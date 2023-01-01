10 продуктов, которых следует избегать после 40

С возрастом важно пересмотреть свой рацион питания, потому что нездоровая пища может негативно повлиять на качество жизни. По мнению диетологов, нет определённого продукта, который нужно обязательно полностью исключить из своего рациона, но важно минимизировать употребление некоторых.

Список продуктов, которых рекомендуется избегать после 40 лет

Рафинированные углеводы. К ним относятся макароны, пончики, блинчики, печенье, белый хлеб и другие. У них высокий гликемический индекс, который повышает уровень сахара в крови, что приводит к болезням сердца, появлению лишнего веса, диабета и других заболеваний. Также эти продукты могут привести к проблемам с кожей – прыщи и угри станут постоянными спутниками любителей такой пищи. Обработанное мясо. Колбаса, ветчина, хот-дог содержат в себе вредный жир, влияющий на гидратацию организма и способствующий возникновению морщин. Кроме этого, эти продукты могут вызвать воспаление суставов, которые приведут к неизлечимому артриту, а также раку костей и ЖКТ, так как в них находятся в большом количестве неполезные химические вещества. Быстрая еда. В фаст-фуде содержится множество вредных ингредиентов, а также сахар, жиры, натрий, нитраты, которые самым негативным образом влияют на организм. Магазинные фруктовые соки. В них очень много сахара и фруктозы, что может привести к развитию сахарного диабета. Кроме этого, из производственных фруктовых соков, чтобы они как можно дольше не портились, всегда удаляют клетчатку, которая очень нужна для работы кишечника. Консерванты не принесут большой пользы организму, скорее, наоборот, поэтому лучше таких фруктовых соков избегать. Алкоголь. Употребление спиртных напитков влияет на правильную гидратацию организма. Он всасывает воду из разных частей тела, что негативно влияет на эластичность, что в итоге приводит к появлению морщин. Жирная пища. Хотя курица и считается полезным мясом, но, всё же, перед тем, как её употреблять, лучше снять кожу, особенно в жареном виде. Это минимизирует потребление холестерина, приводящего к заболеваниям артерий и сердечнососудистой системы. Сахар. Особенно обработанный. Сахар сам по себе вызывает воспаление, которое приводит к кожным болезням и появлению морщин, потому что повреждает эластин, отвечающий за эластичность кожи. Энергетические напитки. В них много кофеина, высокое содержание натрия и других вредных составляющих, которые, накапливаясь, образуют токсины. Когда же организм не может с ними справиться, то он просто пускает всё на самотёк, что и приводит к ранней смерти. Выпечка. В пирожках, пирожных, булках много сахара и жира, поэтому и не рекомендуется ими злоупотреблять, иначе можно сильно навредить своему организму. Яйца и молоко. Надо уменьшить количество молока с насыщенными жирами, а также яиц, съедаемых в течение дня, иначе накопится много жира, что приведёт к проблемам с ЖКТ и диареям.

Диетологи считают, что после 40 лет нужно ввести в свой рацион по максимуму натуральные и необработанные продукты, а также овощи, фрукты и белки. Только так можно избежать проблем со здоровьем.