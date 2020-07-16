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10 продуктов, предотвращающих рак

Рак – страшная болезнь, причинами которой могут быть как курение, вирусы, так и солнечные ожоги, алкоголь и многое другое. Поэтому в борьбе с этим смертельным недугом нужно в первую очередь пересмотреть свой образ жизни и питание. Мы предлагаем 10 продуктов, предотвращающих рак, которые нужно включать в свой ежедневный рацион. 

 

продукты против рака

 

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10 продуктов против рака

  1. Чеснок. Он обладает противоопухолевым и антимикробным действием, а также помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Чеснок убивает H. Pylori, бактерию, провоцирующую рак желудка. К тому же, этот продукт может снизить риск рака толстой кишки, пищевода, поджелудочной и молочной желез. Для достижения лучшего результата его нужно очистить и оставить на 15 минут, чтобы ушёл сильный запах. После этого два средних зубчика запивать стаканом воды. 
  2. Крестоцветные овощи, такие как белокочанная капуста, цветная капуста и брокколи, содержат глюкозинолаты, которые активируют сульфорафан – главного борца с H. Pylori. Также он выводит токсины. Поэтому крестоцветные снижают риск рака простаты, лёгких, толстой кишки, молочной железы, мочевого пузыря, печени, рта, пищевода и желудка. Для достижения оптимального результата эти овощи нужно отваривать и добавлять чеснок с оливковым маслом. К тому же, такое вкусное блюдо ещё и помогает похудеть.
  3. Помидоры. Они содержат в себе ликопин, снижающий риск развития рака простаты, молочных желез, лёгких. Кстати, при тепловой обработке этого вещества становится в разы больше, поэтому помидоры можно запекать, готовить первые блюда или же натуральные соки. Их нужно добавлять к блюдам из брокколи и чеснока. Другие источники ликопина - арбузы, папайя, грейпфрут, болгарский перец, манго и вареная морковь. 
  4. Клубника, виноград, малина, клюква, гранат, грецкие орехи, ежевика содержат в себе эллаговую кислоту, которую они вырабатывают для защиты от инфекций. Эта кислота наиболее эффективна в борьбе с раком кожи, мочевого пузыря, молочных желез, лёгких и пищевода. К тому же, вышеперечисленные продукты включают в себя витамин С, который тоже помогает бороться с раковыми клетками. 
  5. Морковь, а также другие оранжевые, жёлтые овощи и фрукты содержат в себе бета-каротин. Он защищает клетки от роста раковых клеток и предотвращает рак шейки матки, молочных желез, рта, глотки, гортани, пищевода и желудка. 
  6. Тёмно-зелёные листовые овощи, в состав которых входит лютеин, важны не только для хорошего зрения, но и в борьбе с раком яичников, пищевода, лёгких, эндометрия, колоректального рака. К тому же, в этих овощах содержится фолат, который тоже борется с раковыми клетками. Кстати, лютеин можно найти ещё и в таких продуктах, как тыква, сладкая кукуруза, руккола, яичные желтки и морковь.
  7. Цельные зёрна содержат в себе клетчатку, помогающую отходам быстрее проходить через кишечник, унося за собой и токсины. Клетчатка защищает от развития колоректального рака. Если вы едите хлеб, то обязательно выбирайте сделанный из цельного зерна. Также клетчатку можно найти в овсе, бобовых и семенах чиа. 
  8. Зелёный чай. В его состав входит танин, который обладает противораковым, противовирусным, антибактериальным и противогрибковым свойствами. Этот напиток снижает и уровень сахара в крови, что является профилактикой сахарного диабета. Пить чай нужно после каждого приёма пищи. Другие источники танина – гранаты, хурма, клюква, клубника, черника и чёрный шоколад. 
  9. Рыба, говядина, курица и бразильские орехи содержат в себе селен, который защищает организм от влияния металлов, тем самым замедляя рост опухоли. Селен борется с раком лёгких, печени и желудка. 
  10. Масло зародышей пшеницы, подсолнечное и сафлоровое масло являются источником витамина Е, который защищает от многих видов раков. Только масла нельзя употреблять в жареном виде.
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Чтобы защититься от раковых заболеваний, самое главное – это нужно отказаться от курения, употребления алкоголя. Также следует разнообразить своё питание полезными овощами и фруктами. Мы вам предлагаем лишь 10 продуктов, предотвращающих рак, но вы можете разнообразить свой рацион. Главное, ешьте всё в свежем или пареном виде. 

Примечание: вся информация, представленная в этом разделе, носит исключительно ознакомительный характер. Представленная здесь информация не может служить руководством к действию, заменой врачебной консультации и т.п. По всем вопросам, связанным со здоровьем, вам необходима консультация у соответствующего специалиста (врача). Следование приведённым здесь советам и рекомендациям без соответствующей врачебной консультации недопустимо.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
16 июля 2020

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