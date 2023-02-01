10 лучших продуктов, которые снижают кровяное давление

Гипертония шагает по планете широкими шагами – количество заболевших этой болезнью людей с каждым днём только растёт. Чтобы не стать одним из них, нужно пересмотреть своё питание: добавить растительные продукты, фрукты, орехи, овощи, злаки и бобовые. В них содержится в изобилии калия, магния, натрия и других полезных минералов и витаминов, контролирующих давление.

Топ 10 продуктов, снижающих артериальное давление

Зелень. Салаты могут снизить АД и защитить сердечнососудистую систему благодаря тому, что в них содержится нитрат, помогающий открываться и закрываться кровеносным сосудам. Буквально одна порция зелёных листовых овощей в день поможет привести в норму давление даже тем, кто уже страдает гипертонией. Главное – это есть их в чистом виде, а не в смузи. Свекла и её сок. Сок этого овоща богат нитратами, такими полезными для сосудов, поэтому его нужно включать в свой ежедневный рацион по 100 г утром и вечером как шот или же смешать его с любимыми фруктовыми соками или смузи из овощей. Любителям свеклы в натуральном виде рекомендуется поджарить три-пять плодов и использовать как гарнир или же как дополнение к салатам. Фисташки. Эти зелёные орешки помогут держать давление под контролем, потому что в них содержатся магний, жиры, клетчатка и полифенол, благоприятно влияющие на кровяное давление. Фисташки можно использовать вместо сухариков или панировочных сухарей для приготовления курицы, рыбы или в салатах. Орехи кешью. Те, кто станет употреблять регулярно кешью, тут же заметят, как стабилизируется давление, ведь жирные кислоты, содержащиеся в орехах, благоприятно влияют на чувствительность барарефлекса – механизма, регулирующего АД. К тому же, в кешью есть арганин, используемый организмом для выработки оксида азота, расширяющего и сужающего кровеносные сосуды. Вода. Самая обычная чистая вода, если её пить по 550 мл утром и перед сном, способна с лёгкостью снизить АД на шесть единиц в течение трёх месяцев. Употребление воды улучшает работу почек, избавляет от избытка натрия и изменений секреции гормона, участвующего в повышении давления. Зелёный чай. Если пить этот напиток 3-4 раза в день, то можно, во-первых, успокоиться, а во-вторых, снизить давление, потому что в его состав входят антиоксиданты. Они повышают биодоступность оксида азота для расширения сосудов, подавляют гормональную систему, вызывающую повышение АД, и уменьшают воспаление. Овсяные отруби. Их можно есть в виде каши по полпорции утром в качестве завтрака, так как в их состав входит в изобилии клетчатка. Именно она благоприятно влияет на работу кишечника, заселяя его полезными бактериями, производящими жирные кислоты с короткой цепью, активизирующие рецепторы в почках и кровеносных сосудах, тем самым регулируя артериальное давление. Бобовые. Если каждый день есть треть чаши вареной чечевицы или фасоли, то можно избавиться от проблем с повышенным АД, ведь в бобовых содержатся калий, клетчатка и белки, благотворно влияющие на работу сердечнососудистой системы. Кстати, необязательно эти продукты есть в чистом виде. К ним можно добавить орехи или карри для цвета и приятного хруста. Печёный или вареный картофель. Ежедневное употребление картофеля в печёном или вареном виде в течение двух недель снизит давление примерно на три пункта, потому что в этом продукте содержится в обилии калий, который поможет уменьшить задержку натрия. Но стоит помнить, что в другом виде картофель не принесёт такой пользы, а скорее, наоборот, может увеличить АД. Лосось. Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами, помогающими переносить калий, натрий, фосфор в клетки организма, тем самым регулируя важные гормоны, благотворно влияющие на работу сердечнососудистой системы. Как рекомендуют диетологи, нужно съедать по две порции такой рыбы, как треска, тунец или лосось, в неделю, чтобы не беспокоиться о повышенном давлении.

Это 10 лучших продуктов, которые снижают кровяное давление и которые должны быть в рационе каждого человека, даже если его и не беспокоит гипертония. Ведь они не только снижают давление, но и помогают контролировать вес, избыток которого самым негативным образом влияет на здоровье в целом.