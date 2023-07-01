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10 продуктов для борьбы с раком
Согласно исследованиям, очень часто рак, особенно желудочно-кишечного тракта, бывает спровоцирован неправильным питанием, включающим в себя вредные продукты – жирности, сладости и слишком солёные, перчёные и острые. Поэтому очень важно подобрать такой рацион, который можно использовать как в качестве профилактики рака, так и для борьбы с ним.
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Топ-10 противораковых продуктов
- Чеснок. Он борется со всеми видами рака, особенно мочевого пузыря, саркомы и колоректального рака, потому что в чесноке есть фитонутриенты, которые помогают скорейшему выздоровлению онкологических больных, так как подавляют рост опухоли. Фитохимические вещества, содержащиеся в чесноке, борются с раковыми клетками, но при этом щадят здоровые.
- Зелёный чай. Он снижает риск сердечнососудистых заболеваний, а его полифенолы обладают противораковым действием, влияя на рост опухоли, вызывая клеточную гибель в раковых клетках и ингибируя передачу сигналов рецептора андрогена при раке предстательной железы. К тому же, антиоксиданты в этом напитке предотвращают повреждение ДНК, которое обычно происходит при злокачественных заболеваниях, и разрушение здоровых клеток в воспалённых тканях.
- Куркума. Она обладает сильнейшим противовоспалительным эффектом, поэтому является потенциальной терапией против рака. Куркума помогает при раке толстой кишки. Помимо проявления противоопухолевой активности также известно, что она предотвращает метастазирование. Куркума - это химиотерапевтическое средство, которое уменьшает распространение рака на другие ткани, повышая выживаемость пациентов с распространённым раком. Куркума может быть мощным союзником в случаях рака желудка и пищевода, так как уменьшает воспаление.
- Оливковое масло. Этот тип масла содержит мононенасыщенные жирные кислоты, терпеноиды и флавоноиды, которые снижают риск развития рака, способствуют апоптозу, модулируют клеточный цикл и регулируют образование кровеносных сосудов. Потребление этого типа полезного масла уменьшает воспаление и может даже изменить эпигенетические модели рака. Это масло следует использовать в качестве приправы к салатам и другим блюдам.
- Крестоцветные овощи. Брюссельская капуста, брокколи и другие овощи семейства крестоцветных также могут влиять на развитие рака. Они содержат вещества с противораковым действием, известные как изотиоцианаты, которые запускают апоптоз, регулируют пролиферацию и помогают контролировать клеточный цикл. Они потенциально полезны в сочетании с химиотерапевтическими агентами и могут работать синергетически для уничтожения раковых клеток. Исследования показывают, что овощи семейства крестоцветных улучшают прогноз у пациентов с раком мочевого пузыря, а также являются потенциальными терапевтическими средствами при других видах рака.
- Листовая зелень. Эти растительные продукты также обладают важными противораковыми свойствами, особенно у пациентов с низким уровнем фолиевой кислоты. В дополнение к источнику витаминов и минералов, необходимых для борьбы с раком, тёмно-зелёные листовые овощи также имеют высокий уровень бета-каротина. Они повышают антиоксидантный профиль у пациентов с хроническими заболеваниями и снимают воспаление.
- Грецкие орехи. Есть интересное исследование о грецких орехах и их влиянии на экспрессию генов рака молочной железы. Согласно этому исследованию, внутри опухоли изменилось 456 генов при введении в рацион грецких орехов. Такие гены способствуют апоптозу для борьбы с раком, вызывают миграцию клеток и ингибирование пролиферации, а также предотвращают появление метастазов. Другие орехи могут проявлять аналогичные эффекты. Большинство из них являются хорошими источниками жирных кислот омега-3, противовоспалительного вещества, которое также полезно против различных видов рака.
- Льняное семя. Эта растительная пища содержит лигнаны, важные полифенолы, которые предотвращают рак с помощью различных механизмов. Семена льна изменяют клеточный цикл, влияют на рост и дифференцировку клеток, а также увеличивают скорость апоптоза. Интересным эффектом является снижение ангиогенеза или образования кровеносных сосудов. Когда в опухоли недостаточно кровеносных сосудов, раковым клеткам не хватает питательных веществ для продолжения роста.
- Жирная рыба. Этот вид рыбы содержит большое количество омега-3 жирных кислот и витамина D. Омега-3 является воспалительной жирной кислотой, и исследования показывают, что она усиливает реакцию рака на химиотерапию. Витамин D снижает риск рака толстой кишки. Некоторые исследования пациентов с раком лёгких показали, что масла омега-3 могут справиться с синдромом истощения (потеря веса, слабость, потеря аппетита), характерным для больных раком.
- Цельнозерновые злаки. Пищевые волокна в цельных зёрнах могут предотвратить рак кишечника, даже если пациенты потребляют красное и переработанное мясо с насыщенными жирами. Исследования рака молочной железы показывают, что цельное зерно влияет на раковые клетки, провоцируя их антирост. Также благодаря этому продукту происходит модуляция иммунной системы, уменьшающая воспаление и его влияние на пролиферацию злокачественных клеток. Цельные зёрна также могут воздействовать на метастазы и снижать миграционный потенциал этих клеток.
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Очень важно людям, больным раком, перейти на здоровое питание, которое будет сдерживать рост раковых клеток и тем самым увеличит выживаемость. Поэтому диетологи и рекомендуют 10 продуктов для борьбы с раком, помогающие достичь лучших результатов в лечении онкологии.
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