Продукты богатые железом. Список наиболее распространенных продуктов
В природе есть масса продуктов, в состав которых входит железо, один из самым необходимых минералов для нашего организма: его нехватка мгновенно оказывать влияние на общее самочувствие и часто приводит к весьма серьезным последствиям. Так железодефицит (анемия) может стать причиной появления болезней сердечно-сосудистой и нервной системы, а также проблем с кишечником, поджелудочной железой, печенью и другими внутренними органами, поэтому просто необходимо употреблять продукты богатые железом. В этой статье вы найдете список наиболее распространенных продуктов, богатых железом. Прежде чем приступать к перечислению этих «железных» продуктов, хотелось бы рассказать о признаках анемии.
Симптомы железодефицита
- Повышенная утомляемость, сниженная работоспособность, слабость.
- Сухая, бледная и шершавая кожа.
- Выпадение волос.
- Трещины в уголках рта и на пятках.
- Хрупкие и секущиеся ногти.
- Отдышка и учащенное сердцебиение при нагрузке.
- Бессонница.
- Проблемы с желудочно-кишечным трактом – запоры или диареи.
- Постоянные головокружения.
- Появление специфического вкуса – становится приятным запах ацетона или краски, возникает, например, желание грызть мел.
Наиболее распространенные продукты, богатые железом
- Гусиная печень - 30,53 мг
- Горький темный шоколад - 17,4 мг
- Моллюски - 13,98 мг
- Какао - 13,86 мг
- Устрицы маринованные - 11,99 мг
- Икра лосося - 11,88 мг
- Куриное филе - 9, 19 мг
- Мюсли с фруктами и орехами - 8,75 мг
- Мюсли - 8,20 мг
- Чечевица - 7,54 мг
- Устрицы варенные - 6,66 мг
- Соевая мука - 6,37 мг
- Пророщенная пшеница - 6,26 мг
- Куриный окорок - 6,25 мг
- Миндаль - 6,24 мг
- Вареный картофель - 6,07 мг
- Гречка - 6,02 мг
- Кедровые орехи - 5,53 мг
- Бобовые консервированные - 5,49 мг
- Вареные бобы - 5,00 мг
- Овсяные хлопья - 4,72 мг
- Грецкие орехи - 4,70 мг
- Анчоусы в масле - 4,63 мг
- Арахис - 4,58 мг
- Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы - 4,56 мг
- Жареный миндаль - 4,51 мг
- Орехово-шоколадный крем - 4,38 мг.
На заметку
Следует обратить внимание, что дефицит железа в организме может возникать не только из-за неправильно подобранного меню, а по причине чрезмерного потребления питательных веществ, которые могут замедлить или затруднить абсорбцию. К ним относятся продукты, в составе которых изобилует клетчатка, цинк и фосфор. А витамины С, В12, фруктоза, фолиевая кислота, животные белки, напротив, увеличивают поглощение железа.
К тому же, в отдельных продуктах, содержащих железо, таких как овощи, крупы и бобовые, содержатся волокна, снижающие усваивание этого элемента, поэтому их нужно сочетать с пищей, в составе которых есть витамин С. Так устричный салат, в составе которого много железа, лучше сбрызнуть лимонным соком (витамин С), чтобы оно лучше усвоилось, да и блюдо приобретет изысканный вкус. По этой же причине лучше к нарезке, состоящей из яблок и бананов, добавить апельсин, а к мясным блюдам подать гарнир из картофеля и цветной капусты, отваренной в несоленой воде.
Не стоит забывать и о таком недруге железа, как кальций: он сильно мешает его усваиванию организмом, поэтому и не рекомендуется есть молочные и железосодержащие продукты в один прием пищи. То же самое касается и сочетания мяса и чая с кофе: диетологи советуют делать после мясного обеда паузу в тридцать минут, и лишь потом приступать к напиткам.
Итак, если причина железодефицита в организме из-за неправильного питания, то все можно исправить с помощью тщательно подобранной диеты, куда включить вышеперечисленные продукты, и физической активности, способствующей насыщению тканей кислородом, тем самым борющейся с утомлением – одним из главных признаков анемии.