6 домашних средств, как убрать отёки с лица

Отёчность лица после сна - проблема многих, организм обычно справляется с ней самостоятельно за довольно короткий срок. Но если она сохраняется в течение нескольких часов, то нужно задуматься о причинах её появления и как убрать отёки с лица в домашних условиях. Многие применяют обычно умывание или кубик льда. Но существуют и другие проверенные средства.

6 способов убрать отёчность лица дома

Пить много воды. Всегда поддерживайте уровень влажности на высоком уровне, чтобы предотвратить отёчность. Важно пить достаточное количество воды в течение всего года, но особенно летом, когда температура воздуха повышается. Вода увлажняет организм и нейтрализует свободные радикалы. Можно растворить в ней немного кельтской соли, чтобы помочь организму лучше её усвоить и обеспечить максимальную гидратацию. Помассировать лицо. Широкие массажные движения по лицу могут стимулировать лимфоток и снять отёчность с лица. Можно использовать такие инструменты, как нефритовый валик для массажа лица, поскольку он стимулирует лимфодренаж. Нужно нанести штрихи на некоторые лицевые лимфатические узлы, расположенные перед и за ухом, вокруг подбородка и вниз по шее к ключице. Можно сделать это с маслом для массажа лица, чтобы усилить эффективность, и с некоторыми ароматическими эфирными маслами, например, лаванды, которые помогут расслабиться и одновременно подтянуть кожу. Спать на спине. Естественно, ночная жидкость задерживается в организме, но, если после пробуждения лицо постоянно опухшее, возможно, придётся пересмотреть своё положение во время сна. Не следует ложиться на живот и надо купить подушку, которая будет слегка приподнимать голову, чтобы жидкость не скапливалась за ночь. Температура в спальне должна быть комфортной для нормального сна, что также имеет решающее значение для снятия отека. Крем для глаз с кофеином. Поскольку кожа вокруг глаз тонкая, опухшие глаза встречаются довольно часто. Следует рассмотреть возможность использования крема для глаз на основе кофеина, поскольку он сужает кровеносные сосуды, что уменьшает отёчность. Нужно нанести три точки под глазами и аккуратно помассировать их безымянным пальцем широкими движениями. Упражнения. Отёк образуется и оседает вокруг глаз, когда человек лежит ночью неподвижно и ровно. Нужно после сна встать и сделать небольшое упражнение, чтобы избавиться от отёчности лица. Лечение холодной водой. Нужно ополоснуть лицо холодной водой или окунуть его в миску с холодной водой. Это сужает капилляры, тем самым уменьшая отёчность и добавляя приятное розовое сияние. Также можно протирать лицо кубиками льда, особенно в воспалённых местах, чтобы уменьшить покраснение. Подойдут и охлаждённые огурцы, металлические ролики для лица и другое.

Эти простые способы, как убрать отёки с лица, помогут справиться с этой проблемой быстро и эффективно. Попробуйте. Результат не заставит ждать.