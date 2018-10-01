Лучшие зубные пасты для взрослых без фтора, список

«Без фтора» - зачем вообще производители зубных паст делают такую пометку? Что это - модный тренд, очередной бзик стоматологов или must have? Нормальные вопросы для людей, не привыкших делать бездумные покупки, тем более, что речь идёт о важнейшем средстве ухода за ротовой полостью. Тщательно изучив тему, ответственно заявляем: повышенный спрос на товар вполне объясним объективными причинами, но актуальны они не для всех жителей нашей необъятной родины. Делимся полезной информацией: кому и зачем это нужно, какая лучшая зубная паста без фтора. А список из 15 вариантов поможет выбрать ту, которая подойдёт вам по цене и качеству.

Почему без фтора?

Ещё в школе нам объясняют: данный микроэлемент необходим человеческому организму для формирования, а по мере роста – укрепления костной ткани и зубной эмали. Что он участвует в важнейших биохимических реакциях, а в составе зубной пасты отвечает за профилактику пародонтоза и кариеса, подавляет действие патогенной (кислотообразующей) микрофлоры в ротовой полости.

На первый взгляд, отказ от него совершенно не логичен. Но беда в том, что при избыточной концентрации (≥ 20 мг), полезные свойства фтора минимизированы и, наоборот, он становится токсичен для организма. В ротовой полости фтор провоцирует следующие патологии:

флюороз (пятнистая эмаль);

хрупкость зубов.

По другим проблемам со здоровьем в зону риска попадают прежде всего люди, у которых диагностированы болезни мочеполовой системы, сахарный диабет или другие дисфункции щитовидной железы.

Источник опасности – проточная вода. Допустимая концентрация фторидов в ней составляет 1 мг / 1 л. Если этот показатель выше, необходимо использовать очистительные приспособления. А для ротовой полости подойдёт зубная паста с кальцием без фтора. Внимательно читайте состав. Подходящие соединения: пантотеновая кислота, глицерофосфат, лактат, синтетический гидоксиапатит или цитрат кальция.

Проблемы с избыточной концентрацией фтора в проточной воде характерны для большинства областей Сибирского и Центрального федерального округа. Связаны они с природными особенностями почвы и отходами промышленного производства.

Лучшая зубная паста без фтора: список самых востребованных вариантов

Зная особенности товара и категории людей, для которых он предназначен, перейдём к конкретным названиям и характеристикам. Представляем вам список зубных паст без фтора, которые рекомендуют стоматологи и хвалят потребители.

1. PRESIDENT Eco Bio Clinical

Брендовая продукция отличается достойным качеством и относительно доступной ценой. В линейке представлены составы универсальные, а также разработанные специально для детей или взрослых.

Данная зубная паста гипоаллергенна, содержит травяные экстракты и масла, ксилитол, соли кальция, сорбитол. Её использование обеспечивает отличную чистку от налёта, антибактериальный эффект, свежее дыхание.

Страна производства – Италия.

Категория – для взрослых.

Объём тубы – 75 мл.

Ориентировочная цена – 250-300 руб.

2. Splat Special Organic/Органик, укрепляющая

Ещё одна популярная торговая марка, радующая покупателей разнообразием выбора. Мы остановились на самом экологичном варианте. Основные компоненты – хитозан, кальцис (вещество, полученное из яичной скорлупы), гель алоэ вера, масло чайного дерева, дистиллированная вода.

Заявленные эффекты: антивоспалительный, десенситивный, противобактериальный, кровоостанавливающий, очищающий, ранозаживляющий, реминерализующий.

Страна производства – Россия.

Категория – для взрослых.

Объём тубы – 75 мл.

Ориентировочная цена – 160-200 руб.

3. Natura Siberica Kamchatka, Для белоснежной улыбки

Любопытнейший вариант, обладающий отбеливающими, тонизирующими, антивоспалительными и другими полезными характеристиками. Помогает при галитозе. Обратите внимание на составляющие, как то: чёрная соль, белая глина, берёзовый уголь, растительные экстракты и масла, витамин Р. Особенная компонента – освежающая дыхание молекула Physcool®, которую получают из листьев перечной мяты.

Страна производства – Россия.

Категория – 18+.

Объём тубы – 100 мл.

Ориентировочная цена – 200-250 руб.

Рекомендуем также другие товары марки Natura Siberica Kamchatka. К рассматриваемой группе относятся зубные пасты: Профилактика кариеса для всей семьи, Для здоровья зубов и дёсен, Для свежего дыхания и другие.

4. Silver Care Normal, без фтора, Серебро

Заявленные эффекты (подтверждённые пользователями): антисептический, антибактериальный, отбеливающий, защита от пародонтоза и кариеса. Уникальный продукт, содержащий коллоидное серебро. Другие полезные компоненты: экстракты зверобоя, ромашки, ксилит.

Страна производства – Россия.

Категория – 14+.

Объём тубы – 75 мл.

Ориентировочная цена – 150-180 руб.

5. Parodontax, без фтора

Состав с низкой степенью абразивности, ориентированный на использование лечебным курсом. Оказывает противоспалительное действие, помогает при кровоточивости дёсен, отбеливает эмаль. Содержит минеральную соль, травяные экстракты. Недостаток – может провоцировать раздражение.

Страна производства – Словакия.

Категория – для взрослых.

Объём тубы – 50 мл.

Ориентировочная цена – 150-170 руб.

6. Сибирское Здоровье, Сибирский прополис – натуральная защита

Производитель акцентирует внимание на экологичности данного товара, но информации предлагает немного. Обращаем внимание читателей на действующие вещества, а именно: эфир герани, эмульсия пчелиного прополиса, бадановый, облепиховый, ромашковый и шалфеевый экстракты.

Страна производства – Россия.

Категория – для взрослых.

Объём тубы – 75 мл.

Ориентировочная цена – 190-200 руб.

7. R.O.C.S., Активный кальций

Основная компонента - 6% ксилитол – обеспечивает защиту от налёта и дисбактериоза в ротовой полости. Из-за низкого показателя абразивности пасту рекомендуют людям с повышенной чувствительностью зубов, изъянами эмали. Эффективно справляется с неприятным запахом изо рта. Вроде как ничего особенного, у R.O.C.S. много других продуктов, впечатляющих куда в большей степени. Но потребители чаще всего хвалят конкретно этот вариант.

Страна производства – Россия.

Категория – для взрослых.

Объём тубы – 75 мл.

Ориентировочная цена – 200-210 руб.

8. Поморин Classik, без фтора

При покупке обязательно смотрите наличие соответствующей отметки. Основной элемент – обогащённый минералами поморийский щёлок. Средняя оценка пользователей – «4-». Судя по отзывам, продукт эффективен при заболевании дёсен, а вот с налётом справляется посредственно.

Страна производства – Болгария.

Категория – для взрослых.

В продаже представлены версии – 50 и 100 мл.

Ориентировочная цена – 105-150 руб.

9. Новый Жемчуг, Кальций

Один из самых доступных продуктов с отличной результативностью. Помогает справиться с чувствительностью эмали, реминерализирует, приятно освежает дыхание. Содержит карбонат и лактат кальция.

Страна производства – Россия.

Категория – для взрослых.

В продаже представлены версии – 50, 75, 100 и 125 мл.

Ориентировочная цена – 27-105 руб.

10. Асепта Paradontal Sensitiv

Предназначена для лечения и профилактики стоматологических болезней. Содержит термальную грязь, экстракты аира, донника, календулы, папаин, компоненты калия.

Страна производства – Россия.

Категория – для чувствительных зубов.

Объём тубы – 75 мл.

Ориентировочная цена – 180-190 руб.

11. Свобода, Пародонтол Сенситив

Ориентирована на бережное очищение повреждённой эмали. Главное достоинство – ценовая доступность. Минус – состав, содержащий исключительно синтетические компоненты.

Страна производства – Россия.

Категория – для взрослых.

Ориентировочная цена – 40-65 руб.

12. Aashadent, Кардамон и Имбирь

Содержит, кроме упомянутых в заголовке элементов, вытяжку из бутонов гвоздичного дерева и корицы, а ещё соли кальция, кремния, натрия. Специфический индийский аромат нравится далеко не всем, но многие с этим готовы смириться из-за эффективности восточной смеси при кровоточивости дёсен.

Страна производства – Индия.

Категория – для взрослых.

Объём тубы – 100 мл.

Ориентировочная цена – 200 руб.

13. Рецепты бабушки Агафьи, Брусничная

Отличный отечественный продукт, содержащий восемь растительных компонентов, карбонат кальция, ксилитол и другие полезные вещества. Оказывает антикариесное действие, качественно отбеливает и полирует эмаль, помогает при дисбактериозе ротовой полости.

Страна производства – Россия.

Категория – для взрослых.

Объём тубы – 75 мл.

Ориентировочная цена – 135-150 руб.

14. Малавит Дент, ШАЛФЕЙ

Интересная версия, в составе которой уникальное соединение растительных и минеральных природных компонентов. Малавит славится антибактериальным, противоотёчным, антисептическим, освежающим действием. Правда, представители классической медицины относятся к нему несколько скептически.

Страна производства – Россия.

Категория – для взрослых.

Объём тубы – 75 мл.

Ориентировочная цена – 150-170 руб.

15. Биокон, Лесная свежесть

Потребители «клюют» на низкую стоимость и заветную отметку, поэтому мы не могли не упомянуть этот товар. Но обратите внимание, в составе обозначен бронопол – консервант, который многие считают небезопасным для здоровья.

Страна производства – Украина-Россия-Франция.

Категория – для взрослых.

Объём тубы – 130 мл.

Ориентировочная цена – 50-60 руб.

Подводя итоги, подчеркнём, что популярность зубных паст без фтора (с кальцием или без такового) – скорее, модный тренд. Если вы не проживаете в обозначенных выше регионах и стоматолог не давал специальных рекомендаций, пользуйтесь средством с проверенной эффективностью, к которому привыкли все домачадцы.