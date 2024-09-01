Таро-прогноз для Льва на 2025 год

2025 год, согласно таро-прогнозу для Льва, станет временем, когда нужно покопаться в себе, отработав все «теневые» стороны – деньги, взаимоотношения с окружающими, самодисциплину, а также любовные связи. На пути не раз встретятся трудности в решении рабочих вопросов, так как представители этого созвездия слишком поверхностно будут относиться к своим трудовым обязанностям. Возможны ситуации, которые поставят этот знак в тупик и откроют глаза на их близких людей. Главное – это не поддаваться унынию и искать мотивацию, чтобы двигаться дальше, даже если всё складывается не самым лучшим образом.

Личная жизнь Льва в 2025 году



В начале года у этого знака на любовном фронте всё будет складываться как нельзя лучше – новые романтические знакомства, страсть, а также полная гармония в интимной жизни со своим прежним партнёром, которой в последнее время практически не было. Но уже к весне произойдут перемены к худшему – Лев решит начать выяснять отношения со второй половинкой, прояснять некоторые щепетильные, в том числе и денежные, вопросы, на которые любимый человек не совсем рад отвечать. Возможен серьёзный скандал, который некоторые пары приведёт к расставанию. Те же, кто сможет справиться со сложившимися неприятными ситуациями, летом пойдут на сближение, привнеся в свои отношения свежую нотку романтики. Львы, которые ещё не нашли себе пару, в летний период обязательно это сделают. Судьба подарит им встречу с человеком, который имеет такие же цели и такие же жизненные ценности. Кстати, осенью могут активизироваться бывшие партнёры, притом, как и у тех, кто уже состоит в отношениях, так и у свободных Львов. Карты Таро не рекомендуют начинать всё сначала. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Финансовое положение Льва в 2025 году



В 2025 году Львы не будут нуждаться в деньгах, но и шиковать, как они любят, не смогут, поэтому финансовое положение можно назвать стабильным, но не очень комфортным для этого знака Зодиака. В начале года они сильно потратятся, приобретя недвижимость, на которую собирали деньги, однако обставить её так, как они планировали, не смогут – не хватит средств, что сильно огорчит Львов. Карты Таро сулят финансовую поддержку от родственников, но даже её не хватит на то, что они задумали, поэтому придётся довольствоваться тем, что есть. В середине лета Лев решит отправиться на отдых в страну своей мечты, путешествие будет запоминающимся не только эмоционально, но и материально – этот знак могут обокрасть. Поэтому летом нужно деньги всегда держать подальше от чужих глаз, охотников на них будет очень много. В декабре этот знак сможет заработать большую денежную сумму благодаря своему хобби – полученные деньги Лев потратит на подарки близким.

Здоровье Льва в 2025 году



Физическая форма Львов в 2025 году будет на высоте – они будут активно заниматься спортом и даже решат поучаствовать в соревнованиях, где получат призовое место. Так что у них будет повод для гордости. В холодное время нужно не переохлаждаться, иначе простуд не избежать. Они будут проходить в лёгкой форме, но всё же некоторые неприятности доставят. Бодрость можно поддерживать простыми прогулками по парку, подальше от городской суеты. Тишина, пение птиц, шум листвы дадут положительные результаты.

Образование Льва в 2025 году



Львы всегда всё схватывали на лету, но в этом году им придётся потрудиться, чтобы достичь желаемых результатов. Зато они смогут не только повысить свой профессиональный уровень, но и вовсе покорить новую профессию. Особенно удачно всё сложится у творческих личностей – они благодаря своему таланту смогут реализоваться как большие специалисты в своей области. У них даже могут появиться ученики. Студентам и школьникам в 2025 году повезёт. Всё будет ладиться, экзамены будут сданы легко и результаты порадуют.

Карьера Льва в 2025 году



В 2025 году Львам просто необходимо открыть своё дело. Оно будет очень успешным. Только желательно не вкладывать все свои деньги, лучше взять партнёра и поделить все расходы напополам. Тогда они смогут достичь большего успеха. Если же всё-таки представители этого знака не решатся рискнуть стать бизнесменами, то у них всё равно будет ещё один путь реализовать свои знания и умения – их заметит начальство и предложит занять руководящий пост. Даже не стоит сомневаться – быть начальником для Льва, значит, оказаться на своём месте. У рождённых под данным зодиакальным созвездием руководить получается лучше всего, а в 2025 году сама судьба протягивает им руку к руководящему посту, поэтому не стоит отказываться.

Счастливый цвет Льва в 2025 году



Белый. Этот год независимо от сезона, погоды и настроения нужно провести в белом. Именно этот цвет принесёт Львам огромную удачу во всех жизненных сферах. Как только они появятся в белом на деловом ужине, так тут же покорят и начальство, и конкурентов, и спонсоров, белый наряд сотворит чудо с противоположным полом во время романтической встречи, ну а белоснежная мебель в офисе принесёт только успех.

Счастливый камень Льва в 2025 году



Рубин. Любое украшение с этим камнем поможет Льву получить желаемое. Главное, не надевать кольцо и серьги одновременно, сильно много рубина может, наоборот, дать негативный результат.