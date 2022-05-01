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7 вредных сочетаний продуктов, которые разрушают ваше здоровье
Многие слышали о том, что существуют такие сочетания продуктов, которые могут вызвать диабет, артрит или же рак. Однако мало кто знает, какие именно это продукты. Возможно, каждый из нас употребляет их каждый день.
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7 сочетаний продуктов, разрушающих здоровье
- Холодная вода во время приёма пищи. Если употреблять холодную воду во время еды, после неё или же перед, то пища начнёт твердеть в желудке. К тому же, при низкой температуре застывают жиры в теле. Но и это ещё не всё, вода разбавляет желудочную кислоту и снижает её возможности переваривать пищу. Доля правды в этом есть, так как тёплая вода намного лучше для пищеварения, чем из холодильника, поэтому лучше пить её. Однако следует заметить, что организм быстро нагреет воду до температуры тела, работая в тандеме с желудочной кислотой. Поэтому пить холодную воду допустимо.
- Огурцы и помидоры. У них разное время переваривания, поэтому такой салат может вызвать вздутие, тошноту и газообразование. К тому же, в огурцах содержится фермент, разрушающий в томатах витамин С. Однако справиться с этой проблемой можно, если добавить уксус. Что же касается периода переваривания, то это индивидуально. Если пищеварение после салата не даёт сбои, его можно есть, но нечасто.
- Пиво и орехи. Могут привести к обезвоживанию, поэтому их совместное употребление критично для организма. Человек в конечном итоге выпьет слишком много пива, пытаясь восполнить недостаток жидкости, потерянной во время поедания орешков. К тому же, соль притупляет горечь пива, поэтому и съедается столько солёных орехов. Порочный круг. Однако иногда выпить пиво даже полезно, так как оно мочегонное, а значит выделяет больше натрия с мочой. Дополнить его можно орехами, но после желательно выпить воды.
- Мясо с макаронами. Белки и углеводы перевариваются по-разному, и пищеварительная система не всегда способна с этим справиться. Углеводы расщепляются слюной, а после в желудке и кишечнике, в то время как белок не начинает перевариваться, пока не попадёт в желудок. Но если всё-таки сильно хочется съесть такое блюдо, то можно. Главное следить за своим стулом после. При отклонении от нормы больше не повторять данный эксперимент.
- Фрукты во время и после еды. Они настолько легко перевариваются, что ферментируются в желудке, ожидая, пока переварится другая пища. Но, с другой стороны, желудочная среда очень кислая, и фрукты всё-таки не успевают перебродить и навредить пищеварению. Поэтому их можно есть когда хочется, но в малых количествах.
- Молоко и кислые фрукты. Когда в тёплое молоко добавляют кислый фруктовый сок, молоко свёртывается и портится. Когда в желудке происходит свёртывание, возникают проблемы с пищеварением. Но если молоко холодное, то процесс свёртывания замедляется, поэтому можно приготовить апельсиновый крем, пирог с лимонным кремом или же смузи с ананасовым йогуртом. К тому же, молоко часто сворачивается специально для таких продуктов, как сыр и йогурт, которые очень полезны.
- Хот-доги и картофель фри. Хот-дог - это переработанное мясо, в котором много консервантов, вызывающих рак, и много натрия. Рафинированная белая мука в булочке не содержит питательных веществ и опасно повышает уровень сахара в крови. Между тем, жарка картофеля при высокой температуре создаёт канцерогенный акриламид, а кулинарные масла — трансжиры - закупоривают артерии. Огромное количество соли в картофеле фри также вызывает множество физических проблем. Регулярное сочетание двух нездоровых продуктов вместе, как это делают в ресторанах быстрого питания, значительно повышает риск таких заболеваний, как рак, диабет и сердечные заболевания. В краткосрочной перспективе большая вероятность появления расстройства желудка, диареи или запора, а также повышенного кровяного давления.
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Не факт, что эти 7 вредных сочетаний продуктов разрушат ваше тело. Однако все мы разные, и некоторые продуктовые комбинации могут беспокоить вас больше, чем другие. Просто избегайте переедания нездоровой пищи и обращайте внимание на сигналы своего организма. Тогда всё будет отлично!
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