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Лучшие детские зубные пасты без фтора, список

Какая лучшая детская зубная паста без фтора? Данную тему активно обсуждают заботливые родители, беспокоясь о здоровье малышей. Ещё бы, ведь умная реклама регулярно информирует нас о том, что раньше мы кардинально неправильно ухаживали за ротовой полостью, и только с помощью этого достижения стоматологической науки можно исправить ошибки: спасти зубки и дёсны. Другой вопрос, а нужно ли? И следующий элемент логической цепочки: всем ли ребятишкам подходит это средство гигиены? Предлагаем простые ответы, подтверждённые стоматологами, плюс бонус – перечень и характеристики вариантов, которые чаще других покупают и хвалят. 

 

лучшая зубная паста без фтора для детей

Нужен ли фтор в детской зубной пасте? 

Здравомыслящие родители понимают, что правильная гигиена ротовой полости необычайно важна с момента появления первого зубика. Тщательный уход гарантированно сокращает необходимость визитов к стоматологу, укрепляет здоровье в целом. А ещё всем хочется, чтобы их детишки по-настоящему красиво улыбались!

 

Только тема использования детской зубной пасты с фтором или без оного – предмет многолетнего спора между стоматологами и педиатрами. Приводим аргументы «за» и «против» обеих сторон.

 

Первые настаивают, что фторидные соединения необходимы, поскольку:

  • противостоят кариесу;
  • укрепляют костные ткани;
  • частично отбеливают;
  • реминерализуют эмаль. 

Вторые подчёркивают, что избыток фтора провоцирует развитие флюороза. Из-за этого заболевания на эмали вначале появляются белые отметины, которые постепенно меняют цвет: становятся жёлтыми, а со временем – коричневыми. Зубки теряют прочность, разрушаются. Кроме того, элемент токсичен, если его концентрация в организме выше нормы, возникают серьёзные патологии кровеносной и дыхательной системы, торможение в развитии.

 

При проведении гигиенических процедур детишки частенько не выполаскивают рот должным образом, глотают остатки пасты, которые к тому же часто приправлены фруктовыми или другими усилителями вкуса. Отсюда и проблемы.

 

В настоящее время медики приняли несколько компромиссных решений относительно того, кому рекомендовать детскую зубную пасту без фтора.

  • Ребятишкам до 5 лет.
  • Жителям регионов с увеличенным содержанием фторидов в воде и окружающей среде (в основном это – населённые пункты Центрального и Сибирского округов).
  • По индивидуальным показаниям.

В других ситуациях – только по назначению врача.

Лучшие зубные пасты без фтора для детей: список, составленный по рекомендациям стоматологов

Выбор не просто велик, он огромен. Только на Яндекс.Маркете представлено около 2000 предложений. Мы проанализировали максимум вариантов, сформировав ТОП-10 самых популярных зубных паст без фтора для детей. Внимание, обещанные бонусы.

1. R.O.C.S., Душистая ромашка

R.O.C.S., Душистая ромашка без фтора

 

Состав для самых маленьких вкусно пахнет, абсолютно безопасен, поскольку не содержит вредной химии. Основные компоненты: ксилитол, ромашковый экстракт, натуральный альгинат. Радует и спектр действия: мягкое очищение, антикариесный и противовоспалительный эффект, нормализация микроэкологии ротовой полости (стоп-молочница). Единственный минус – ограниченный срок годности (месяц после снятия защитной мембраны).

  • Страна-изготовитель – Россия.
  • Возрастная категория – 0 до 3 лет.
  • Объём тубы – 45 г.
  • Примерная цена – 175-200 руб.

Акцентируем также внимание на том моменте, что в товарной линейке этого производителя представлены ещё 8 версий зубных паст без фтора с разными вкусами для ребятишек старше трёх лет.

2. APADENT Kids

APADENT Kids без фтора

 

Японские производители трепетно относятся к здоровью малышей, предлагают им объективно безопасные товары. Секретный ингредиент этого состава – наночастицы медицинского гидроксиапатита, обогащённые кальцием и фосфором. Заявленные эффекты: уничтожение кариеса на начальной стадии, обеспечение гладкости и крепости эмали, регенерация микроскопических дефектов костной ткани, удаление налёта. Небольшая «капля дёгтя» – ценовой показатель, который, увы, многих откровенно пугает.

  • Страна-изготовитель – Япония.
  • Возрастная категория – с рождения.
  • Объём тубы – 60 г.
  • Примерная цена – 1000-1100 руб.

3. President Kids, Fruit Jelly (со вкусом мармелада)

President Kids, Fruit Jelly (со вкусом мармелада) без фтора

 

Маленькие капризули редко когда в охотку чистят зубы, но с этим чудо-средством всё по-другому. Волшебный вкус сладостей превращает процедуру в удовольствие. Родители в восторге: детвора не вредничает, а состав работает (защищает от кариеса, укрепляет эмаль, реминерализирует).

  • Страна-изготовитель – Россия.
  • Возрастная категория – 3-6 лет.
  • Объём тубы – 50 мл.
  • Примерная цена – 120-150 руб.

4. Weleda, Детская паста-гель с календулой

 

Weleda, Детская паста-гель с календулой без фтора

 

Натуральный, безопасный и качественный немецкий продукт. Основа – органические компоненты. Микс эфирных масел, альгината и кремниевой кислоты обеспечивает мягкую, но надёжную чистку, баланс ротовой микрофлоры, уход за дёснами. По количеству хвалебных отзывов пользователей лидирует именно этот гель.

  • Страна-изготовитель – Германия.
  • Возрастная категория – 3-6 лет.
  • Объём тубы – 50 мл.
  • Примерная цена – 265-400 руб.

5. Natura Siberica (LITTLE), с органическим экстрактом малины и маслом облепихи

Natura Siberica (LITTLE), С органическим экстрактом малины и маслом облепихи без фтора

 

Три главных плюса товара: доступность, эффект, натуральность. Основа – природные ингредиенты, помимо упомянутых в названии растений содержит экстракты мыльного корня, рябины, тысячелистника, кедрового стланика. Минус – специфический прикус нравится не всем малышам.

  • Страна-изготовитель – Россия.
  • Возрастная категория – с 3 лет.
  • Объём тубы – 50 мл.
  • Примерная цена – 240-270 руб.

6. Lapikka, с кальцием и микроэлементами Junior, Клубничный мусс

Lapikka, с кальцием и микроэлементами Junior, Клубничный мусс без фтора

 

Специфика: ориентирована на период замены молочных зубов коренными. Средство, обогащённое фосфором и кальцием, укрепляет эмаль, защищает дёсны от влияния вредных микроорганизмов, оказывает антикариесное действие.

  • Страна-изготовитель – Россия.
  • Возрастная категория – с 7 лет.
  • Объём тубы – 74 г.
  • Примерная цена – 95-120 руб.

7. SPLAT, Juicy МОРОЖЕНОЕ (интенсивное укрепление)

SPLAT, Juicy МОРОЖЕНОЕ без фтора

 

Отечественный аналог японской APADENT Kids, который в 12 раз дешевле. Дополнение к кальцию и фосфору – гель алоэ вера. Эта паста не только мягко очищает, защищает от кариеса, восстанавливает микроповреждения, но ещё и увлажняет, выравнивает эмаль. Очень неплохой вариант.

  • Страна-изготовитель – Россия.
  • Возрастная категория – нет информации.
  • Объём тубы – 35 и 50 мл.
  • Примерная цена – от 70 руб. и выше.

8. Сибирское здоровье, Живинка

Сибирское здоровье, Живинка без фтора

 

Почти натурпродукт. Отдельный акцент делаем на содержании прополиса и натурального подсластителя стевии. Кроме этих ингредиентов наличествуют ещё сорбитол, ксилит, косметическая глина, экстракты клюквы, облепихи, боярышника. При использовании отлично удаляет налёт, защищает от кариесогенных бактерий, освежает дыхание. Минус – потенциально аллергенные компоненты (феноксиэтанол, монофторфосфат натрия, глицерофосфат кальция).

  • Страна-изготовитель – Россия.
  • Возрастная категория – 3-8 лет.
  • Объём тубы – 50 мл.
  • Примерная цена – 125-140 руб.

9. Twin Lotus, Kids, Клубника и ромашка

Twin Lotus, Kids, Клубника и ромашка без фтора

 

Товар популярен у любителей тайских уходовых средств. Фтора в составе действительно нет, равно как и органических компонентов. С заявленными функциями (очищение, укрепление эмали, антибактериальное действие) справляется. Правда, отзывы неоднозначные. Попадаются и исключительно восторженные, и гневные. Пользователи жалуются на химозный вкус, требуют усилить контроль качества.

  • Страна-изготовитель – Таиланд.
  • Возрастная категория – 3 до 10 лет.
  • Объём тубы – 50 г.
  • Примерная цена – 220-260 руб.

10. Longa Vita, Angry Birds Banana Split

Longa Vita, Angry Birds Banana Split без фтора

 

Российская продукция, изготовленная по немецкой технологии. Основные достоинства: щадящая абразивность, отсутствие откровенно вредных компонентов. Ориентирована на чувствительные зубки.

  • Страна-изготовитель – Россия.
  • Возрастная категория – от 2 лет.
  • Объём тубы – 75 г.
  • Примерная цена – 110-140 руб.

 

Вот такая получилась десятка лучших детских зубных паст без фтора. Информация приведена исключительно с целью ознакомления, ведь со здоровьем малышей не экспериментируют. Если вы с чем-то не согласны, а может, хотите дополнить наших авторов, отписывайтесь в комментариях.


 (голосов: 1)
Автор: Анастасия Педыч
Вчера, 08:01

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