5 фруктов, которые нужно есть, чтобы похудеть

Ежедневное употребление фруктов помогает поддерживать хорошую фигуру и здоровье. Однако есть такие фрукты, в состав которых входит в изобилии фруктоза – сахар, быстро всасывающийся в кишечник и стимулирующий чрезмерное производство инсулина: гормона, способствующего увеличению веса. Поэтому важно выбирать для ежедневного меню не очень сладкие плоды. Вы найдете фрукты для похудения в этом списке. С их помощью можно с легкостью сбросить вес и наполнить организм витаминами.

Фрукты для похудения, список:

Персики. Они богаты на антиоксиданты, содержат витамин С, который благодаря своему противовоспалительному действию противодействует появлению целлюлита. Также персики являются источником ликопина – помогает избежать отеков. Абрикосы. Они считаются одними из самых малокалорийных фруктов – 30 калорий на 100 граммов. В их состав входят витамины и минералы, в том числе калий и магний, помогающие избежать набора лишнего веса. Кроме этого, они содержат клетчатку, придающую чувство сытости и помогающую притупить чувство голода. Вишня. Содержит фланоиды, в частности антоцианы, которые обеспечивают кровообращение и помогают противодействовать застою и отекам. Благодаря своему антиоксидантному действию стимулируют выработку желчи и метаболизм жиров. Груши. В их состав входят растворимые волокна, которые поддерживают работу печени и кишечника по удалению ненужных веществ и токсинов, чрезмерное накопление которых может привести к воспалению и увеличению веса. Яблоки. В них пониженное содержание сахара, зато много веществ, помогающих оставаться в форме. Среди них выделяют антиоксиданты – витамин С и флавоноиды, противодействующие воспалению и помогающие уберечься от появлению лишних килограммов. Также содержат витамины группы В, участвующие в обменных процессах. Наконец, они богаты растворимыми волокнами, включая инулин и пектин, которые поддерживают баланс кишечника, участвующий в регуляции чувства голода за счет выработки таких гормонов, как серотонин.

Эти 5 фруктов, которые нужно есть, чтобы похудеть, минимум три раза в день, помогут всегда оставаться свежими, здоровыми и подтянутыми. Но немаловажно употреблять их вдоволь в свежем виде и именно в сезон, когда в них максимум полезных веществ.