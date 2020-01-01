Топ-10 опасных ядовитых продуктов, которые мы продолжаем есть

Все продукты по-своему полезны, если их есть в умеренном количестве и правильно. Ведь даже любители безобидных на первый взгляд яблок и вишен могут оказаться на больничной койке, поэтому так важно следить за своим питанием и не злоупотреблять некоторой любимой едой. И поможет в этом составленный диетологами топ-10 ядовитых продуктов, которые мы часто любим есть.

Любимые ядовитые продукты

Фасоль. В сыром виде этот продукт не просто вреден, он опасен, так как в его состав входят лектин, гликопротеин, вызывающие тошноту, диарею и рвоту. Чтобы избежать отравления фасолью, надо её перед готовкой замачивать часов на 8-10, а потом варить до полного размягчения, не пропуская ни одного плода. Помидоры. Они являются членами семейства паслёновых, к которым, кстати, относятся и картофель с баклажанами. В их состав входит соланин, алколоид, которые в больших дозах могут вызвать боли в ЖКТ, галлюцинации, параличи и даже летальный исход. Поэтому нельзя употреблять в пищу недозрелые плоды, особенно тем людям, которые чувствительны к соланину. Горький миндаль. Есть два вида миндаля: сладкий и горький. Последний – очень красивое дерево с ядовитыми плодами. В состав таких орехов в большом количестве входит цианид – смертельный яд. Поэтому так важно уметь отличать миндаль сладкий от горького, иначе летального исхода не избежать. Мускатный орех. Это очень распространённая пряность, которую часто используют для приготовления сладких пирогов, добавляют к кофе, горячему пряному сидру. Мускатный орех очень полезен при боли в зубах и мышцах – очень быстро облегчает болезненные симптомы. Но, если употреблять его в больших количествах, то могут появиться галлюцинации, а также психозы, вплоть до депрессии. Поэтому его можно использовать не более 2-3 ч. ложек в день. Грибы. Все знают, как хорошо маскируются под съедобные грибы ядовитые, содержащие в себе такие токсины, как гиромитрин, альфа-аманитин и орелланин. Поэтому желательно грибы покупать в магазинах, у проверенных поставщиков. Иначе можно умереть от печёночной недостаточности. Бразильский аррорут или кассава – этот коричневый корень, произрастающий в тропических странах, можно найти в этнических магазинах. Приготовленный по всем правилам, он очень вкусный, но съеденный в полусыром виде может привести к смертельному исходу. Его должны готовить только специалисты. Ревень. У него красивые красные стебли и огромные зелёные листья. Его часто используют при приготовлении пирогов, джемов и в сыром виде для придания терпкого вкуса. Он полон питательных веществ и очень легко выращивается. Но его листья содержат оксалаты, которые уменьшают поглощение минералов и тем самым вызывают появление камней в почках, и антрахиноновый гликозид – сильное слабительное. Вишня, яблоки, персики, абрикосы. Мякоть этих плодов не вызывает никаких проблем, а вот косточки, содержащие амигдалин, превращающийся при разжевывании в цианистый водород, может сделать эти продукты ядовитыми. Поэтому нельзя есть более одного-двух семян в день, исключение – яблоки. Их семечки менее опасны, поэтому допускается большее количество к употреблению. Касторовые бобы. Все знают о пользе касторового масла при расстройствах желудка. Но сам боб очень токсичен. Один плод может убить ребёнка. В нём содержится рицин, более токсичный, чем цианид, и он смертельный. Фугу. Этот деликатес пришёл к нам из Японии. Поклонники фугу утверждают, что это самая вкусная рыба в мире. Но в печени, икре и на чешуе этой рыбки содержится яд тетродоксин, поэтому, если её неправильно приготовить, то можно умереть. Готовить её должны только специально обученные повара.

Конечно, не все вышеперечисленные продукты ежедневно появляются на наших столах. Но во время путешествий, желая попробовать новые блюда или же злоупотребить из-за обилия знакомыми, можно отравиться или же вовсе умереть. Поэтому во всём желательно знать меру!