12 лучших продуктов, снижающих холестерин

Холестерин, по мнению многих врачей, очень вредный. Но в то же время многие врачи считают, что существует и полезный холестерин, без которого организм перестанет нормально функционировать, и он входит в состав таких продуктов, как орехи, жирная рыба и нерафинированные жирные сорта масел. Кому верить – дело каждого. Однако пересмотреть питание стоит, включив в него продукты, понижающие показатель холестерина в крови.

Лучшие продукты, снижающие холестерин

Картофель. Это один из полезнейших продуктов в борьбе с холестерином, поэтому его нужно обязательно включить в своё меню, но только не в жареном виде: во время жарки уровень трансжиров просто зашкаливает. Врачи и диетологи рекомендуют употреблять картофель, отваривая его или запекая. Томаты. В их состав в большом количестве входит ликопин, быстродействующее антихолестериновое вещество , поэтому нужно ежедневно пить томатный сок и есть помидоры в свежем виде. Шпинат. Он не содержит в себе жир, зато в изобилии нутриенты, полезные для работы сердца, и волокна. Благодаря своему составу шпинат считается идеальным антихолестериновым продуктом. Бобовые. В их состав входят волокна, но нет вообще холестерина, поэтому бобовые рекомендуется включать в свой ежедневный рацион вместе с салатами и пастой. Соя. В ней есть немного ненасыщенных жиров и в обилии волокон. Этот продукт имеет уникальную способность понижать холестериновый уровень на 10%, что делает её идеальным продуктом в борьбе с вредным холестерином. Авокадо. Оно очень полезно для работы сердца, так как содержит в себе жирные кислоты Омега-3. К тому же, нутриенты, входящие в состав авокадо, прекрасно снижают уровень вредного холестерина. Овёс. В его составе столько растворимых волокон, что он буквально за считанные дни снижает показатель холестерина на 15%. Употреблять овёс можно как основное блюдо, а также и в качестве йогуртовой добавки. Чеснок. Он отлично снижает холестериновый уровень в крови, но при условии употребления его только в свежем виде. Чеснок можно добавлять как в салаты зубчиками, так и в измельчённом виде в соусы и бульоны. Но чеснок не всем полезен, так людям с болезнями ЖКТ его нужно исключить из своего питания. Семечки. Они богаты на альфа-линолевые кислоты, снижающие уровень холестерина, поэтому нужно хотя бы через день употреблять по две столовых ложки семян вместе с йогуртом или смузи. Морковь. Она богата на пектин, что даёт ей возможность с лёгкостью выводить холестерин из организма. Для этого нужно съедать буквально пару ложек в день, чтобы показатель вредного холестерина снизился на 10%. Сладкий перец. Этот продукт укрепляет сосуды и с лёгкостью выводит холестерин. К тому же, сладкий перец стабилизирует давление и обладает противосклеротическим действием. Фрукты. Бананы, сливы, арбузы, клубника и крыжовник способны с лёгкостью снизить холестерин, если ими питаться часто и помногу, а цитрусовых и вовсе нужен один плод в день, чтобы показатели уровня холестерина понизились на 15%.

Довольно часто холестерин повышается из-за некоторых болезней, таких, например, как сахарный диабет, болезни печени и почек. В этом случае диета с использованием вышеперечисленных продуктов поможет не только снизить холестерин, но и поддержит больной организм.