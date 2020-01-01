Что есть осенью для иммунитета? 10 самых полезных продуктов

Каждую осень многие начинают хандрить и простывать. Объясняется это тем, что в осеннее время резко понижается температура воздуха, уменьшается световой день и беспрестанно льют дожди. Весь этот «осенний букет» и провоцирует снижение иммунитета, который нужно срочным образом укреплять. Кто-то начинает пить витамины, кто-то бежит в больницу, чтобы сделать прививку от гриппа, а кто-то начинает кутаться в тёплые свитера и пальто. Безусловно, все методы хороши, но диетологи считают, что для поднятия иммунитета нужно лишь пересмотреть своё питание. Итак, что есть осенью, чтобы не болеть и не грустить?

10 полезных продуктов в осенний период

Тыква. Эта осеняя королева огорода содержит в себе магний, который поможет справиться с депрессией, каротин и аскорбиновую кислоту, поддерживающие общий тонус и участвующие в метаболических процессах, а также в синтезе гормонов, создающих преграды для попадания вирусов в организм. Из тыквы можно приготовить массу блюд, начиная с пюре и супа и заканчивая вкусной смесью тыквы с лимоном, посыпанной сахаром и запечённой в духовке. Цитрусовые. Лучше всех укрепляют иммунитет лимоны и мандарины. Кстати, сладкий вкус последних, согласно исследованиям, стимулирует прекрасное настроение. Цитрусовые можно употреблять на завтрак в виде свежеприготовленного сока или же есть в свежем виде. В их состав входят флавоноиды, усиливающие антиоксидантный эффект основного витамина цитрусовых – С. Он считается главным борцом с вирусами. Брокколи. В ней содержатся витамины, минералы и антиоксиданты, которые предотвращают негативные эффекты свободных радикалов в организме. Отлично подходит в качестве гарнира, а также для приготовления пасты, для которой понадобится приготовить капусту на пару, добавить оливковое масло, перец и ароматические травы. Вкусно и полезно! Хурма. Этот ярко-оранжевый фрукт богат клетчаткой, фосфором, витамином К, антиоксидантами, каротиноидами, которые помогают бороться с холестерином. Он снижает кровяное давление и снимает усталость. Хурму можно есть в виде пудинга или десерта, а также использовать в качестве перекуса. Гранат. Он является мощным антиоксидантом, который способен помочь регенерации клеток и улучшить настроение. Гранат успокаивает и противодействует стрессу, а также защищает сердце. Очень важно его есть в свежем виде или же готовить свежие соки. Капуста. Белокочанная - богата железом, клетчаткой, кальцием и омега-3 жирными кислотами. Является природным противовоспалительным средством. Вместе с цветной капустой она полезна для здоровья, потому что помогает бороться с гриппом и простудой. Капусту можно запекать или же есть в сыром виде как салат. Груши. Этот фрукт богат кальцием, борется со свободными радикалами и помогает похудеть, способствуя гидратации организма. Груши можно употреблять как в сыром виде, так и использовать в несладких блюдах, например с сыром и орехами. Бобовые. Богатые питательными веществами, они согреют тело, стимулируя иммунную систему... и в одно мгновение вы почувствуете себя здоровым, лёгким и полным энергии. Из них можно приготовить вкусные супы или же горячие салаты. Чеснок. В нём содержится аллицин – природный антибиотик. Если ежедневно съедать по зубку чеснока, то простуды пройдут стороной. Он также полезен для профилактики гриппа. Идеальное блюдо для здоровья – это сало с чесноком. Бульон из курицы. В его состав входят аминокислоты, которые блокируют воспалительные клетки и подавляют инфекции. Куриный бульон можно есть как в чистом виде, так и с травами или овощами.

Теперь вы знаете, что есть осенью. 10 полезных продуктов для иммунитета справятся с любой простудой и с самым плохим настроением.