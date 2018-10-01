Лучшие детские зубные пасты без фтора, список
Какая лучшая детская зубная паста без фтора? Данную тему активно обсуждают заботливые родители, беспокоясь о здоровье малышей. Ещё бы, ведь умная реклама регулярно информирует нас о том, что раньше мы кардинально неправильно ухаживали за ротовой полостью, и только с помощью этого достижения стоматологической науки можно исправить ошибки: спасти зубки и дёсны. Другой вопрос, а нужно ли? И следующий элемент логической цепочки: всем ли ребятишкам подходит это средство гигиены? Предлагаем простые ответы, подтверждённые стоматологами, плюс бонус – перечень и характеристики вариантов, которые чаще других покупают и хвалят.
Нужен ли фтор в детской зубной пасте?
Здравомыслящие родители понимают, что правильная гигиена ротовой полости необычайно важна с момента появления первого зубика. Тщательный уход гарантированно сокращает необходимость визитов к стоматологу, укрепляет здоровье в целом. А ещё всем хочется, чтобы их детишки по-настоящему красиво улыбались!
Только тема использования детской зубной пасты с фтором или без оного – предмет многолетнего спора между стоматологами и педиатрами. Приводим аргументы «за» и «против» обеих сторон.
Первые настаивают, что фторидные соединения необходимы, поскольку:
- противостоят кариесу;
- укрепляют костные ткани;
- частично отбеливают;
- реминерализуют эмаль.
Вторые подчёркивают, что избыток фтора провоцирует развитие флюороза. Из-за этого заболевания на эмали вначале появляются белые отметины, которые постепенно меняют цвет: становятся жёлтыми, а со временем – коричневыми. Зубки теряют прочность, разрушаются. Кроме того, элемент токсичен, если его концентрация в организме выше нормы, возникают серьёзные патологии кровеносной и дыхательной системы, торможение в развитии.
При проведении гигиенических процедур детишки частенько не выполаскивают рот должным образом, глотают остатки пасты, которые к тому же часто приправлены фруктовыми или другими усилителями вкуса. Отсюда и проблемы.
В настоящее время медики приняли несколько компромиссных решений относительно того, кому рекомендовать детскую зубную пасту без фтора.
- Ребятишкам до 5 лет.
- Жителям регионов с увеличенным содержанием фторидов в воде и окружающей среде (в основном это – населённые пункты Центрального и Сибирского округов).
- По индивидуальным показаниям.
В других ситуациях – только по назначению врача.
Лучшие зубные пасты без фтора для детей: список, составленный по рекомендациям стоматологов
Выбор не просто велик, он огромен. Только на Яндекс.Маркете представлено около 2000 предложений. Мы проанализировали максимум вариантов, сформировав ТОП-10 самых популярных зубных паст без фтора для детей. Внимание, обещанные бонусы.
1. R.O.C.S., Душистая ромашка
Состав для самых маленьких вкусно пахнет, абсолютно безопасен, поскольку не содержит вредной химии. Основные компоненты: ксилитол, ромашковый экстракт, натуральный альгинат. Радует и спектр действия: мягкое очищение, антикариесный и противовоспалительный эффект, нормализация микроэкологии ротовой полости (стоп-молочница). Единственный минус – ограниченный срок годности (месяц после снятия защитной мембраны).
- Страна-изготовитель – Россия.
- Возрастная категория – 0 до 3 лет.
- Объём тубы – 45 г.
- Примерная цена – 175-200 руб.
Акцентируем также внимание на том моменте, что в товарной линейке этого производителя представлены ещё 8 версий зубных паст без фтора с разными вкусами для ребятишек старше трёх лет.
2. APADENT Kids
Японские производители трепетно относятся к здоровью малышей, предлагают им объективно безопасные товары. Секретный ингредиент этого состава – наночастицы медицинского гидроксиапатита, обогащённые кальцием и фосфором. Заявленные эффекты: уничтожение кариеса на начальной стадии, обеспечение гладкости и крепости эмали, регенерация микроскопических дефектов костной ткани, удаление налёта. Небольшая «капля дёгтя» – ценовой показатель, который, увы, многих откровенно пугает.
- Страна-изготовитель – Япония.
- Возрастная категория – с рождения.
- Объём тубы – 60 г.
- Примерная цена – 1000-1100 руб.
3. President Kids, Fruit Jelly (со вкусом мармелада)
Маленькие капризули редко когда в охотку чистят зубы, но с этим чудо-средством всё по-другому. Волшебный вкус сладостей превращает процедуру в удовольствие. Родители в восторге: детвора не вредничает, а состав работает (защищает от кариеса, укрепляет эмаль, реминерализирует).
- Страна-изготовитель – Россия.
- Возрастная категория – 3-6 лет.
- Объём тубы – 50 мл.
- Примерная цена – 120-150 руб.
4. Weleda, Детская паста-гель с календулой
Натуральный, безопасный и качественный немецкий продукт. Основа – органические компоненты. Микс эфирных масел, альгината и кремниевой кислоты обеспечивает мягкую, но надёжную чистку, баланс ротовой микрофлоры, уход за дёснами. По количеству хвалебных отзывов пользователей лидирует именно этот гель.
- Страна-изготовитель – Германия.
- Возрастная категория – 3-6 лет.
- Объём тубы – 50 мл.
- Примерная цена – 265-400 руб.
5. Natura Siberica (LITTLE), с органическим экстрактом малины и маслом облепихи
Три главных плюса товара: доступность, эффект, натуральность. Основа – природные ингредиенты, помимо упомянутых в названии растений содержит экстракты мыльного корня, рябины, тысячелистника, кедрового стланика. Минус – специфический прикус нравится не всем малышам.
- Страна-изготовитель – Россия.
- Возрастная категория – с 3 лет.
- Объём тубы – 50 мл.
- Примерная цена – 240-270 руб.
6. Lapikka, с кальцием и микроэлементами Junior, Клубничный мусс
Специфика: ориентирована на период замены молочных зубов коренными. Средство, обогащённое фосфором и кальцием, укрепляет эмаль, защищает дёсны от влияния вредных микроорганизмов, оказывает антикариесное действие.
- Страна-изготовитель – Россия.
- Возрастная категория – с 7 лет.
- Объём тубы – 74 г.
- Примерная цена – 95-120 руб.
7. SPLAT, Juicy МОРОЖЕНОЕ (интенсивное укрепление)
Отечественный аналог японской APADENT Kids, который в 12 раз дешевле. Дополнение к кальцию и фосфору – гель алоэ вера. Эта паста не только мягко очищает, защищает от кариеса, восстанавливает микроповреждения, но ещё и увлажняет, выравнивает эмаль. Очень неплохой вариант.
- Страна-изготовитель – Россия.
- Возрастная категория – нет информации.
- Объём тубы – 35 и 50 мл.
- Примерная цена – от 70 руб. и выше.
8. Сибирское здоровье, Живинка
Почти натурпродукт. Отдельный акцент делаем на содержании прополиса и натурального подсластителя стевии. Кроме этих ингредиентов наличествуют ещё сорбитол, ксилит, косметическая глина, экстракты клюквы, облепихи, боярышника. При использовании отлично удаляет налёт, защищает от кариесогенных бактерий, освежает дыхание. Минус – потенциально аллергенные компоненты (феноксиэтанол, монофторфосфат натрия, глицерофосфат кальция).
- Страна-изготовитель – Россия.
- Возрастная категория – 3-8 лет.
- Объём тубы – 50 мл.
- Примерная цена – 125-140 руб.
9. Twin Lotus, Kids, Клубника и ромашка
Товар популярен у любителей тайских уходовых средств. Фтора в составе действительно нет, равно как и органических компонентов. С заявленными функциями (очищение, укрепление эмали, антибактериальное действие) справляется. Правда, отзывы неоднозначные. Попадаются и исключительно восторженные, и гневные. Пользователи жалуются на химозный вкус, требуют усилить контроль качества.
- Страна-изготовитель – Таиланд.
- Возрастная категория – 3 до 10 лет.
- Объём тубы – 50 г.
- Примерная цена – 220-260 руб.
10. Longa Vita, Angry Birds Banana Split
Российская продукция, изготовленная по немецкой технологии. Основные достоинства: щадящая абразивность, отсутствие откровенно вредных компонентов. Ориентирована на чувствительные зубки.
- Страна-изготовитель – Россия.
- Возрастная категория – от 2 лет.
- Объём тубы – 75 г.
- Примерная цена – 110-140 руб.
Вот такая получилась десятка лучших детских зубных паст без фтора. Информация приведена исключительно с целью ознакомления, ведь со здоровьем малышей не экспериментируют. Если вы с чем-то не согласны, а может, хотите дополнить наших авторов, отписывайтесь в комментариях.
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