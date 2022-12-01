Эти продукты могут вас убить, если есть их много!

Медики, диетологи и учёные в один голос твердят, насколько полезны овощи, фрукты и крупы. И с ними не стоит спорить, потому что так и есть. В каждом из вышеперечисленных продуктов есть витамины, микроэлементы и другие полезности. Но не нужно забывать о том, что во всём нужна мера. Дело в том, что в этих полезных вкусностях содержатся токсины, которые могут убить, если переесть их.

Продукты-убийцы: Топ-5

Абрикосы, персики, сливы: цианид. Не стоит волноваться в случае, когда проглочены целиком одна-две вишнёвых косточки, так как они не бывают ядовитыми. Если же измельчить косточки абрикоса, вишни, сливы и других косточковых, то они могут привести к летальному исходу, так как в них есть цианид. Как было выяснено учёными, он смертелен при определённой концентрации. Так, для того, чтобы убить человека весом 70 кг, надо 0,1 грамма измельчённых семян. Рис: мышьяк. В рисе содержится токсин, вызывающий рвоту, боли в животе и мигрень, под названием мышьяк. Больше всего его в коричневом рисе, а меньше – в быстро приготовляемом. Однако отравиться рисом, независимо от его сорта, всё же сложно, так как за один день надо съесть 1800 чайных чашек этого «страшного» продукта. Но не стоит расслабляться, постоянное влияние мышьяка даже в маленьких порциях со временем может привести к онкологии мочевого пузыря и заболеваниям сердечнососудистой системы. Ревень: щавелевая кислота. Его яркие стебли идеальны в качестве начинок для пирога и для приготовления коктейлей. Но вот листья лучше не употреблять, так как в их состав входит щавелевая кислота, которую применяют для бытовых целей – отбеливатели и средства против ржавчины. Если съесть листья, то можно вызвать рвоту, жжение в ротовой полости и судороги, а также смерть. Даже ошпаривание листьев кипятком не избавит их от кислоты. Но, чтобы отравиться человеку весом 55 кг, ему нужно съесть 3,5 кг листьев. Картофель: соланин. В зависимости от того, как с ним обращаются, картофель может выделять соланин - природный пестицид, токсичный для человека. Соединение особенно сконцентрировано в картофеле, который начал зеленеть и прорастать. Симптомами отравления являются рвота, диарея, а иногда даже остановка сердца. Правда, чтобы это произошло, нужно съесть около 500 г зелёного картофеля, который горький и неаппетитный, что говорит о его несъедобности. Груши и яблоки: цианид. У них есть семена, содержащие соединения, способные при попадании внутрь превращаться в цианид. К счастью для тех, кто ест яблочные сердцевины, им придётся по-настоящему раздавить эти семена, прежде чем соединения, образующие цианид, начнут действовать. Яблочные семена содержат около 700 миллиграммов цианида на 1 килограмм, а это означает, что понадобится около 100 граммов косточек, чтобы убить человека весом 70 кг. Предполагая, что одно яблочное семя весит около половины грамма, это означает, что придётся съесть 200 семян.

Подводя итоги, можно сказать: чтобы отравиться, нужно сильно постараться. Но это не означает, что можно забыть об осторожности – переедание часто приводит к печальным последствиям.