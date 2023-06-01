10 фактов, которых вы не знаете о фруктах

Все знают, насколько полезны фрукты, поэтому они стали постоянными составляющими нашего ежедневного рациона, но мало кто знает интересные факты о них. Например, вы наверняка не знаете такие вещи, что помидоры – это… фрукты, а арбуз – ягода. Или то, что есть тысячи видов яблок, в том числе и игристые. А также множество других занимательных фактов о фруктах.

10 интересных вещей о фруктах

Правда ли, что фрукты нужно есть вне еды? Вопреки распространённому мнению, фрукты на полный желудок не делают вас толстыми: количество употреблённых калорий не зависит от того, съедены ли фрукты вне еды или сразу после еды. То же самое касается содержания витаминов. Действительно только то, что витамин С, присутствующий во многих фруктах (киви, клубнике, цитрусовых и т.д.), способствует усвоению железа, содержащегося в других блюдах (мясе, рыбе, яйцах), съедаемых сугубо в обед. Самый популярный фрукт в мире? Это помидор! Который для многих... овощ. На самом деле, фрукты и овощи по-разному определяются в саду и на кухне. Помимо помидоров, огурцы, перец, кабачки, горох и баклажаны также являются фруктами: они растут из цветов и имеют семена. Что же такое фрукт и что такое овощ? По мнению ботаников, фрукт – это плод, который развивается из цветка и содержит семена. Всё остальное – листья, стебли и корни, считается овощами. В США же помидоры в 1893 году были официально классифицированы Верховным судом как овощи из-за налоговых проблем, таким образом томаты перетерпели метаморфозу из фруктов в овощи. Существуют тысячи видов яблок. В разных странах насчитывается около 7000 сортов яблок разного происхождения, отличающихся текстурой, цветом, вкусом и содержанием питательных веществ. В реальности в европейских супермаркетах можно найти всего десяток сортов, в том числе аннурка, фудзи, гренни смит, старк, голден, ренетта, розовая леди, бреберн, моргендуфт. В Италии годовое потребление на душу населения составляет около 15 кг: яблоки богаты полифенолами (природными антиоксидантами), витаминами группы В и минеральными солями. А ещё есть игристые яблоки. Они называются Paradis sparkling (sparkling в переводе с английского означает сверкающий) и получены в швейцарском питомнике. Когда их надкусываешь, они вызывают ощущение шипения во рту, похожее на газированные напитки. Однако эффект вызван не углекислым газом и даже не химическим трюком. На самом деле они полностью натуральные: результат скрещивания яблони Рези, родом из Восточной Германии, и английского сорта Пируэт. Ощущение шипения возникает из-за контраста между кислым и сладким компонентами. Откуда берутся апельсины? Апельсина в природе не существует: это плод скрещивания мандарина и помело, впервые испытанный в Юго-Восточной Азии, где апельсины до сих пор… зелёные. Это связано с тем, что цвет плода зависит от места его произрастания: в более умеренном климате кожура при остывании становится оранжевой, а в странах, где всегда жарко, хлорофилл не разрушается, и плод остаётся зелёным. Самые крупные плоды. Lodoicea Maldivica - это научное название пальмы (Coco De Mer), которая даёт плоды (семена) длиной до полуметра и весом до 20 кг и более. Была обнаружена пальма Гиннесса весом 42 кг. Люди и бананы. У людей 50% ДНК совпадает с бананами. Но общие цепи оснований расположены в хромосомах по-разному (у банана 11, у человека 46). Не говоря уже о том, что живые организмы используют не все последовательности, а только активные, которые составляют небольшой процент и различаются у человека и бананов. Дуриан – проверка на прочность. Это фрукт с колючей внешней оболочкой и нежной мякотью, напоминающей вкус сладкого крема, добраться до которой можно, только испытав свой нос на прочность. Плоды дурина имеют ужасный запах: по мнению некоторых, это что-то среднее между мясом или тухлым луком, несвежим потом или запахом канализации. Мало кто (за исключением жителей стран Юго-Восточной Азии, где он высоко ценится) может его выдержать. Вредно ли глотать арбузные семечки? Хотя глубоких научных исследований по этому вопросу не проводилось, кажется, что употребление в пищу семян арбуза (Citrullus vulgaris) может вызвать некоторые проблемы. Фактически, при их пережёвывании высвобождаются определённые вещества (активные вещества глюкозидной природы), которые могут вызывать диарею и боль в животе. Поэтому лучше семена не ломать зубами, оставляя защитную кутикулу нетронутой. В любом случае не рекомендуется употреблять слишком много семян, даже если они не повреждены: в чрезмерных количествах они могут вызвать запор, то есть затруднение опорожнения кишечника. Грейпфрутовый сок. Его нельзя употреблять с некоторыми лекарствами, так как это может стать причиной смерти. В этом фрукте есть вещество – фуранокумарин, которое может увеличить концентрацию активных веществ, входящих в состав противокашлевых, антигистаминных и других препаратов, и привести к летальному исходу. Арбуз – безотходен. Он в древности был не только едой, но и основным источником воды, так как на 90 процентов состоит из неё. К тому же, в нём нет отходов – сочная мякоть, поджаренные семена, варенье из арбузных корок – и человек будет сыт и доволен.

Эти факты не только интересны, но и полезны, так как теперь вы сможете фрукты и есть, и рассказывать некоторые вещи, которых многие не знают, тем самым становясь прекрасным собеседником.