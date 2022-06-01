Продукты, богатые кальцием. И это не молоко!

Все знают, насколько важен кальций для человеческого организма, ведь он участвует в «строительстве» и поддержании прочности костей и зубов. Также этот минерал отвечает за свёртываемость крови и сокращение мышц. Его дефицит может привести к большим проблемам со здоровьем у детей и взрослых. Поэтому так важно в свой рацион ввести продукты, богатые кальцием, к которым обычно относят молоко, сыр, творог, однако страдающие лактозной непереносимостью не могут позволить себе их употребление. В этом случае рекомендуются морепродукты, зелень и орехи.

Немолочные продукты, богатые кальцием



Шпинат. В 100 г вареного или свежего шпината содержится 240 мг кальция. Также в нём есть витамин К, клетчатка и пробиотики. Один минус шпината – наличие оксалатов, которые мешают усвоить весь кальций в продукте, доступно лишь 25% от общего количества. Миндаль. В 100 г содержится 260 мг кальция. Кроме этого, в состав миндаля входят белки, жиры, магний и марганец, а также витамин Е, которые способствуют нормализации давления и холестерина, что уменьшает риск развития метаболического синдрома. Лосось. В 100 г консервированного или высушенного лосося содержится 270 мг кальция. К тому же, в его состав входят омега 3, витамин D, улучшающие усваивание кальция. Если есть проблемы с работой ЖКТ, лучше готовить рыбу на пару или завёрнутой в фольгу. Тахини (кунжутное пюре). В 100 г содержится 284 мг кальция. Также в него входят железо, селен, медь и цинк, которые отвечают за выработку белых кровяных клеток, уничтожающих микробы. Если есть тахини каждый день, то можно не только насытить организм кальцием, но и защититься от сезонных простуд. Солёные анчоусы. Полуконсервированные анчоусы - один из самых лучших источников кальция, в 100 г анчоусов его содержится 542 мг. Солёные содержат 189 мг кальция на 100 г продукта. В их состав входят витамины и микроэлементы, которые положительно влияют на работу сердечнососудистой системы. Они понижают уровень холестерина, предупреждают тромбообразование, предотвращают онкозаболевания. Сардины. В 100 г консервированных в оливковом масле сардин содержится 798 мг кальция, намного больше, чем в анчоусах. Также в них много фосфора, есть витамин D, омега-3, которые помогают улучшить зрение, стимулируют мозговую деятельность, укрепляют иммунитет, предотвращают развитие астмы. Креветки серые или коричневые. В 100 г содержится 1000 мг кальция. В их состав входят йод, омега-кислоты, цинк, кальций, сера, которые положительно влияют на сосуды, работу сердца, щитовидной железы, кожу, ногти и волосы.

Однако не стоит забывать о том, что чрезмерное потребление кальция приводит и к некоторым проблемам со здоровьем – аритмии, раку предстательной железы, а также закупорке сосудов, поэтому нужно тщательно следить за питанием, есть продукты, богатые кальцием, нормированно и осторожно.