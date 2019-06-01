9 продуктов, которые нужно съесть на ужин, чтобы выспаться

Согласно врачебным исследованиям, наш сон полностью зависит от того, что мы едим. Так, было выяснено, что диета, богатая волокнистыми продуктами, удлиняет продолжительность самой глубокой фазы сна. Чего нельзя сказать о жирных продуктах, солёных и сладких, поэтому перед сном лучше отказаться от колбас, орехов, шоколада и консервов. Итак, для избавления от бессонницы вам понадобятся особенные продукты, которые нужно съесть на ужин, чтобы выспаться.

9 продуктов, улучшающих сон

1. Тыквенные семечки. В них содержится магний – полезный элемент для тех, кого часто беспокоит стресс и тревога. Также в их состав входит в большом количестве триптофан – аминокислота, улучшающая настроение и ускоряющая процесс засыпания.

2. Коричневый рис. Он хорошо усваивается и к тому же богат триптофаном. Одна его порция обеспечивает организм необходимой дневной нормой марганца, тем самым помогая синтезировать жиры в организме, а также улучшает работу нервной системы. Благодаря чему сон становится крепким и спокойным.

3. Яйца. В них содержатся в больших дозах белок и триптофан. В отличие от говядины, свинины, индейки, курицы и рыбы, тоже богатых триптофаном, яйца особенно рекомендуются вечером из-за их быстрой усвояемости.

4. Специи. Базилик обладает пищеварительным и расслабляющим действиями, поэтому полезен при стрессовых ситуациях, негативно влияющих на пищеварительную систему. Майоран также обладает сильным седативным эффектом, а орегано является естественным успокоительным средством.

5. Молоко, сыр, йогурт. Все эти продукты – лучшие источники триптофана. Они также содержат кальций и эффективны для снятия стресса и успокоения. Перед сном для расслабления рекомендуется выпить чашку тёплого молока.

6. Фрукты. Абрикосы, персики, яблоки и бананы – это фрукты, которые лучше всех помогают заснуть крепким и спокойным сном. Абрикос является успокаивающим фруктом благодаря тому, что в его состав входят калий, бром и витамин В, помогающие избавиться от бессонницы. Банан – это фрукт, богатый магнием и калием, которые помогают мышцам и нервам расслабиться.





7. Салат-латук. Богатый водой, витаминами и минеральными солями. Он помогает справиться с запорами и обладает очищающими свойствами. Благодаря тому, что в его состав входит множество кислот, обладающих успокаивающим действием, его рекомендуется употреблять на ужин.

8. Капуста. Этот овощ показан тем, у кого есть проблемы со сном, так как содержит калий, витамины и фолиевую кислоту. Также капуста обладает очищающими и освежающими свойствами. Но с ней лучше не перебарщивать, так как она провоцирует газы в кишечнике.





9. Травяные чаи. Они способствуют крепкому сну. Особенно зарекомендовали себя те, в состав которых входит ромашка, укроп и растения, богатые «седативными» веществами.

Если вас беспокоит бессонница или тревожные и некрепкие сновидения, то стоит изменить свой рацион вечернего питания, перейдя на «правильные» продукты, улучшающие сон.