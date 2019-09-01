7 продуктов, повышающих давление, которых лучше избегать

Повышенное артериальное давление, ведущее к сердечно-сосудистым заболеваниям – одна из главных проблем современного человечества, и нередко она возникает из-за неправильного питания. Поэтому страдающим гипертонией и тем, кто просто заботится о своём здоровье, нужно пересмотреть свой рацион, исключив некоторые продукты.

Продукты, которые повышают давление

Соевый соус. Импортированный с Востока соевый соус можно часто увидеть и на нашем столе. Но с ним нужно быть предельно осторожным, не злоупотреблять, так как он содержит в себе много соли, что негативно сказывается на самочувствии гипертоников. Копчёный лосось. Его лучше заменить на свежий, так как в копчёном продукте очень много соли (около 2000 мг на 100 г). Пицца. Нужно обязательно исключить или хотя бы свести к минимуму её употребление людям, страдающим от высокого артериального давления. Ведь в пицце очень много соли, которая способствует сужению сосудов, что и приводит к гипертонии. Сыры. Их нужно есть как можно реже или же вовсе отказаться, так как они богаты солью. Гипертоникам можно включить в свой рацион такие виды сыров, как рикотта и робиола. Кофе с шоколадом. Этот набор может сильно навредить гипертонику, так как, во-первых, это ударная доза кофеина, которая не самым лучшим образом отражается на работе сосудов, а во-вторых, кофе вымывает из организма кальций, что приводит к серьёзным болезням. Сухофрукты и орехи. Безусловно, мюсли и гранола намного полезнее, чем обычные конфеты, но только не для гипертоников. После такого лакомства артериальное давление начнёт зашкаливать – так и до инсульта можно себя довести. Продукты с высоким содержанием крахмала – выпечка из белой муки, манка и картофель могут сыграть злую шутку с человеком, страдающим гипертонией, - спровоцировать инфаркт или инсульт.

Всё в наших руках, в том числе и здоровье, поэтому только мы можем сохранить его крепким на долгие годы, если откажемся от вредных привычек и начнём правильно питаться. Теперь вы знаете 7 продуктов, повышающих давление, которых лучше избегать: постарайтесь постепенно исключить их из своего рациона, тем самым избавившись от болезней сердечно-сосудистой системы. Будьте здоровы!

