Продукты богатые железом. Список наиболее распространенных продуктов

В природе есть масса продуктов, в состав которых входит железо, один из самым необходимых минералов для нашего организма: его нехватка мгновенно оказывать влияние на общее самочувствие и часто приводит к весьма серьезным последствиям. Так железодефицит (анемия) может стать причиной появления болезней сердечно-сосудистой и нервной системы, а также проблем с кишечником, поджелудочной железой, печенью и другими внутренними органами, поэтому просто необходимо употреблять продукты богатые железом. В этой статье вы найдете список наиболее распространенных продуктов, богатых железом. Прежде чем приступать к перечислению этих «железных» продуктов, хотелось бы рассказать о признаках анемии.

Симптомы железодефицита

- Повышенная утомляемость, сниженная работоспособность, слабость.

- Сухая, бледная и шершавая кожа.

- Выпадение волос.

- Трещины в уголках рта и на пятках.

- Хрупкие и секущиеся ногти.

- Отдышка и учащенное сердцебиение при нагрузке.

- Бессонница.

- Проблемы с желудочно-кишечным трактом – запоры или диареи.

- Постоянные головокружения.

- Появление специфического вкуса – становится приятным запах ацетона или краски, возникает, например, желание грызть мел.

Наиболее распространенные продукты, богатые железом

Гусиная печень - 30,53 мг

Горький темный шоколад - 17,4 мг

Моллюски - 13,98 мг

Какао - 13,86 мг

Устрицы маринованные - 11,99 мг

Икра лосося - 11,88 мг

Куриное филе - 9, 19 мг

Мюсли с фруктами и орехами - 8,75 мг

Мюсли - 8,20 мг

Чечевица - 7,54 мг

Устрицы варенные - 6,66 мг

Соевая мука - 6,37 мг

Пророщенная пшеница - 6,26 мг

Куриный окорок - 6,25 мг

Миндаль - 6,24 мг

Вареный картофель - 6,07 мг

Гречка - 6,02 мг

Кедровые орехи - 5,53 мг

Бобовые консервированные - 5,49 мг

Вареные бобы - 5,00 мг

Овсяные хлопья - 4,72 мг

Грецкие орехи - 4,70 мг

Анчоусы в масле - 4,63 мг

Арахис - 4,58 мг

Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы - 4,56 мг

Жареный миндаль - 4,51 мг

Орехово-шоколадный крем - 4,38 мг.

На заметку

Следует обратить внимание, что дефицит железа в организме может возникать не только из-за неправильно подобранного меню, а по причине чрезмерного потребления питательных веществ, которые могут замедлить или затруднить абсорбцию. К ним относятся продукты, в составе которых изобилует клетчатка, цинк и фосфор. А витамины С, В12, фруктоза, фолиевая кислота, животные белки, напротив, увеличивают поглощение железа.

К тому же, в отдельных продуктах, содержащих железо, таких как овощи, крупы и бобовые, содержатся волокна, снижающие усваивание этого элемента, поэтому их нужно сочетать с пищей, в составе которых есть витамин С. Так устричный салат, в составе которого много железа, лучше сбрызнуть лимонным соком (витамин С), чтобы оно лучше усвоилось, да и блюдо приобретет изысканный вкус. По этой же причине лучше к нарезке, состоящей из яблок и бананов, добавить апельсин, а к мясным блюдам подать гарнир из картофеля и цветной капусты, отваренной в несоленой воде.

Не стоит забывать и о таком недруге железа, как кальций: он сильно мешает его усваиванию организмом, поэтому и не рекомендуется есть молочные и железосодержащие продукты в один прием пищи. То же самое касается и сочетания мяса и чая с кофе: диетологи советуют делать после мясного обеда паузу в тридцать минут, и лишь потом приступать к напиткам.

Итак, если причина железодефицита в организме из-за неправильного питания, то все можно исправить с помощью тщательно подобранной диеты, куда включить вышеперечисленные продукты, и физической активности, способствующей насыщению тканей кислородом, тем самым борющейся с утомлением – одним из главных признаков анемии.