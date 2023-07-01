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11 ядовитых продуктов, которые мы едим по привычке
В современном мире непросто подобрать качественные продукты питания, потому что практически всё, что попадает к нам на стол, напичкано пестицидами, антибиотиками и другими «вредностями», поэтому многие едят то, что годами проверено родителями, бабушками и прабабушками. Однако и среди этого набора есть опасные ядовитые продукты, только мало кто об этом знает, поэтому и продолжает постоянно употреблять вредные вещества, подрывая своё здоровье.
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11 вредных продуктов, съедаемых по привычке
- Вишня. Любителям вишни нужно быть осторожными, чтобы избежать случайного проглатывания косточки. Она содержит цианистый водород, сильный яд, широко распространённый в растительном мире, который препятствует переносу кислорода в кровь. Однако не волнуйтесь: вишнёвая мякоть совершенно безвредна. Кислота выделяется только при повреждении ядра зубами или при проглатывании.
- Грибы. В сыром виде даже съедобные грибы содержат термолабильные токсины (то есть испаряющиеся во время приготовления при температуре около 80°), которые могут вызвать трудности с пищеварением: поэтому их лучше употреблять в приготовленном виде. Но даже готовые лучше употреблять в умеренных количествах, избегая давать детям: хитин - вещество, из которого состоит их клеточная мембрана, трудно переваривается, особенно в возрасте до 13-14 лет, когда ферменты, ответственные за его утилизацию, ещё вырабатываются не в достаточном количестве.
- Мускатный орех. Добавляемый в умеренных количествах, он придаёт аромат и характер начинкам. Главное с ним не переборщить. Он содержит миристицин - нейротоксическое вещество, которое при употреблении в больших количествах вызывает галлюцинации и судороги. Психоз и ощущение полной обречённости может вызвать один орешек. Высокие дозы этой пряности также токсичны для плода во время беременности.
- Помидоры. В них присутствует соланин, малотоксичное вещество, которое растением вырабатывается как природный пестицид. Однако самое большое количество соланина содержится в стеблях и листьях томатов, поэтому они несъедобны и должны быть выброшены.
- Картофель. Некоторые токсины, такие как соланин, содержатся в ростках и кожуре картофеля: вот почему нужно хорошо очищать его перед приготовлением, стараясь удалить зелёную часть (где сосредоточен соланин). Ну и, конечно, лучше полностью избегать картофеля, который кажется зелёным ещё до очистки: на самом деле он содержит соланина в значении 100 мг/100 г, а токсичный алкалоид вовсе не удаляется при приготовлении пищи (он разлагается при температуре более чем 243°C).
- Миндаль. Это высокоэнергетическая и полезная пища для нашего организма, но горький миндаль следует избегать или употреблять в минимальных количествах. В нём содержится большое количество амигдалина - вещества, которое производит цианистый водород в организме (из которого получают ядовитый цианид). Подсчитано, что смертельная доза горького миндаля для человека составляет 50 или 60 таких плодов. К счастью, их неприятный вкус не даёт съесть миндаля в большом количестве.
- Яблоки. Продолжайте есть их: они полны витаминов и обладают высокой антиоксидантной силой. Но не забудьте удалить семена: они содержат амигдалин - то же токсическое вещество, что и в горьком миндале. При приёме в больших количествах (полстакана для взрослого) они могут привести к летальному исходу; в несмертельных дозах они вызывают перепады настроения, депрессию и затруднённое дыхание. К счастью, в каждом яблоке их так мало, что быстрее проявятся симптомы расстройства желудка.
- Бобы. В приготовленном виде они представляют собой питательную пищу, богатую белками, которая может заменить мясо, не вводя в организм холестерин. Но сырые бобы ядовиты: на самом деле они содержат токсин под названием фитогемагглютинин, симптомами отравления которого являются тошнота, рвота и диарея. Перед приготовлением их желательно оставить замоченными на пару часов, а затем слить воду, использованную перед приготовлением.
- Ревень. Он широко используется в кондитерских изделиях (кто никогда не ел конфеты, полученные из его экстракта?), но съедобен только стебель этого растения. Листья ревеня на самом деле очень богаты щавелевой кислотой - веществом с сильным слабительным действием, которое негативно влияет на функцию почек.
- Тунец. Он накапливает в своих тканях ртуть, которая очень токсична и приводит к поражению ЖКТ, почек, печени, нервной системы. К тому же, после тепловой обработки ртуть никуда не девается. Нельзя есть тунец беременным и кормящим женщинам, а также детям до 14 лет.
- Красная икра. Все привыкли, что она очень полезная, так как содержит Омега-3, белки, витамины и другие полезные вещества. Но весь этот набор «полезностей» есть только в первозданной рыбе. На стол же к нам попадает замороженный или сильно засоленный продукт, или же вовсе с добавлением уротропина – формальдегид на выходе. Если же на банке написано, что икра слабого соления, то можно считать, что это отрава, потому что срок годности её намного меньше, чем время перевозки с места её обитания.
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Следите за своим питанием, не пускайте всё на самотёк и будьте здоровы!
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