Современные медики считают, что еда, которую мы едим, может привести к воспалению, которое лежит в основе многих болезней – диабета, ожирения, рака, сердечных недугов, а также проблем с сосудами и суставами. Оказывается, можно выделить 8 продуктов, вызывающих воспаление в организме. О них подробнее.

Продукты, которые вызывают воспаление

Сахар. Наверняка все знают, что сахар вреден для зубов и талии, но немногие в курсе, что именно этот продукт вызывает воспаления в организме. Во время употребления сахара вырабатывается триггер воспаления – цитокин. И не стоит думать, что если вы не видите в составе продукта сахар, то его там нет. Он может скрываться за словами, оканчивающимися на «-оза»: сахароза, фруктоза и т.п. Искусственные подсластители. Диета с высоким содержанием этих подсластителей может привести к воспалению, которое подвергает вас риску непереносимости глюкозы и метаболических заболеваний, а это первый шаг на пути к диабету. Как считают исследователи, некоторые бактерии в кишечнике реагируют на искусственные подсластители выделением химических веществ, вызывающих воспалительную реакцию, что приводит к затруднению всасывания сахара в организм. Кроме диабета, этот продукт может стать причиной ожирения, повышенного давления и болезней сердца. Глютеновые зёрна. Глютен содержится в таких зерновых, как ячмень, пшеница, рожь и в их помеси, поэтому употреблять эти продукты нужно с осторожностью, так как они могут спровоцировать как воспалительные процессы в кишечнике, так и артриты. Ну, а если у человека уже есть эти болезни, то ему вообще следует исключить глютеновые зёрна из своего рациона. Растительные масла. Жирные кислоты омега-6, содержащиеся в кукурузном, подсолнечном, соевом, сафлоровом и масле из виноградных косточек, очень полезны для нормального роста и развития, но при умеренном употреблении. Иначе в организме может начаться выработка химических веществ, вызывающих воспаление. Поэтому желательно их периодически заменять оливковым маслом или авокадо. Молочные продукты. Многие люди очень тяжело переносят молочные продукты, хотя даже об этом и не догадываются, пока не исключат их из своего рациона. Но, как оказалось, именно они провоцируют головные боли, аллергию, вздутие живота и заложенность носа. Поэтому, если вы не разобрались, как ваш организм реагирует на продукты из молока, просто исключите их на время и понаблюдайте: если ваше состояние здоровья улучшилось, то есть вероятность того, что причина именно в них. Потом снова включите их в своё меню. Плохая реакция? Значит, виновник найден. Консервированные продукты и упакованные в пластик. Они могут спровоцировать массу болезней, начиная от врождённых проблем организма и заканчивая ожирением. Кроме этого, сегодня многие учёные пришли к выводу, что воспалительные процессы, усиливающиеся у женщин в период менопаузы, являются причиной употребления консервированных продуктов и упакованных в пластик и целлофан. Внимательно читайте этикетки и откажитесь от вышеперечисленных упаковок, содержащих бисфенол А (БПА). Магазинные соусы. Большинство майонезов, кетчупов и заправок для салатов в продуктовых магазинах напичканы кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы, искусственными ароматизаторами, вредными эмульгаторами, растительными маслами и другими вредными составляющими. Поэтому лучше делать приправы собственными руками. Соя. Все говорят, что соя полезна, но усиленная обработка соевых котлет, хот-догов может привести к образованию нитрозаминов и лизиноаланина – токсинов, которые повреждают наши клетки, тем самым приводя к воспалению.

Если воспаление стало вашей проблемой, то просто попробуйте исключить из своего рациона эти 8 продуктов, перечисленных выше, и понаблюдать, что произойдёт. Это может занять несколько недель или месяцев, но будьте уверены, ваше состояние здоровья улучшится, вы будете чувствовать себя бодрее и моложе.