5 продуктов, которые задерживают воду в организме и вызывают отёки

Если вы страдаете от отёков – состояния набухания из-за задержки воды в клетках и тканях - вы можете отказаться от продуктов, которые задерживают воду в организме. В то время как многие факторы могут привести к удержанию воды, исследования показали, что потребление в большом количестве натрия вносит в этот процесс значительный вклад. Когда люди, заботящиеся о здоровье, пытаются исключить соль из диеты, они, того не подозревая, употребляют продукты со скрытым содержанием натрия. В этой статье вы найдёте 5 продуктов, вызывающих отёки.

Как натрий влияет на удержание воды

Человеческое тело очень чувствительно, оно всегда пытается поддерживать гомеостаз на клеточном уровне. Клетки заполнены и окружены водой. Вокруг и внутри клеток удельное количество воды контролируется химическими процессами, которые включают уровни натрия и калия, гормоны и правильную функцию почек. Как правило, если вы потребляете избыточное количество натрия, механизм, который вытесняет воду из клеток, блокируется, что вызывает их разбухание. Это основная информация, связанная с удержанием воды, связанной с натрием.

Какие продукты избегать

Убирать соль со стола - хорошая практика, но вот список продуктов, которые могут вносить в рацион значительное количество натрия! Часто они содержат соль в качестве консерванта, предотвращая порчу продуктов, препятствуя росту бактерий. Натрий усиливает вкус, предотвращает чрезмерную сухость в закусках и делает сладости более приятными. Он может маскировать сомнительные металлические и химические вещества, которые сопровождают многие предварительно упакованные и обработанные продукты.

Список продуктов, которые задерживают вывод воды из организма

Ветчина, бекон, ростбиф, курица, сыр, масло ... Список можно продолжать бесконечно. Все эти обработанные продукты переполнены натрием. Бекон содержит в среднем 2700 мг натрия на 100 г. Консервированная еда. Продукты, такие как суп, бобовые и маслины, почти всегда имеют высокое содержание натрия. Если вы включите их в свой рацион, обязательно отслеживайте количество натрия на порцию. Расфасованные блюда. В то время как микроволновые обеды могут быть удобными, обычно в них бывает много соли, чтобы сохранить эти блюда от порчи. Замороженные обеды, мгновенные блюда и закуски для тостера являются виновниками удержания воды в организме. Закуски и напитки с высоким содержанием натрия. Мир без чипсов и упакованного печенья может показаться мрачным. Но эти вкусные закуски, а также крекеры, крендели с солью и многое другое могут принести в организм много натрия. Алкогольные напитки. Если вы употребляете лёгкие алкогольные напитки, в теле накапливается хорошее количество того, что вы проглотили (включая сахар). Алкоголь вызывает задержку жидкости в зоне живота и ногах. Бокал вина в день - это не проблема, но коктейли, пиво или напитки с высоким содержанием алкоголя нужно сократить до минимума.

Дополнительные советы

Хотя может показаться, что ваш местный продуктовый магазин снабжён только продуктами, которые вызывают отёки, есть надежда! Обратите особое внимание на содержание натрия в продуктах, поскольку оно указано на этикетках продуктов питания. Министерство здравоохранения рекомендует не более 2300 мг натрия в день.

Кроме того, вы можете воспользоваться потреблением продуктов, богатых калием, включая овощи и фрукты. Физические упражнения - отличный способ бороться с отёком. Когда вы занимаетесь физической нагрузкой, ваши кровеносные сосуды расширяются и, в свою очередь, жидкость переносится из тканей в почки. Вода в конечном итоге выводится из организма. Просто 40 минут 3 дня в неделю могут изменить ситуацию. Будьте здоровы!