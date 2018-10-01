Лучшие детские зубные пасты без фтора, список

Какая лучшая детская зубная паста без фтора? Данную тему активно обсуждают заботливые родители, беспокоясь о здоровье малышей. Ещё бы, ведь умная реклама регулярно информирует нас о том, что раньше мы кардинально неправильно ухаживали за ротовой полостью, и только с помощью этого достижения стоматологической науки можно исправить ошибки: спасти зубки и дёсны. Другой вопрос, а нужно ли? И следующий элемент логической цепочки: всем ли ребятишкам подходит это средство гигиены? Предлагаем простые ответы, подтверждённые стоматологами, плюс бонус – перечень и характеристики вариантов, которые чаще других покупают и хвалят.

Нужен ли фтор в детской зубной пасте?

Здравомыслящие родители понимают, что правильная гигиена ротовой полости необычайно важна с момента появления первого зубика. Тщательный уход гарантированно сокращает необходимость визитов к стоматологу, укрепляет здоровье в целом. А ещё всем хочется, чтобы их детишки по-настоящему красиво улыбались!

Только тема использования детской зубной пасты с фтором или без оного – предмет многолетнего спора между стоматологами и педиатрами. Приводим аргументы «за» и «против» обеих сторон.

Первые настаивают, что фторидные соединения необходимы, поскольку:

противостоят кариесу;

укрепляют костные ткани;

частично отбеливают;

реминерализуют эмаль.

Вторые подчёркивают, что избыток фтора провоцирует развитие флюороза. Из-за этого заболевания на эмали вначале появляются белые отметины, которые постепенно меняют цвет: становятся жёлтыми, а со временем – коричневыми. Зубки теряют прочность, разрушаются. Кроме того, элемент токсичен, если его концентрация в организме выше нормы, возникают серьёзные патологии кровеносной и дыхательной системы, торможение в развитии.

При проведении гигиенических процедур детишки частенько не выполаскивают рот должным образом, глотают остатки пасты, которые к тому же часто приправлены фруктовыми или другими усилителями вкуса. Отсюда и проблемы.

В настоящее время медики приняли несколько компромиссных решений относительно того, кому рекомендовать детскую зубную пасту без фтора.

Ребятишкам до 5 лет.

Жителям регионов с увеличенным содержанием фторидов в воде и окружающей среде (в основном это – населённые пункты Центрального и Сибирского округов).

По индивидуальным показаниям.

В других ситуациях – только по назначению врача.

Лучшие зубные пасты без фтора для детей: список, составленный по рекомендациям стоматологов

Выбор не просто велик, он огромен. Только на Яндекс.Маркете представлено около 2000 предложений. Мы проанализировали максимум вариантов, сформировав ТОП-10 самых популярных зубных паст без фтора для детей. Внимание, обещанные бонусы.

1. R.O.C.S., Душистая ромашка

Состав для самых маленьких вкусно пахнет, абсолютно безопасен, поскольку не содержит вредной химии. Основные компоненты: ксилитол, ромашковый экстракт, натуральный альгинат. Радует и спектр действия: мягкое очищение, антикариесный и противовоспалительный эффект, нормализация микроэкологии ротовой полости (стоп-молочница). Единственный минус – ограниченный срок годности (месяц после снятия защитной мембраны).

Страна-изготовитель – Россия.

Возрастная категория – 0 до 3 лет.

Объём тубы – 45 г.

Примерная цена – 175-200 руб.

Акцентируем также внимание на том моменте, что в товарной линейке этого производителя представлены ещё 8 версий зубных паст без фтора с разными вкусами для ребятишек старше трёх лет.

2. APADENT Kids

Японские производители трепетно относятся к здоровью малышей, предлагают им объективно безопасные товары. Секретный ингредиент этого состава – наночастицы медицинского гидроксиапатита, обогащённые кальцием и фосфором. Заявленные эффекты: уничтожение кариеса на начальной стадии, обеспечение гладкости и крепости эмали, регенерация микроскопических дефектов костной ткани, удаление налёта. Небольшая «капля дёгтя» – ценовой показатель, который, увы, многих откровенно пугает.

Страна-изготовитель – Япония.

Возрастная категория – с рождения.

Объём тубы – 60 г.

Примерная цена – 1000-1100 руб.

3. President Kids, Fruit Jelly (со вкусом мармелада)

Маленькие капризули редко когда в охотку чистят зубы, но с этим чудо-средством всё по-другому. Волшебный вкус сладостей превращает процедуру в удовольствие. Родители в восторге: детвора не вредничает, а состав работает (защищает от кариеса, укрепляет эмаль, реминерализирует).

Страна-изготовитель – Россия.

Возрастная категория – 3-6 лет.

Объём тубы – 50 мл.

Примерная цена – 120-150 руб.

4. Weleda, Детская паста-гель с календулой

Натуральный, безопасный и качественный немецкий продукт. Основа – органические компоненты. Микс эфирных масел, альгината и кремниевой кислоты обеспечивает мягкую, но надёжную чистку, баланс ротовой микрофлоры, уход за дёснами. По количеству хвалебных отзывов пользователей лидирует именно этот гель.

Страна-изготовитель – Германия.

Возрастная категория – 3-6 лет.

Объём тубы – 50 мл.

Примерная цена – 265-400 руб.

5. Natura Siberica (LITTLE), с органическим экстрактом малины и маслом облепихи

Три главных плюса товара: доступность, эффект, натуральность. Основа – природные ингредиенты, помимо упомянутых в названии растений содержит экстракты мыльного корня, рябины, тысячелистника, кедрового стланика. Минус – специфический прикус нравится не всем малышам.

Страна-изготовитель – Россия.

Возрастная категория – с 3 лет.

Объём тубы – 50 мл.

Примерная цена – 240-270 руб.

6. Lapikka, с кальцием и микроэлементами Junior, Клубничный мусс

Специфика: ориентирована на период замены молочных зубов коренными. Средство, обогащённое фосфором и кальцием, укрепляет эмаль, защищает дёсны от влияния вредных микроорганизмов, оказывает антикариесное действие.

Страна-изготовитель – Россия.

Возрастная категория – с 7 лет.

Объём тубы – 74 г.

Примерная цена – 95-120 руб.

7. SPLAT, Juicy МОРОЖЕНОЕ (интенсивное укрепление)

Отечественный аналог японской APADENT Kids, который в 12 раз дешевле. Дополнение к кальцию и фосфору – гель алоэ вера. Эта паста не только мягко очищает, защищает от кариеса, восстанавливает микроповреждения, но ещё и увлажняет, выравнивает эмаль. Очень неплохой вариант.

Страна-изготовитель – Россия.

Возрастная категория – нет информации.

Объём тубы – 35 и 50 мл.

Примерная цена – от 70 руб. и выше.

8. Сибирское здоровье, Живинка

Почти натурпродукт. Отдельный акцент делаем на содержании прополиса и натурального подсластителя стевии. Кроме этих ингредиентов наличествуют ещё сорбитол, ксилит, косметическая глина, экстракты клюквы, облепихи, боярышника. При использовании отлично удаляет налёт, защищает от кариесогенных бактерий, освежает дыхание. Минус – потенциально аллергенные компоненты (феноксиэтанол, монофторфосфат натрия, глицерофосфат кальция).

Страна-изготовитель – Россия.

Возрастная категория – 3-8 лет.

Объём тубы – 50 мл.

Примерная цена – 125-140 руб.

9. Twin Lotus, Kids, Клубника и ромашка

Товар популярен у любителей тайских уходовых средств. Фтора в составе действительно нет, равно как и органических компонентов. С заявленными функциями (очищение, укрепление эмали, антибактериальное действие) справляется. Правда, отзывы неоднозначные. Попадаются и исключительно восторженные, и гневные. Пользователи жалуются на химозный вкус, требуют усилить контроль качества.

Страна-изготовитель – Таиланд.

Возрастная категория – 3 до 10 лет.

Объём тубы – 50 г.

Примерная цена – 220-260 руб.

10. Longa Vita, Angry Birds Banana Split

Российская продукция, изготовленная по немецкой технологии. Основные достоинства: щадящая абразивность, отсутствие откровенно вредных компонентов. Ориентирована на чувствительные зубки.

Страна-изготовитель – Россия.

Возрастная категория – от 2 лет.

Объём тубы – 75 г.

Примерная цена – 110-140 руб.

Вот такая получилась десятка лучших детских зубных паст без фтора. Информация приведена исключительно с целью ознакомления, ведь со здоровьем малышей не экспериментируют. Если вы с чем-то не согласны, а может, хотите дополнить наших авторов, отписывайтесь в комментариях.