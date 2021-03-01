8 лучших продуктов, если у вас пониженное давление

Ленивость, головокружение, нечёткость зрения, слабость. Это лишь некоторые из недугов, которые могут возникнуть у людей с низким кровяным давлением или, как это называют в медицине, – гипотонией. Эта болезнь обычно возникает на фоне нехватки витаминов и микроэлементов, например, во время беременности, когда женский организм работает в режиме «максимум», однако многих гипотония сопровождает всю жизнь.

Что делать, если у вас пониженное давление? Страдающие гипотонией ведут с ней борьбу обычно медикаментозным методом, забывая о главной причине её возникновения – неправильном питании. Ведь если правильно подобрать рацион, то можно не только нормализовать артериальное давление, но и в целом улучшить общее состояние. Для этого понадобится включить в своё питание нужные продукты, которые нормализуют давление.

Лучшие продукты для тех, у кого пониженное давление

Банан. В нём есть такие важные при гипотонии минералы, как магний и калий, быстро регулирующие давление. Банан можно использовать как в качестве перекуса, так и как полноценный завтрак, добавляя в творог или кашу. Кстати, его плоды не теряют своей ценности даже в замороженном виде, поэтому их можно хранить в морозилке и доставать по мере необходимости. Единственное, кому стоит с осторожностью относиться к банану – это диабетикам, так как в нём очень много углеводов. Цельный рис. Он содержит растворимую клетчатку, помогающую противодействовать повышению и понижению уровня сахара в крови, который ответственен за поддержание энергии в организме. Колебание уровня сахара чревато упадком сил. Кроме того, в состав белого риса входят минералы, которые поддерживают в норме кровообращение. Среди них выделяются железо и фосфор, противодействующие чувству слабости. Свекла. Этот овощ содержит антиоксиданты, в том числе антоцианы, которые способствуют правильному кровообращению. В состав свеклы входит железо, магний, кальций и многие другие важные минералы, противодействующие усталости. К тому же, она - лучший источник витаминов группы В, которые участвуют в производстве энергии. Миндаль. Он богат магнием, минералом, который помогает противостоять усталости и пониженному кровяному давлению. Киви. Он богат на антиоксиданты, в частности в нём есть витамин С, лютеин, полифенолы – союзники нормального функционирования кровообращения. Кроме этого, в киви содержатся такие минералы, как магний и калий, а также витамины группы В, помогающие избегать вялости и сонливости. Солодка. Палочки из корня солодки богаты глицирризином, который помогает регулировать низкое кровяное давление. Курага. Помимо того, что курага является отличным источником калия, она содержат сахар и клетчатку, которые помогают избежать упадка сил. Шоколад. Главное, чтобы он был тёмный. Именно этот сорт шоколада расширяет кровеносные сосуды и тем самым улучшает кровообращение. К тому же, благодаря умеренному употреблению чёрного шоколада повышается работоспособность сердца, улучшается эластичность и проходимость сосудов, происходит профилактика повреждений их стенок.

Употребляйте эти 8 лучших продуктов, если у вас пониженное давление. Однако, если они не могут помочь его нормализовать, то желательно обратиться к врачу. Ведь под маской гипотонии могут скрываться и серьёзные болезни, потому желательно не пускать всё на самотёк. Специалист подберёт правильное лечение, а также отрегулирует питание.