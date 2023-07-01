11 ядовитых продуктов, которые мы едим по привычке

В современном мире непросто подобрать качественные продукты питания, потому что практически всё, что попадает к нам на стол, напичкано пестицидами, антибиотиками и другими «вредностями», поэтому многие едят то, что годами проверено родителями, бабушками и прабабушками. Однако и среди этого набора есть опасные ядовитые продукты, только мало кто об этом знает, поэтому и продолжает постоянно употреблять вредные вещества, подрывая своё здоровье.

11 вредных продуктов, съедаемых по привычке

Вишня. Любителям вишни нужно быть осторожными, чтобы избежать случайного проглатывания косточки. Она содержит цианистый водород, сильный яд, широко распространённый в растительном мире, который препятствует переносу кислорода в кровь. Однако не волнуйтесь: вишнёвая мякоть совершенно безвредна. Кислота выделяется только при повреждении ядра зубами или при проглатывании. Грибы. В сыром виде даже съедобные грибы содержат термолабильные токсины (то есть испаряющиеся во время приготовления при температуре около 80°), которые могут вызвать трудности с пищеварением: поэтому их лучше употреблять в приготовленном виде. Но даже готовые лучше употреблять в умеренных количествах, избегая давать детям: хитин - вещество, из которого состоит их клеточная мембрана, трудно переваривается, особенно в возрасте до 13-14 лет, когда ферменты, ответственные за его утилизацию, ещё вырабатываются не в достаточном количестве. Мускатный орех. Добавляемый в умеренных количествах, он придаёт аромат и характер начинкам. Главное с ним не переборщить. Он содержит миристицин - нейротоксическое вещество, которое при употреблении в больших количествах вызывает галлюцинации и судороги. Психоз и ощущение полной обречённости может вызвать один орешек. Высокие дозы этой пряности также токсичны для плода во время беременности. Помидоры. В них присутствует соланин, малотоксичное вещество, которое растением вырабатывается как природный пестицид. Однако самое большое количество соланина содержится в стеблях и листьях томатов, поэтому они несъедобны и должны быть выброшены. Картофель. Некоторые токсины, такие как соланин, содержатся в ростках и кожуре картофеля: вот почему нужно хорошо очищать его перед приготовлением, стараясь удалить зелёную часть (где сосредоточен соланин). Ну и, конечно, лучше полностью избегать картофеля, который кажется зелёным ещё до очистки: на самом деле он содержит соланина в значении 100 мг/100 г, а токсичный алкалоид вовсе не удаляется при приготовлении пищи (он разлагается при температуре более чем 243°C). Миндаль. Это высокоэнергетическая и полезная пища для нашего организма, но горький миндаль следует избегать или употреблять в минимальных количествах. В нём содержится большое количество амигдалина - вещества, которое производит цианистый водород в организме (из которого получают ядовитый цианид). Подсчитано, что смертельная доза горького миндаля для человека составляет 50 или 60 таких плодов. К счастью, их неприятный вкус не даёт съесть миндаля в большом количестве. Яблоки. Продолжайте есть их: они полны витаминов и обладают высокой антиоксидантной силой. Но не забудьте удалить семена: они содержат амигдалин - то же токсическое вещество, что и в горьком миндале. При приёме в больших количествах (полстакана для взрослого) они могут привести к летальному исходу; в несмертельных дозах они вызывают перепады настроения, депрессию и затруднённое дыхание. К счастью, в каждом яблоке их так мало, что быстрее проявятся симптомы расстройства желудка. Бобы. В приготовленном виде они представляют собой питательную пищу, богатую белками, которая может заменить мясо, не вводя в организм холестерин. Но сырые бобы ядовиты: на самом деле они содержат токсин под названием фитогемагглютинин, симптомами отравления которого являются тошнота, рвота и диарея. Перед приготовлением их желательно оставить замоченными на пару часов, а затем слить воду, использованную перед приготовлением. Ревень. Он широко используется в кондитерских изделиях (кто никогда не ел конфеты, полученные из его экстракта?), но съедобен только стебель этого растения. Листья ревеня на самом деле очень богаты щавелевой кислотой - веществом с сильным слабительным действием, которое негативно влияет на функцию почек. Тунец. Он накапливает в своих тканях ртуть, которая очень токсична и приводит к поражению ЖКТ, почек, печени, нервной системы. К тому же, после тепловой обработки ртуть никуда не девается. Нельзя есть тунец беременным и кормящим женщинам, а также детям до 14 лет. Красная икра. Все привыкли, что она очень полезная, так как содержит Омега-3, белки, витамины и другие полезные вещества. Но весь этот набор «полезностей» есть только в первозданной рыбе. На стол же к нам попадает замороженный или сильно засоленный продукт, или же вовсе с добавлением уротропина – формальдегид на выходе. Если же на банке написано, что икра слабого соления, то можно считать, что это отрава, потому что срок годности её намного меньше, чем время перевозки с места её обитания.

Следите за своим питанием, не пускайте всё на самотёк и будьте здоровы!