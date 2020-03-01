Бессонница: 6 блюд, которые нужно съесть на ужин, чтобы лучше спать

«Завтракай как король, обедай как принц, ужинай как нищий». Это выражение многим знакомо. И с ним тяжело поспорить, ведь когда человек только проснулся, ему нужно повысить свой метаболизм, а значит съесть полноценный питательный завтрак, на обед нужно дать своему организму сбалансированную еду, но при этом нельзя переедать, иначе захочется немного вздремнуть. Ужин же должен быть очень лёгким, ведь впереди ночной отдых, который может перерасти в бессонную и беспокойную ночь, если вдруг позволить себе переедание. Итак, что же выбрать в качестве вечернего перекуса, чтобы сон принёс восстановление сил и спокойствие?

Блюда, которые нужно съесть на ужин, чтобы лучше спать

1. Ужин в ресторане? Выбирайте рыбу

Ужин в ресторане – идеальное времяпрепровождение после тяжёлого рабочего дня, особенно если он проходит в компании хороших друзей. Но кроме приятного окружения, способствующего расслаблению, желательно подобрать правильное меню, в котором обязательно должна быть рыба, которая благоприятно влияет на нервную систему. В ней содержится омега 3 – главный борец против вредного холестерина, белки, углеводы и клетчатка, сочетание которых помогает быстрому перевариванию выбранного рыбного блюда, что прекрасно подходит для приёма пищи перед сном.

2. Макароны. Что может быть лучше для ужина?

Обычно те, кто сидит на диете, боятся есть на ужин макароны, рис и другие углеводы, чтобы не набрать лишние кило. Но макароны в этом плане не опасны, если они изготовлены из твёрдых сортов пшеницы, имеющих низкий гликемический индекс. Естественно, немаловажно, с чем есть макароны. Идеально подойдут для ужина пасты из свежих помидоров и базилика, тушёные, запечённые или приготовленные на гриле овощи. А вот колбас и мясных соусов надо избегать, так как они могут вызвать ночью жажду, тем самым нарушая сон.

3. Каша для крепкого сна

Неслучайно овёс – один из самых распространённых ингредиентов, используемых для релаксирующих блюд, так как он расслабляет нервы и способствует спокойному и глубокому сну. Он имеет несколько форм – хлопья, зёрна, мука, поэтому его можно применять для приготовления супов, горячих и холодных салатов, хлеба и других не менее полезных и вкусных блюд. В нём содержится клетчатка, что способствует пищеварению и расщеплению холестерина, а также в нём есть некоторые азотистые фенольные соединения, оказывающие мощное противовоспалительное и защитное действие от опухолевых и дегенеративных заболеваний. К тому же, овёс является естественным ингибитором нервного голода и, следовательно, ночных приступов жора.

4. Салат, богатый витаминами

Он поможет справиться с волнением и бессонницей, так как в нём содержатся миорелаксанты, расслабляющие мышцы, и бета-каротины, пектины, поливитамины, минералы, борющиеся с чувством голода. Есть его надо за два часа до сна. Можно делать из него отвары с добавлением других трав. Такой ароматный чай поможет уснуть крепким и спокойным сном.

5. Молоко и нежирный сыр

Сыр является одним из самых популярных продуктов, но к нему многие относятся с опаской, особенно те, кто сидит на диете. И их опасения понятны, так как большинство сыров содержит в себе жиры. Однако есть и «здоровые» сыры – это творог, козий, моцарелла. Также немаловажно, чтобы употребление маленькой порции сыра сопровождалось обильным количеством варёных и сырых овощей, которые помогут усвоению кальция. Возникает вопрос, почему сыр способствует сну? В нём содержится триптофан, который помогает успокоить нервную систему. Однако не стоит перед сном употреблять острые и выдержанные сыры, так как в них много соли, вызывающей бессонницу.

6. Абрикосы. Для тех, кто испытывает стресс и бережёт фигуру



Летом есть возможность наполнить своё меню фруктами. Так, абрикосы – главный помощник для тех, кто страдает депрессией, тревожностью и бессонницей. В них содержатся магний и калий, помогающие справиться с нервозностью, подагрой, грустью, задержкой воды, проблемами с давлением, а также с общей усталостью. Есть абрикосы нужно перед сном в количестве трёх-четырёх штук. В зимнее время можно заменить их на то же количество кураги.

Вышеперечисленные блюда перед сном помогут наладить сон, справиться с тревожностью и избавят от излишних калорий, которые тоже мешают ночному отдыху. Их можно есть как по отдельности, так и совмещая друг с другом. Приятных сновидений!