Рак – страшная болезнь, причинами которой могут быть как курение, вирусы, так и солнечные ожоги, алкоголь и многое другое. Поэтому в борьбе с этим смертельным недугом нужно в первую очередь пересмотреть свой образ жизни и питание. Мы предлагаем 10 продуктов, предотвращающих рак, которые нужно включать в свой ежедневный рацион.

10 продуктов против рака

Чеснок. Он обладает противоопухолевым и антимикробным действием, а также помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Чеснок убивает H. Pylori, бактерию, провоцирующую рак желудка. К тому же, этот продукт может снизить риск рака толстой кишки, пищевода, поджелудочной и молочной желез. Для достижения лучшего результата его нужно очистить и оставить на 15 минут, чтобы ушёл сильный запах. После этого два средних зубчика запивать стаканом воды. Крестоцветные овощи, такие как белокочанная капуста, цветная капуста и брокколи, содержат глюкозинолаты, которые активируют сульфорафан – главного борца с H. Pylori. Также он выводит токсины. Поэтому крестоцветные снижают риск рака простаты, лёгких, толстой кишки, молочной железы, мочевого пузыря, печени, рта, пищевода и желудка. Для достижения оптимального результата эти овощи нужно отваривать и добавлять чеснок с оливковым маслом. К тому же, такое вкусное блюдо ещё и помогает похудеть. Помидоры. Они содержат в себе ликопин, снижающий риск развития рака простаты, молочных желез, лёгких. Кстати, при тепловой обработке этого вещества становится в разы больше, поэтому помидоры можно запекать, готовить первые блюда или же натуральные соки. Их нужно добавлять к блюдам из брокколи и чеснока. Другие источники ликопина - арбузы, папайя, грейпфрут, болгарский перец, манго и вареная морковь. Клубника, виноград, малина, клюква, гранат, грецкие орехи, ежевика содержат в себе эллаговую кислоту, которую они вырабатывают для защиты от инфекций. Эта кислота наиболее эффективна в борьбе с раком кожи, мочевого пузыря, молочных желез, лёгких и пищевода. К тому же, вышеперечисленные продукты включают в себя витамин С, который тоже помогает бороться с раковыми клетками. Морковь, а также другие оранжевые, жёлтые овощи и фрукты содержат в себе бета-каротин. Он защищает клетки от роста раковых клеток и предотвращает рак шейки матки, молочных желез, рта, глотки, гортани, пищевода и желудка. Тёмно-зелёные листовые овощи, в состав которых входит лютеин, важны не только для хорошего зрения, но и в борьбе с раком яичников, пищевода, лёгких, эндометрия, колоректального рака. К тому же, в этих овощах содержится фолат, который тоже борется с раковыми клетками. Кстати, лютеин можно найти ещё и в таких продуктах, как тыква, сладкая кукуруза, руккола, яичные желтки и морковь. Цельные зёрна содержат в себе клетчатку, помогающую отходам быстрее проходить через кишечник, унося за собой и токсины. Клетчатка защищает от развития колоректального рака. Если вы едите хлеб, то обязательно выбирайте сделанный из цельного зерна. Также клетчатку можно найти в овсе, бобовых и семенах чиа. Зелёный чай. В его состав входит танин, который обладает противораковым, противовирусным, антибактериальным и противогрибковым свойствами. Этот напиток снижает и уровень сахара в крови, что является профилактикой сахарного диабета. Пить чай нужно после каждого приёма пищи. Другие источники танина – гранаты, хурма, клюква, клубника, черника и чёрный шоколад. Рыба, говядина, курица и бразильские орехи содержат в себе селен, который защищает организм от влияния металлов, тем самым замедляя рост опухоли. Селен борется с раком лёгких, печени и желудка. Масло зародышей пшеницы, подсолнечное и сафлоровое масло являются источником витамина Е, который защищает от многих видов раков. Только масла нельзя употреблять в жареном виде.

Чтобы защититься от раковых заболеваний, самое главное – это нужно отказаться от курения, употребления алкоголя. Также следует разнообразить своё питание полезными овощами и фруктами. Мы вам предлагаем лишь 10 продуктов, предотвращающих рак, но вы можете разнообразить свой рацион. Главное, ешьте всё в свежем или пареном виде.