует посетить гинеколога. Профилактический осмотр может выявить только развивающиеся болезни. В остальном год не принесёт больших проблем. Главное – не переутомляться.

Образование Рыбы в 2025 году

Для студентов данного знака Зодиака этот год сулит удачу и успех. Можно заняться самообразованием или же поступить ещё на один факультет. Совмещать учёбу будет легко. Экзамены сдаваться будут просто, так как преподаватели давно заметили старания Рыбок, поэтому, даже если и увидят пробелы в знаниях, то простят. Выпускники 2025 года в самый последний момент решат сменить факультет для поступления. И это будет верное решение – учёба принесёт массу удовольствия и радости, а одногруппники окажутся очень интересными людьми.

Карьера Рыб в 2025 году

В этом году Рыбы покажут, что умеют рисковать – решат открыть своё дело, которое, кстати, будет весьма прибыльным. Рядом с ними будут друзья, которые помогут не только морально, но и финансово, а некоторые даже предложат стать партнёрами. Те же, кто не решится на своё дело, с удовольствием возглавят предприятие, которому отдали немало лет работы и знаний. У них всё получится – коллеги будут уважать и прислушиваться к советам Рыб, начальство – поддерживать во всём. Кстати, более удачливой будет карьера у мужчин этого созвездия – они быстро освоятся в кресле руководителя. И уже к концу года им могут сделать заманчивое предложение, которое потребует даже переезда в другую страну. Какой бы вариант ни выбрали Рыбы, успех всегда будет на их стороне.

Счастливый цвет Рыб в 2025 году

Синий. В этом цвете нужно обустроить свой рабочий кабинет или комнату для работы. Тогда успех будет на стороне Рыб. Для удачи на личном фронте подойдёт голубой. Он поможет чувствовать себя уверенно в окружении противоположного пола, а также привлечёт к себе внимание.

 

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Счастливый камень Рыб в 2025 году

Жёлтый кварц. Его необходимо носить при себе, желательно так, чтобы он не был заметен окружающим, поэтому рекомендуется прятать в нагрудном кармане или зашить в мешочек, помещённый на уровне сердца.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 10:55

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