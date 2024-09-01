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Таро-прогноз для Близнецов на 2025 год

Таро-прогноз на 2025 год для Близнецов

Сделав расклад на карты Таро, прогноз для Близнецов на 2025 год оказался не самый благоприятный. Так как им будет править карта «Башня», которая вместе с «Отшельником» создаёт сложные обстоятельства для этого знака Зодиака. Он окажется в гуще событий, сам того не желая, хотя представители данного зодиакального созвездия обычно никогда не остаются в стороне, когда что-то интересное происходит рядом, из-за чего и возможны неприятности. Близнецы часто будут чувствовать себя подавленными, переживая о сказанном и сделанном. Сейчас надо постараться не позволять прошлому разрушить настоящее. Как только найдётся душевный баланс, так буря и стихнет.

 

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Личная жизнь Близнецов в 2025 году

В этом году, согласно карте Таро – Отшельнику, Близнецы покажут себя, как ужасные педанты и зануды. И если окружающие будут об этом молчать в лицо и обсуждать с общими знакомыми, то вторая половинка этого знака Зодиака выскажет всё, не скрывая по этому поводу своё раздражение. Если Близнецы не перестанут так себя вести, то могут и вовсе остаться в одиночестве, потому что возникнут взаимные претензии и обиды. Любимый человек может решить поставить отношения на паузу. Одинокие Близнецы из-за своей придирчивости к мелочам так и не смогут построить романтичные отношения. Но всё возможно исправить, если свой перфекционизм направить на работу или же хобби. Там он точно никому не принесёт вреда.

Финансовое положение Близнецов в 2025 году

Доходов в 2025 году будет много, но и расходов немало. Предложения подзаработать будут сыпаться с разных сторон, так как многие увидят в Близнецах человека со связями, которые могут пригодиться в различных делах. Причём поступать они будут от людей, которых этот знак Зодиака знает давно и которым доверяет, но карты Таро в этом вопросе неоднозначны. С одной стороны, они советуют вписаться в данную авантюру, но с другой – стоит посмотреть на её масштабы и на процент доверия к предложившему финансовое приключение. Мелкое и от человека, который был замечен в хитрости и лицемерии, однозначно стоит отвергнуть, нужно соглашаться на крупные и смелые начинания. Что же касается масштабных покупок, то в этом году от них лучше отказаться, по крайней мере, до осени.

Здоровье Близнецов в 2025 году

Карты Таро на 2025 год предсказывают, что серьёзных проблем со здоровьем не предвидится, так как Близнецы за ним тщательно следят – правильно питаются, занимаются спортом, держат свои эмоции под контролем и стараются посещать психолога в случае кризисных ситуаций или же самостоятельно справляются с ними, читая книги и ища информацию на просторах интернета. Только летом, во время отдыха, возможны проблемы в работе желудочно-кишечного тракта на фоне гастрономического любопытства. Но они быстро исчезнут, как только этот знак вернётся в прежнее русло в выборе еды.

Образование Близнецов в 2025 году

Если судить по прогнозу для Близнецов на 2025 год по картам Таро, то целый год они будут стараться заниматься самообразованием. И у них всё получится настолько хорошо, что они даже решат сменить профессию. Безусловно, обучаясь чему-то новому, нужно потратить немало сил, энергии и финансов, но этот знак Зодиака сможет всё это найти. Результат будет ошеломительный! Но если у людей, которые уже имеют профессию, она пойдёт в гору, то студентам для достижения минимального успеха придётся сильно постараться – бессонные ночи, конфликты с преподавателями, недопонимание с однокурсниками и многое другое ждёт их. Счастливчиками окажутся только Близнецы, связанные с гуманитарными науками, у них всё более-менее будет стабильно. Школьные выпускники пройдут испытания легко, но результат не всегда будет ожидаемо хороший.

Карьера Близнецов в 2025 году

Сравнительно расслабленный в плане карьеры период 2024 года сменится на трудовой марафон. Близнецы будут много работать, нередко не понимая, для чего это делается – ради денег или же похвалы окружающих. Но неважно, какая причина данной гонки, главное – итог. А он порадует – вышестоящее руководство будет настолько довольно такой трудоспособностью и целеустремлённостью данного зодиакального созвездия, что карьера просто взлетит. Притом произойти это может моментально – ещё вчера Близнецы ходили в подчинённых, а сегодня уже возглавляют свой собственный отдел.

Счастливый цвет Близнецов в 2025 году

Жёлтый. Но его лучше сочетать с белым. Именно так можно достичь успеха во всех жизненных сферах, но особенно в любви. Поэтому такое сочетание нужно надевать на романтические свидания, выходы в свет, а также для привлечения противоположного пола. Для деловых встреч также можно использовать данную цветовую гамму, но всё же белого должно быть больше.

 

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Счастливый камень Близнецов в 2025 году

Цитрин. Этот камень лучше всего положить под подушку или же под матрас. Именно так он принесёт большую пользу как в финансовых, деловых вопросах, так и в личной жизни. Его можно брать с собой на важные встречи, чтобы быть уверенным в себе и в своих знаниях, умениях, обаянии и очаровании.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 09:44

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