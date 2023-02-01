7 продуктов, которые лучше не есть, если у вас бессонница

Есть множество факторов, влияющих на качество вашего сна, начиная от стресса и заканчивая такими болезнями, как сахарный диабет, желудочно-кишечные заболевания, а также изжога или почечная колика. Какой бы ни была причина, отсутствие достаточного количества сна может легко сделать вас капризным и вялым в течение дня. Если это продолжается слишком долго, ваши шансы заработать такие заболевания, как сердечный приступ, инсульт, неврологические расстройства и высокое кровяное давление, резко возрастают. Но прежде чем принимать снотворные, в первую очередь следует обратить внимание на свой рацион. Всем известно, что употребление кофеина перед сном ведёт к бессоннице. Однако есть некоторые здоровые продукты, употреблённые вечером, которые также могут не давать вам спать.

7 потенциальных диетических виновников бессонницы

Цитрусовые. Фрукты, как правило, полезны для здоровья, и диетологи рекомендуют есть их при каждом приёме пищи. Но цитрусовые могут нарушить ваш сон, потому что они очень кислые. Это может привести к изжоге или болезненному желудочно-кишечному рефлюксу. Цитрусовые также богаты сахаром, который может дать вам заряд энергии, когда он меньше всего нужен. Ешьте цитрусовые утром на завтрак, а в течение дня переходите на фрукты с низким содержанием сахара и кислоты. К хорошим поздним фруктам относятся инжир, изюм, виноград, яблоки, киви и папайя. Брокколи. Брокколи — это крестоцветный овощ, который богат питательными веществами, поэтому он должен быть абсолютно регулярной частью вашего рациона. Тем не менее, брокколи также содержит много клетчатки, для переваривания которой может потребоваться много времени. На самом деле, все овощи семейства крестоцветных (брюссельская капуста, белокочанная капуста, листовая капуста, цветная капуста и листовая капуста) известны тем, что вызывают газообразование во время пищеварения. Перекусив этими овощами перед сном, вы, скорее всего, не уснёте. Сельдерей. Если ваша бессонница как-то связана с частыми ночными походами в туалет, возможно, вам следует избегать употребления сельдерея перед сном. Он содержит много воды, поэтому даже если вы перестанете пить после ужина, перекусы сельдереем всё равно могут наполнить мочевой пузырь. То же самое относится и к другим продуктам с высоким содержанием воды, таким как арбуз, огурец и салат айсберг. Мясо. Мясо, особенно красное, содержит много белка и жира. Поэтому оно долго переваривается и может не дать вам уснуть. Можно есть мясо на ужин, но только не перед сном. Если вы действительно изо всех сил пытаетесь сбросить вес, то можете ограничиться меньшими порциями нежирного мяса, например, индейкой и куриной грудкой, или вегетарианскими источниками белка, такими как йогурт и шпинат. Любой источник белка будет перевариваться дольше и может быть не очень хорош перед сном, но обратите внимание, что красное мясо является особенно тяжёлым из-за содержания в нём жира. Следовательно, более вероятно, что это вызовет расстройство или спазмы желудка в положении лёжа. Острая пища. Острая пища противопоказана перед сном просто потому, что она может вызвать дискомфорт в желудке и изжогу. Изжога усиливается, когда вы ложитесь, потому что желудочная кислота скапливается вокруг пищевода. К тому же, есть некоторые исследования, которые показывают, что острая пища перед сном может увеличить количество ночных кошмаров. А ведь плохой сон не всегда является следствием попыток заснуть. Частые пробуждения в течение ночи также крадут критические часы отдыха. Десерт. Приятное маленькое сладкое угощение после долгого дня правильного питания кажется идеальной наградой. К сожалению, если вы съедите свой десерт прямо перед сном, то почувствуете бодрость и прилив энергии, несмотря на поздний час, потому что он поднимает сахар в крови. Особенно избегайте шоколада, так как он содержит кофеин, соединение под названием теобромин, стимулятор, который увеличивает частоту сердечных сокращений и тем самым способствует бессоннице. Фастфуд. Если перед сном вы чувствуете нестерпимый голод, то может возникнуть тяга к фаст-фуду, потому что мозг ищет что-то, что поможет ему как можно скорее почувствовать себя хорошо. К сожалению, фаст-фуд и другие жирные закуски плохо перевариваются организмом и часто могут вызывать изжогу. Чем больше жира в вашей еде, тем больше желудочной кислоты и газа вы будете производить, что станет причиной болезненных ощущений. Если вы уже побаловали себя, попробуйте лечь на левый бок, чтобы уменьшить количество кислоты, попадающей в пищевод.

Несмотря на все предыдущие советы, вам не обязательно ложиться спать голодным, чтобы хорошо выспаться. На самом деле, чувство голода перед сном также может негативно сказаться на вашем сне. Организм по-прежнему нуждается в энергии для подпитки процессов, происходящих во время отдыха, и голодные муки тоже могут быть болезненными. Хитрость заключается в том, чтобы придерживаться небольшого перекуса, а не порции размером с полноценную еду. Хороший выбор заключается в ложке арахисового масла, нарезанном яблоке, яичнице-болтунье.