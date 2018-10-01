Лучшие натуральные зубные пасты для взрослых с Iherb.com без фтора, рейтинг

Ни много ни мало, а 160 позиций натуральных зубных паст для взрослых без фтора предлагает покупателям Iherb. Товар специфический, поэтому каждый покупатель старается выбрать лучший вариант. Вопрос: на что ориентироваться? Далеко не все наши стоматологи утруждаются исследованиями онлайн-рынка, поэтому и рекомендуют частенько те бренды, которые выплачивают проценты от продаж. Задавшись целью выявить лучшую натуральную зубную пасту без фтора, рейтинг из десяти позиций мы составили сами, по оценкам и отзывам пользователей Iherb.com. Информация объективная, дополненная кратким описанием и актуальными ценами.

Рейтинг зубных паст для взрослых без фтора с Iherb.com

1 место. Now Foods, XyliWhite с мятой

Благодаря натуральному составу, прекрасным свойствам и стоимостной доступности американская паста-гель стала фаворитом в семьях многих наших соотечественников. Основа – ксилитол усиленной концентрации (25%), масло мяты и чайного дерева. Не содержит фтор, SLS, парабены и красители.

В отзывах пользователи отмечают деликатное, но качественное очищение, приятный вкус (без жжения), экономный расход. Изредка попадаются недовольства отбеливающими свойствами.

Цена – 3,95$.

2 место. Weleda, зубная паста солевая

Лозунг производителя: «Натуральная защита и забота о зубах». Главная компонента – морская соль. Работает в комплексе с растительными экстрактами и эфирными маслами. Средство препятствует изменению цвета эмали, защищает от кариеса, заживляет ранки на дёснах, освежает дыхание.

Комментарии пользователей исключительно восторженные. Людям нравятся и первоклассное бережное очищение (индекс абразивности = 15), и абсолютное отсутствие вредных веществ в составе, и мягкий солоноватый привкус. Правда, некоторых смущает стоимостной показатель.

Цена – 6,14$.

3 место. Jason Natural, PowerSmile

Особенности: ультрамощное отбеливание и прелюбопытнейший состав. В этой пасте даже подсластитель натуральный – стевия. Ослепительную улыбку обеспечивает соединение соды, бамбукового порошка и карбоната кальция. За свежесть дыхания отвечают ваниль и перечная мята.

Народ доволен. Говорят, что осветляющий эффект действительно заметен, кроме того, значительно улучшается состояние дёсен (перестают кровоточить).

Цена – 3,82$.

4 место. Auromere, Аюрведическая зубная паста на травах

Состав объединяет в себе экстракты и масла 24 растений. Важнейшие компоненты: ним, индийская солодка, корица, эвкалипт, мята. Великолепно укрепляет дёсны, надолго освежает дыхание, отменно удаляет налёт, отбеливает.

В отзывах наличествуют жалобы на специфический привкус, напоминающий, скорее грязь, чем лакрицу. Кое-кто недоволен эффектом. Но 93 из 100 пользователей присваивают аюрведическому продукту высший балл.

Цена – 5,36$.

5 место. Nature's Answer, PerioBrite с корицей (отбеливающая)

Чистит «до скрипа». Кроме того, защищает от действия микробов, лечит дёсны, освежает дыхание. Содержит ксилитол, фолиевую кислоту, знаменитый кофермент Q-10, вытяжки 14 растений.

Потребители часто делают акцент именно на замечательных чистящих свойствах. Внимание, обладателям чувствительных дёсен продукт может не подойти.

Цена – 2,53$.

6 место. Himalaya, Botanique (ним и гранат)

Кроме заявленных в названии ингредиентов, содержит ещё вытяжку трифалы и ксилит.

В отзывах продукт хвалят без восторгов, но стабильно. Люди пишут, что не стоит ожидать от Botanique каких-либо особенных чудес, но чистит она безукоризненно, гигиену ротовой полости поддерживает хорошо.

Цена – 3,99$.

7 место. Eco-Dent, ExtraBrite шипучий зубной порошок

Из названия понятно, что средство должно обеспечить ослепительную улыбку. За заявленный эффект отвечают морская соль, сода и другие минеральные соединения. Параллельно порошок ухаживает за дёснами, поддерживает свежесть дыхания.

По мнению пользователей, эффект не то, чтобы «Extra», но действительно заметен примерно через две недели при регулярном и правильном уходе. Внимание, оказывает мощное окисляющее действие, может провоцировать сверхчувствительность дёсен.

Цена – 7,68$.

8 место. Nature's Gate, зубная паста натуральная (вкус мяты)

«Улыбайтесь уверенно», - рекомендует бренд-производитель. Со своей стороны он предлагает на 97% натуральный состав, содержащий соду, экстракты алоэ, имбиря, виноградных косточек, белого чая и других растений.

В отзывах продукт оценивают стабильно хорошо, но не отлично. В числе плюсов называют чистящие, отбеливающие и освежающие свойства. Минусы: жидкая консистенция, неэкономное расходование, раздражение чувствительной эмали.

Цена – 4,70$.

9 место. Desert Essence, чайное дерево и ним

Неплохо чистит, помогает справиться с кровоточивостью дёсен. Но производитель лукавит, сообщая об органическом составе. В этой пасте наличествует кокосульфат натрия, который по вредности сравним с SLS.

Цена – 5,59$.

10 место. Xlear, Spry (с ксилитом и мятой перечной)

Абсолютно безвредный состав не просто удаляет налёт, но и создаёт защитную плёнку, препятствующую активности патогенных бактерий в ротовой полости и образованию зубного камня.

Отличительные характеристики: приятно густая, ароматная, тщательно очищает эмаль. Два нюанса, которые нравятся не всем потребителям: жжение и «сносящий крышу» аромат.

Цена – 4,79$.

Искренне надеемся, что представленный рейтинг лучших натуральных зубных паст без фтора поможет выбрать подходящий вариант тем, кто заботится о здоровье. Многие продукты продаются не только на Iherb, но и в аптеках.