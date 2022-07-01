12 продуктов, которые нас убивают, но мы не знаем об этом

Безусловно, еда человеку нужна, чтобы выжить, но всё же есть десерты и разные вкусности, которые употребляются, как говорится, «для души». Их многие едят, даже не понимая, что они могут стать последним съеденным блюдом, так как некоторые из них приводят к летальному исходу.

12 «смертельных» блюд

Мускатный орех. Да, эта популярная специя, выращиваемая в Индонезии и на Карибах, может быть опасна. Мускатный орех придаёт еде сладкий вкус и манит своим ароматом, поэтому его часто использует для приготовления праздничных блюд. Однако чайная ложка его вызывает учащённое сердцебиение, тошноту, сухость во рту и рвоту. Данные симптомы могут длиться несколько дней. Грибы. Многие грибы могут быть очень токсичными. К тому же, не все люди отличают съедобные грибы от ядовитых, последние могут вызвать боль в животе, поражение почек, тошноту, рвоту, судороги и диарею. Фасоль. Она очень токсична, так как содержит в себе лектин, который убивает клетки желудка, вызывая тошноту, рвоту и диарею. Но можно предотвратить эти проблемы, если сушёную фасоль замочить на 5 часов в воде и готовить её в мультиварке. Яблоки. Они содержат цианид – токсическое вещество, которого в обилии имеется в семечках, поэтому важно не есть сердцевину яблока. Правда, для отравления нужно много косточек, но лучше не рисковать. Ещё одна проблема яблока – это прилипшие к кожуре пестициды, которые втираются вместе с воском в плод, заготавливаемый для длительного хранения. Поэтому так важно яблоки тщательно мыть и срезать кожуру. Рыба фугу. Этот деликатес обожают в Японии и США. Но если её неправильно приготовить, то это чревато параличом или даже смертью. Её печень и внутренние органы очень токсичны, но именно они придают рыбному блюду изюминку. Мёд. Если он не пастеризованный, то может содержать в себе пирролизидиновые алколоиды (ПА), которые могут привести к циррозу печени и раку. Удалить их можно только пастеризацией. Вторая проблема, связанная с мёдом, - ботулизм, но если взрослые с ним смогут справиться, так как он в малых дозах содержится, то детям до года лучше мёд не давать. Сельдерей. В нём 64 разных химических вещества, которые он получает во время роста и потребления воды из земли. Поэтому и рекомендуется есть органический сельдерей. Черника. В ней много пестицидов и остатков удобрений, которые используют фермеры для сохранности свежего вида этих ягод на более длительный срок, чтобы они имели товарный вид. В этой ягоде содержится более 52 пестицидов. Но в замороженном виде их остаётся мало. Аки. Незрелые или переспевшие ягоды очень ядовиты, поэтому могут вызвать судороги и смертельную гипогликемию. Бразильские орехи. Они богаты селеном – очень необходимым для человеческого организма микроэлементом, так как он может предотвратить некоторые виды рака и сердечные болезни, улучшить мозговую деятельность, а также поддержать здоровье щитовидной железы. Но если его слишком много, то это чревато тошнотой, сердечной недостаточностью. Поэтому в день можно есть не более двух плодов. Гнилой сыр (казу марзу) - нелегальный итальянский сыр, изготовленный из овечьего молока. В него испражняются личинки. Как только они это сделают, сыр приобретает мягкую текстуру и насыщенный вкус. Если опарыши мертвы, сыр испорчен, поэтому его придётся есть с живыми опарышами (любители рекомендуют закрыть глаза). Сыр нужно достаточно хорошо жевать, чтобы убить личинок. В противном случае они могут обосноваться в кишечнике. Фаст-фуд. Он изготовлен таким образом, чтобы быть приятным на вкус и создавать зависимость от продуктов с высоким содержанием жиров, калорий, продуктов высокой степени переработки и дешёвых продуктов. Фаст-фуд напрямую связан с высоким уровнем холестерина, диабетом и ожирением, которые приводят к сердечным заболеваниям. Некоторые виды рака также могут быть связаны с консервантами и обработкой фаст-фуда.

Как видите, всё можно есть в меру, но если же перебарщивать, то любой продукт может стать «убийцей».