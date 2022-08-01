Осторожно! Эти 10 продуктов могут вас отравить

Исследовательские группы, изучающие качество продуктов, составили чёрный список. В него вошёл продуктовый набор, в котором могут быть и бактерии, и химические остатки, но при этом он всё равно попадает на наши столы даже после проверки, так как поставщики давно зарекомендовали себя как те, кому можно доверять. Однако каждый должен знать, что же входит в этот чёрный список, чтобы обезопасить себя и своих родных.

10 опасных продуктов

Рыба из Испании. Она содержит избыток ртути, которая со временем может вызвать нарушения в центральной и периферической нервной системе, а также повлиять на сердце, почки и иммунную систему. Французские устрицы. Они содержат большое количество норовирусов, которые вызывают рвоту, диарею, тошноту и спазмы в животе. В некоторых случаях также может наблюдаться лихорадка. Польская курица. Есть информация, что куры из Польши заражены Salmonella enterica. Египетский арахис, турецкий и азербайджанский фундук. Эти три продукта имеют высокое содержание канцерогенных афлатоксинов микотоксинов, вырабатываемых грибковыми видами, относящимися к плесневым грибам. Эти вещества высокотоксичны и считаются одними из самых канцерогенных пищевых продуктов. Охлаждённая говядина и курица из Бразилии. Эти два вида мяса содержат кишечную палочку - бактерию, которая может стать патогенной и вызывать определённые заболевания, особенно у людей с ослабленной иммунной системой. В частности, она может вызывать инфекции мочевыводящих путей (уретрит, цистит, инфекции почек) и желудочно-кишечные инфекции, а также пневмонию, менингит и сетицемию. Грибы. Съедобные грибы в сыроватом виде, съеденные в чрезмерных количествах, могут вызвать проблемы с пищеварением, поскольку содержат термолабильные токсины, которые испаряются во время приготовления. Горький миндаль. Этот вид миндаля следует избегать, потому что он содержит амигдалин - вещество, которое вырабатывает цианистый водород в организме. Мускатный орех. Натёртый, в минимальных количествах он не опасен, но при чрезмерном его употреблении может вызывать галлюцинации и судороги, так как содержит миристицин. Картофельная кожура. Кожура, зелёные части и ростки содержат соланин, который при избыточном употреблении вызывает рвоту, диарею и галлюцинации. Помидоры. Они также могут отравить нас, если употреблять эти овощи в чрезмерных дозах, поскольку в них содержится соланин.

Во всём нужно соблюдать золотую середину, и употребление продуктов – не исключение. Поэтому рекомендуется не только изучать производителей любимых вкусностей, но и правильно их готовить, потому что даже самый качественный товар может стать ядом при неверном его использовании.