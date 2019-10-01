Осторожно! Эти 5 продуктов повышают давление

Медики гораздо больше озабочены проблемой повышенного давления, чем гипотонией, симптомы которой не менее опасны – головокружение, тошнота, бледность и обмороки. Поэтому фармакология постоянно работает над тем, чтобы найти способы борьбы с гипертонией, гипотоникам же чаще приходится искать собственные варианты нормализации давления и в этом им помогает правильно подобранное питание. Так, были выбраны 5 продуктов, повышающих давление, которые желательно включить в свой ежедневный рацион. Смотрите также: 7 опасных продуктов после 50 лет Продукты, повышающие давление Солодка. Её эффективность против гипотонии связана со способностью увеличивать количество натрия в крови. Солодку нужно обязательно употреблять в естественном виде – жевать её палочки. Кстати, она же подходит и для борьбы с жарой, именно этот продукт использовали древние кочевые племена, странствуя по пустыням. Женьшень. Корень женьшеня способен в короткий срок повысить давление, поэтому его с давних пор использовали при гипотонии. Так древнекитайские врачеватели измельчали корень этого растения и помогали восстановить силы страдающим от пониженного давления. Сегодня это средство можно приобрести в аптеках в виде порошка или добавок. Однако есть противопоказания – беременность, кормление грудью, сердечные болезни и нервная возбудимость. Мёд. Для повышения давления его нужно обязательно принимать с продуктами, в состав которых входит витамин С, например, шиповник, лимон и т.п. Но важно помнить, что медовый напиток должен быть комнатной температуры, иначе он не принесёт должной пользы организму: при высоких температурах разрушается витамин С, а в мёде образуются канцерогены. Чеснок. Благодаря содержащимся в нём полисульфидам, способствующим расширению кровеносных сосудов, чеснок с лёгкостью повышает артериальное давление. Однако для максимального его использования нужно употреблять этот продукт только в сыром и очищенном виде. Тёмный шоколад. В нём содержатся флавоноиды эпикатехина, которые не только улучшают настроение, но и являются полезной пищей для гипотоников. Чёрный шоколад помогает сохранить гибкость стенок артерий, тем самым избегая возможных закупорок. Чтобы оценить его полезные свойства, нужно употреблять этого лакомства не более 30 г в день и помнить, что шоколад имеет временный терапевтический эффект – повышает давление на пару часов. Смотрите также: 7 продуктов, повышающих давление, которых лучше избегать

Безусловно, вышеперечисленные 5 продуктов, повышающие давление, нельзя воспринимать как панацею от недуга, но можно использовать в качестве «скорой помощи».

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