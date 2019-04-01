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8 продуктов, вызывающих воспаление в организме

Современные медики считают, что еда, которую мы едим, может привести к воспалению, которое лежит в основе многих болезней – диабета, ожирения, рака, сердечных недугов, а также проблем с сосудами и суставами. Оказывается, можно выделить 8 продуктов, вызывающих воспаление в организме. О них подробнее. 

 

продукты вызывающие воспаление

 

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Продукты, которые вызывают воспаление

  1. Сахар. Наверняка все знают, что сахар вреден для зубов и талии, но немногие в курсе, что именно этот продукт вызывает воспаления в организме. Во время употребления сахара вырабатывается триггер воспаления – цитокин. И не стоит думать, что если вы не видите в составе продукта сахар, то его там нет. Он может скрываться за словами, оканчивающимися на «-оза»: сахароза, фруктоза и т.п.
  2. Искусственные подсластители. Диета с высоким содержанием этих подсластителей может привести к воспалению, которое подвергает вас риску непереносимости глюкозы и метаболических заболеваний, а это первый шаг на пути к диабету. Как считают исследователи, некоторые бактерии в кишечнике реагируют на искусственные подсластители выделением химических веществ, вызывающих воспалительную реакцию, что приводит к затруднению всасывания сахара в организм. Кроме диабета, этот продукт может стать причиной ожирения, повышенного давления и болезней сердца. 
  3. Глютеновые зёрна. Глютен содержится в таких зерновых, как ячмень, пшеница, рожь и в их помеси, поэтому употреблять эти продукты нужно с осторожностью, так как они могут спровоцировать как воспалительные процессы в кишечнике, так и артриты. Ну, а если у человека уже есть эти болезни, то ему вообще следует исключить глютеновые зёрна из своего рациона.
  4. Растительные масла. Жирные кислоты омега-6, содержащиеся в кукурузном, подсолнечном, соевом, сафлоровом и масле из виноградных косточек, очень полезны для нормального роста и развития, но при умеренном употреблении. Иначе в организме может начаться выработка химических веществ, вызывающих воспаление. Поэтому желательно их периодически заменять оливковым маслом или авокадо. 
  5. Молочные продукты. Многие люди очень тяжело переносят молочные продукты, хотя даже об этом и не догадываются, пока не исключат их из своего рациона. Но, как оказалось, именно они провоцируют головные боли, аллергию, вздутие живота и заложенность носа. Поэтому, если вы не разобрались, как ваш организм реагирует на продукты из молока, просто исключите их на время и понаблюдайте: если ваше состояние здоровья улучшилось, то есть вероятность того, что причина именно в них. Потом снова включите их в своё меню. Плохая реакция? Значит, виновник найден. 
  6. Консервированные продукты и упакованные в пластик. Они могут спровоцировать массу болезней, начиная от врождённых проблем организма и заканчивая ожирением. Кроме этого, сегодня многие учёные пришли к выводу, что воспалительные процессы, усиливающиеся у женщин в период менопаузы, являются причиной употребления консервированных продуктов и упакованных в пластик и целлофан. Внимательно читайте этикетки и откажитесь от вышеперечисленных упаковок, содержащих бисфенол А (БПА).
  7. Магазинные соусы. Большинство майонезов, кетчупов и заправок для салатов в продуктовых магазинах напичканы кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы, искусственными ароматизаторами, вредными эмульгаторами, растительными маслами и другими вредными составляющими. Поэтому лучше делать приправы собственными руками. 
  8. Соя. Все говорят, что соя полезна, но усиленная обработка соевых котлет, хот-догов может привести к образованию нитрозаминов и лизиноаланина – токсинов, которые повреждают наши клетки, тем самым приводя к воспалению. 

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Если воспаление стало вашей проблемой, то просто попробуйте исключить из своего рациона эти 8 продуктов, перечисленных выше, и понаблюдать, что произойдёт. Это может занять несколько недель или месяцев, но будьте уверены, ваше состояние здоровья улучшится, вы будете чувствовать себя бодрее и моложе. 


 (голосов: 6)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 08:08

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