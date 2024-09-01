Таро-прогноз для Водолея на 2025 год

2025 год, как гласит таро-прогноз для Водолея, будет довольно жёстким. Главная карта года, Отшельник, не даст этому знаку Зодиака пускать слова на ветер – им придётся думать, прежде чем говорить, и взвешивать все свои действия, чтобы не испортить жизнь не только себе, но и близким людям. Есть вероятность, что представители этого зодиакального созвездия решатся на кардинальные перемены во всех жизненных сферах – развод с любимым человеком, переход на другую работу или же переезд в другую страну. У них откроется второе дыхание, которое и поможет в достижении поставленных целей. Найдутся новые хобби, приносящие немалый доход и массу удовольствия. Знакомства с влиятельными людьми станут первым шагом к переосмыслению своих идеалов и стремлений.

Личная жизнь Водолея в 2025 году



На личную жизнь в 2025 году сильно повлияет лето-осень 2024 года. Решения, принятые в этом году, полностью перевернут жизнь Водолеев. Если они не были счастливы в браке, то после указанного периода произойдут события, которые приведут к расставанию, поэтому в новый год они войдут либо уже в новых отношениях, либо готовыми к романтическим знакомствам. Те же Водолеи, которые, в принципе, довольны своим партнёром, имея к нему только некоторые претензии, смогут смириться с недостатками и продолжить жизнь в спокойном и миролюбивом ритме. В начале мая Водолеям, в связи с определёнными обстоятельствами, придётся много времени уделять родителям. Если всё сложится нормально, то уже в середине лета этот знак сможет спокойно вздохнуть и начать жить на полную катушку в окружении родных и близких, иначе семейные проблемы продлятся до конца года. Потом жизнь Водолеев может претерпеть серьёзные перемены – вплоть до переезда в другой город или даже страну.

Финансовое положение Водолея в 2025 году



В сфере денег весь 2025 год будет править Отшельник, который довольно сурово относится к финансам. Он научит Водолеев довольствоваться малым и следить за своими расходами. Как только урок будет усвоен, материальное положение не только нормализуется, но и пойдёт в гору. Благоприятными будут долгосрочные вложения денег в первую очередь в себя и в своё развитие, а потом в бизнес или недвижимость. На работе ожидается повышение заработной платы, так что подработка исчезнет из-за её ненадобности. В конце осени Водолеи решат сделать крупную покупку, но судьба распорядится таким образом, что им придётся от неё отказаться. Деньги понадобятся для других нужд. В декабре этот знак Зодиака получит немалые доходы, показав себя на работе как прекрасный администратор, и финансовое поощрение от руководства лучше отложить, а траты на подарки и развлечения нужно планировать из основного источника дохода.

Здоровье Водолея в 2025 году



Весь год Водолеи будут планировать привести себя в порядок – пройти медицинский осмотр, сделать массаж, заняться омоложением и улучшением своей внешности, но по итогу так и не найдут на это время. Зато они смогут пересмотреть свой рацион, отказавшись от жирной и сладкой еды, начнут больше пить и двигаться. В целом со стороны здоровья проблем не будет.

Образование Водолея в 2025 году



Без трудностей в учёбе Водолеям не обойтись, так как в какой-то момент они потеряют к ней интерес и решат уйти с головой в работу или в личную жизнь. Но в середине марта они всё-таки возьмут себя в руки и ситуация изменится к лучшему – образование будет под полным контролем. Студентам последнего курса нужно найти мотивацию, чтобы закончить обучение без скандалов, тогда Фортуна будет на их стороне. Они получат по заслугам за своё стремление и развитие творческих способностей. Карты Таро советуют не отдаляться от учебного процесса, быть ему преданным и не утрачивать интерес к знаниям. Тогда у Водолеев всё получится.

Карьера Водолея в 2025 году



Можно, ничего не боясь, развивать свой бизнес, особенно если Водолеи планируют его вести с родными людьми. Рекомендуется начать с недвижимости или дизайна. Именно в этих областях этот знак ждёт успех и удача. Деньги, конечно, сразу не польются рекой, но постепенно своё дело принесёт немалый доход. Если же Водолеи не желают рисковать, то могут показать свой профессионализм на работе на кого-то. Начальство обязательно оценит их знания и умения по достоинству – карьера вырвется вперёд, а вместе с ней произойдёт и повышение заработной платы. Сентябрь принесёт напряжение и конфликты с работодателем и клиентами. Но к октябрю всё наладится.

Счастливый цвет Водолея в 2025 году



Сиреневый. Этот цвет принесёт удачу женщинам, рождённым под данным созвездием, в любви и работе. Мужчинам же для этих же целей лучше надевать фиолетовые вещи. Данные цвета помогут Водолеям чувствовать себя уверенно в любой, даже непростой, ситуации. Их можно надевать перед важными разговорами.

Счастливый камень Водолея в 2025 году



Агат. Этот камень надо носить на груди, но очень важно, чтобы он был на уровне сердца, тогда Водолеям повезёт как в любви, так и в карьере.