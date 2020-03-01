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5 продуктов, которых нужно избегать при головной боли

Головная боль может возникнуть по разным причинам, начиная от безотрывной работы за компьютером и заканчивая включённым перфоратором в соседней квартире, который, кажется, готов сделать дырку не только в стене, но и в черепе. Не стоит исключать стрессы, смену погоды, а также некоторые продукты, которые провоцируют мигрень. Но, если с предыдущими причинами невыносимых болей головы не очень легко справиться, то исключить продукты, вызывающие головные боли, можно и нужно.

 

продукты нужно избегать при головной боли

 

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Продукты, которых нужно избегать при головной боли

  1. Алкоголь. Головная боль является одним из симптомов злоупотребления алкоголем. Выпить бокал - это хорошо, но не больше, так как вино, пиво и спиртные напитки содержат тирамин. Также нужно быть внимательными и выбирать качественные продукты с небольшим количеством химикатов. К тому же, алкоголь повышает кровяной поток к мозгу, что приводит к обезвоживанию, на фоне которого и появляются боли в голове. 
  2. Шоколад. Этот продукт богат питательными веществами и идеально подходит для повышения настроения, ведь какао способно вырабатывать в мозге фенилэтиламин, схожий по своему действию с опием. Однако будьте осторожны и не злоупотребляйте этим продуктом. Если его принимать в избытке, то он нарушает уровень серотонина в крови, вызывая тем самым мигрень. Также старайтесь избегать молочного или белого, хотя они и не вызывают мигрень, но при этом провоцируют появление кариеса и ожирение, поэтому лучше предпочесть тёмные сорта шоколада. 
  3.  Дрожжи. Они являются основным источником головной боли, так как содержат в себе 150 мг тирамина на 100 граммов продукта. Мы же часто едим дрожжи, сами того не осознавая, например, когда употребляем выпечку. Кстати, в состав выпечки из белой муки входит кумарин, который сам по себе не вреден, однако может стать причиной мигрени. 
  4. Рыба. Некоторые виды рыб могут вызывать мигрени, если употреблять их в избытке и без должных мер предосторожности. В частности, тунец может содержать в своём мясе свободный гистидин, вещество, связанное с гистамином. Чтобы избежать проблем, употребляйте его свежим и в короткие сроки.
  5. Картофель. В 100 граммах картофеля находится 84 мг тирамина, которого достаточно, чтобы вызвать головную боль, особенно если этот овощ употребляют в чрезмерных дозах. Лучше не переусердствовать и сосредоточиться на качестве (и сезонности), а не на количестве.

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Попробовать избежать мигреней возможно, и лучше начать это делать с пересмотра своего рациона питания. Желательно запомнить 5 продуктов, которые нужно избегать при головной боли, и постараться свести их употребление к минимуму. Очень скоро состояние здоровья наладится, а после появится и вкус к жизни.

Примечание: вся информация, представленная в этом разделе, носит исключительно ознакомительный характер. Представленная здесь информация не может служить руководством к действию, заменой врачебной консультации и т.п. По всем вопросам, связанным со здоровьем, вам необходима консультация у соответствующего специалиста (врача). Следование приведённым здесь советам и рекомендациям без соответствующей врачебной консультации недопустимо.


 (голосов: 2)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 08:21

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