8 повседневных продуктов питания, которые могут убить вас, если есть их сырыми

Наверняка, многим родители в детстве говорили, что не нужно есть за один раз много арахиса или же пить воду сразу же после съеденных сухофруктов, если не хочешь заполучить расстройство желудка. Однако есть такие продукты, которые могут стать не просто источниками проблем с ЖКТ, но и привести к летальному исходу, если их есть сырыми.

8 повседневных смертельных продуктов, если есть их сырыми

Сырая раджма содержит следы цианида. Широко распространённое индийское блюдо из фасоли, приготовленное со специями, может оказаться летальным, если употреблять его в не до конца приготовленном виде. Сырая красная фасоль содержит достаточное количество цианида, который, если бобы раздавить, вступит в реакцию с образованием цианистого водорода, что смертельно даже в самых малых количествах. Поэтому ни в коем случае недопустимо есть такое блюдо. Иначе оно может стать последним в этой жизни. Семена яблок содержат небольшие следы цианида. Семена яблок, как и красная фасоль, содержат цианид. Безусловно, одно яблоко не убьёт, но может привести к тошноте и рвоте. Однако, если постоянно съедать яблочные косточки, то можно и умереть. Картофель может производить гликоалкалоиды. Хотя люди редко заболевают или умирают от употребления картофеля, но летальные случаи не являются чем-то необычным. Листья и стебли картофеля, а также картофель, долго лежащий на хранении и позеленевший, содержат значительное количество токсичного химического вещества, называемого гликоалкалоидом. Случаи отравления редки, но всё же лучше поберечься. Мускатный орех содержит миристицин, который может вызвать серьёзные проблемы. Известно, что употребление в небольших количествах этой специи вызывает галлюциногенные симптомы. Не то чтобы отравление мускатным орехом было очень распространённым явлением, но около 5 граммов его могут вызвать судороги. 8 граммов приведут к серьёзным припадкам. Так что с этой специей надо быть осторожными. Семена клещевины содержат рицин, который очень токсичен. Это супер полезное масло, которое, вероятно, многие не раз употребляли в своей жизни, на самом деле происходит из довольно страшного источника. Хотя касторовое масло распространено в домашнем хозяйстве, бобы, из которых его извлекают, чрезвычайно ядовиты. Достаточно одного боба, чтобы убить человека, и четырёх, чтобы убить лошадь. Всё это из-за химического вещества под названием рицин. Сырое мясо. Конечно, никто не употребляет мясо в сыром виде, предпочитая его всё-таки подвергать термической обработке, но всё же, если оно плохо прожарено, то может привести к смертельному исходу. Потому что в сыром мясе может содержаться сальмонелла, которая для людей со слабой иммунной системой является ядом. Ни в коем случае нельзя допустить употребления неготового мяса. В сырых орехах кешью содержится урушиол, химическое вещество ядовитого плюща. Сырые кешью, которые мы жуём, не совсем сырые. Чтобы быть точным, орехи кешью проходят процесс, который очищает их от химического вещества под названием урушиол, которое также обычно содержится в растениях ядовитого плюща или ядовитого дуба. Сырые орехи кешью будут иметь тот же эффект, что и отравление плющом. А для аллергиков это может оказаться смертельным. Горький миндаль содержит высокие следы цианида. Есть сладкий миндаль, который мы обычно используем, а есть горький миндаль. Горький миндаль используется для извлечения масла и в некоторых кулинарных рецептах. Но если съесть горсть сырых плодов, то могут возникнуть серьёзные проблемы. Сырой горький миндаль содержит чрезвычайно большое количество цианида.

Нас может убить что угодно, начиная от упавшего на голову кирпича и заканчивая ураганом, который сметает всё на своём пути. Но мало кто задумывается о смерти, когда садится за стол. Однако есть 8 повседневных продуктов питания, которые могут убить вас, если есть их сырыми, поэтому будьте внимательны к тому, что вы употребляете в пищу.