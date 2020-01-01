Красота и здоровье » Топ-10 опасных ядовитых продуктов, которые мы продолжаем есть
Топ-10 опасных ядовитых продуктов, которые мы продолжаем есть
Все продукты по-своему полезны, если их есть в умеренном количестве и правильно. Ведь даже любители безобидных на первый взгляд яблок и вишен могут оказаться на больничной койке, поэтому так важно следить за своим питанием и не злоупотреблять некоторой любимой едой. И поможет в этом составленный диетологами топ-10 ядовитых продуктов, которые мы часто любим есть.
Смотрите также: 7 опасных продуктов после 50 лет.
Любимые ядовитые продукты
- Фасоль. В сыром виде этот продукт не просто вреден, он опасен, так как в его состав входят лектин, гликопротеин, вызывающие тошноту, диарею и рвоту. Чтобы избежать отравления фасолью, надо её перед готовкой замачивать часов на 8-10, а потом варить до полного размягчения, не пропуская ни одного плода.
- Помидоры. Они являются членами семейства паслёновых, к которым, кстати, относятся и картофель с баклажанами. В их состав входит соланин, алколоид, которые в больших дозах могут вызвать боли в ЖКТ, галлюцинации, параличи и даже летальный исход. Поэтому нельзя употреблять в пищу недозрелые плоды, особенно тем людям, которые чувствительны к соланину.
- Горький миндаль. Есть два вида миндаля: сладкий и горький. Последний – очень красивое дерево с ядовитыми плодами. В состав таких орехов в большом количестве входит цианид – смертельный яд. Поэтому так важно уметь отличать миндаль сладкий от горького, иначе летального исхода не избежать.
- Мускатный орех. Это очень распространённая пряность, которую часто используют для приготовления сладких пирогов, добавляют к кофе, горячему пряному сидру. Мускатный орех очень полезен при боли в зубах и мышцах – очень быстро облегчает болезненные симптомы. Но, если употреблять его в больших количествах, то могут появиться галлюцинации, а также психозы, вплоть до депрессии. Поэтому его можно использовать не более 2-3 ч. ложек в день.
- Грибы. Все знают, как хорошо маскируются под съедобные грибы ядовитые, содержащие в себе такие токсины, как гиромитрин, альфа-аманитин и орелланин. Поэтому желательно грибы покупать в магазинах, у проверенных поставщиков. Иначе можно умереть от печёночной недостаточности.
- Бразильский аррорут или кассава – этот коричневый корень, произрастающий в тропических странах, можно найти в этнических магазинах. Приготовленный по всем правилам, он очень вкусный, но съеденный в полусыром виде может привести к смертельному исходу. Его должны готовить только специалисты.
- Ревень. У него красивые красные стебли и огромные зелёные листья. Его часто используют при приготовлении пирогов, джемов и в сыром виде для придания терпкого вкуса. Он полон питательных веществ и очень легко выращивается. Но его листья содержат оксалаты, которые уменьшают поглощение минералов и тем самым вызывают появление камней в почках, и антрахиноновый гликозид – сильное слабительное.
- Вишня, яблоки, персики, абрикосы. Мякоть этих плодов не вызывает никаких проблем, а вот косточки, содержащие амигдалин, превращающийся при разжевывании в цианистый водород, может сделать эти продукты ядовитыми. Поэтому нельзя есть более одного-двух семян в день, исключение – яблоки. Их семечки менее опасны, поэтому допускается большее количество к употреблению.
- Касторовые бобы. Все знают о пользе касторового масла при расстройствах желудка. Но сам боб очень токсичен. Один плод может убить ребёнка. В нём содержится рицин, более токсичный, чем цианид, и он смертельный.
- Фугу. Этот деликатес пришёл к нам из Японии. Поклонники фугу утверждают, что это самая вкусная рыба в мире. Но в печени, икре и на чешуе этой рыбки содержится яд тетродоксин, поэтому, если её неправильно приготовить, то можно умереть. Готовить её должны только специально обученные повара.
Смотрите также: 10 самых опасных продуктов.
Конечно, не все вышеперечисленные продукты ежедневно появляются на наших столах. Но во время путешествий, желая попробовать новые блюда или же злоупотребить из-за обилия знакомыми, можно отравиться или же вовсе умереть. Поэтому во всём желательно знать меру!
Размещение ссылок в комментариях запрещено!