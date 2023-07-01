10 продуктов для борьбы с раком

Согласно исследованиям, очень часто рак, особенно желудочно-кишечного тракта, бывает спровоцирован неправильным питанием, включающим в себя вредные продукты – жирности, сладости и слишком солёные, перчёные и острые. Поэтому очень важно подобрать такой рацион, который можно использовать как в качестве профилактики рака, так и для борьбы с ним.

Топ-10 противораковых продуктов

Чеснок. Он борется со всеми видами рака, особенно мочевого пузыря, саркомы и колоректального рака, потому что в чесноке есть фитонутриенты, которые помогают скорейшему выздоровлению онкологических больных, так как подавляют рост опухоли. Фитохимические вещества, содержащиеся в чесноке, борются с раковыми клетками, но при этом щадят здоровые. Зелёный чай. Он снижает риск сердечнососудистых заболеваний, а его полифенолы обладают противораковым действием, влияя на рост опухоли, вызывая клеточную гибель в раковых клетках и ингибируя передачу сигналов рецептора андрогена при раке предстательной железы. К тому же, антиоксиданты в этом напитке предотвращают повреждение ДНК, которое обычно происходит при злокачественных заболеваниях, и разрушение здоровых клеток в воспалённых тканях. Куркума. Она обладает сильнейшим противовоспалительным эффектом, поэтому является потенциальной терапией против рака. Куркума помогает при раке толстой кишки. Помимо проявления противоопухолевой активности также известно, что она предотвращает метастазирование. Куркума - это химиотерапевтическое средство, которое уменьшает распространение рака на другие ткани, повышая выживаемость пациентов с распространённым раком. Куркума может быть мощным союзником в случаях рака желудка и пищевода, так как уменьшает воспаление. Оливковое масло. Этот тип масла содержит мононенасыщенные жирные кислоты, терпеноиды и флавоноиды, которые снижают риск развития рака, способствуют апоптозу, модулируют клеточный цикл и регулируют образование кровеносных сосудов. Потребление этого типа полезного масла уменьшает воспаление и может даже изменить эпигенетические модели рака. Это масло следует использовать в качестве приправы к салатам и другим блюдам. Крестоцветные овощи. Брюссельская капуста, брокколи и другие овощи семейства крестоцветных также могут влиять на развитие рака. Они содержат вещества с противораковым действием, известные как изотиоцианаты, которые запускают апоптоз, регулируют пролиферацию и помогают контролировать клеточный цикл. Они потенциально полезны в сочетании с химиотерапевтическими агентами и могут работать синергетически для уничтожения раковых клеток. Исследования показывают, что овощи семейства крестоцветных улучшают прогноз у пациентов с раком мочевого пузыря, а также являются потенциальными терапевтическими средствами при других видах рака. Листовая зелень. Эти растительные продукты также обладают важными противораковыми свойствами, особенно у пациентов с низким уровнем фолиевой кислоты. В дополнение к источнику витаминов и минералов, необходимых для борьбы с раком, тёмно-зелёные листовые овощи также имеют высокий уровень бета-каротина. Они повышают антиоксидантный профиль у пациентов с хроническими заболеваниями и снимают воспаление. Грецкие орехи. Есть интересное исследование о грецких орехах и их влиянии на экспрессию генов рака молочной железы. Согласно этому исследованию, внутри опухоли изменилось 456 генов при введении в рацион грецких орехов. Такие гены способствуют апоптозу для борьбы с раком, вызывают миграцию клеток и ингибирование пролиферации, а также предотвращают появление метастазов. Другие орехи могут проявлять аналогичные эффекты. Большинство из них являются хорошими источниками жирных кислот омега-3, противовоспалительного вещества, которое также полезно против различных видов рака. Льняное семя. Эта растительная пища содержит лигнаны, важные полифенолы, которые предотвращают рак с помощью различных механизмов. Семена льна изменяют клеточный цикл, влияют на рост и дифференцировку клеток, а также увеличивают скорость апоптоза. Интересным эффектом является снижение ангиогенеза или образования кровеносных сосудов. Когда в опухоли недостаточно кровеносных сосудов, раковым клеткам не хватает питательных веществ для продолжения роста. Жирная рыба. Этот вид рыбы содержит большое количество омега-3 жирных кислот и витамина D. Омега-3 является воспалительной жирной кислотой, и исследования показывают, что она усиливает реакцию рака на химиотерапию. Витамин D снижает риск рака толстой кишки. Некоторые исследования пациентов с раком лёгких показали, что масла омега-3 могут справиться с синдромом истощения (потеря веса, слабость, потеря аппетита), характерным для больных раком. Цельнозерновые злаки. Пищевые волокна в цельных зёрнах могут предотвратить рак кишечника, даже если пациенты потребляют красное и переработанное мясо с насыщенными жирами. Исследования рака молочной железы показывают, что цельное зерно влияет на раковые клетки, провоцируя их антирост. Также благодаря этому продукту происходит модуляция иммунной системы, уменьшающая воспаление и его влияние на пролиферацию злокачественных клеток. Цельные зёрна также могут воздействовать на метастазы и снижать миграционный потенциал этих клеток.

Очень важно людям, больным раком, перейти на здоровое питание, которое будет сдерживать рост раковых клеток и тем самым увеличит выживаемость. Поэтому диетологи и рекомендуют 10 продуктов для борьбы с раком, помогающие достичь лучших результатов в лечении онкологии.