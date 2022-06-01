11 продуктов, которые помогут облегчить боль при артрите

Артрит – это общее название болей и заболеваний суставов. На самом деле существует целых 100 его типов, возникающих по разным причинам, но чаще всего на фоне хронического воспаления. Поэтому основное лечение этой болезни должно быть направлено на правильно подобранное ежедневное меню.

11 продуктов, помогающих при артритной боли



Брокколи, брюссельская и белокочанная капуста. Они относятся к семейству крестоцветных и содержат сульфорафан – соединение, помогающее замедлить повреждение хрящей. Капуста богата витаминами А, С и К, которые защищают клетки от свободных радикалов. Именно из-за них и появляется ревматоидный артрит и хроническое воспаление. Добавки омега-3. Самый быстрый способ получить омега-3 жирные кислоты — есть лосось, тунец, форель и скумбрию. Если нет возможности и желания приобрести жирную рыбу, её можно заменить на семена чиа, грецкие орехи, яйца. Также следует употреблять оливковое и сафлоровое масло, масло грецкого ореха, авокадо. Помимо борьбы с воспалением, эти масла обладают свойствами снижения уровня холестерина. Чеснок, лук. Они содержат диаллилдисульфид, который может блокировать ферменты, повреждающие хрящи, а также антиоксидант кверцетин. Он может снимать воспаление. Также лук и чеснок борются с инфекцией. Вишня. Содержит антиоксидант под названием антоцианин, известный как противовоспалительное средство. Клубника, малина, черника и ежевика также содержат антоцианы. Ежедневное употребление вишнёвого сока может уменьшить боль и скованность. Только не следует в него добавлять сахар или искусственные подсластители. Куркума. Эта индийская специя часто используется для предотвращения воспалительных заболеваний, включая артрит, так как богата куркумином, обладающим не только противовоспалительными свойствами, но и являющимся антиоксидантом. Витамин С. Он является антиоксидантом, который борется с воспалением и снижает риск артрита, а также помогает восстанавливать кости, хрящи и другие компоненты скелета. Употребление фруктов, таких как апельсины, грейпфруты, клубника, киви, ананас и мускусная дыня, — отличный способ получить витамин С. Если вы принимаете добавки, то не более 65–85 мг. Избыток витамина С может привести к образованию камней в почках. Орехи и семена. Грецкие, кедровые орехи, фисташки и миндаль обладают важными свойствами, помогающими бороться с артритом. Они содержат кальций, магний, цинк, витамин Е и альфа-линоленовую кислоту (АЛК), жирную кислоту омега-3. Льняное семя и чиа тоже помогут в борьбе с артритом. Перед едой следует измельчить семя в кофемолке, чтобы получить максимальную пользу. Молочные продукты. Нежирные молочные продукты содержат много витамина D и кальция, необходимых для здоровья костей. Необходимо выбирать молочную продукцию с низким содержанием жира. Зелёный чай. Ежедневная чашка этого напитка содержит антиоксиданты, которые уменьшают воспаление и замедляют разрушение хрящей. Другой антиоксидант, эпигаллокатехин-3-галлат (ЭГКГ), блокирует повреждающие суставы молекулы. В дополнение к этим свойствам борьбы с артритом зелёный чай может предупредить рак, убрать жир на животе, помочь при похмелье и уменьшить депрессию. Только не нужно в него добавлять сахар и другие подсластители. Цельнозерновые продукты. Овсянка, семена чиа, коричневый или дикий рис снижают уровень С-реактивного белка (СРБ). Высокий уровень СРБ указывает на воспаление, связанное с сердечными заболеваниями, диабетом и ревматоидным артритом. Избегайте белой и пшеничной муки и белого риса. Кроме того, будьте осторожны, не добавляйте слишком много масла, сахара и других вредных для здоровья добавок. Фасоль. Богата фолиевой кислотой, магнием, железом, цинком и калием, а также клетчаткой. Убедитесь, что вы готовите эти бобы полностью, так как недоваренные бобы могут сильно навредить организму.

Эти 11 продуктов, которые помогут облегчить боль при артрите, должны быть у каждого на столе, тогда есть вероятность справиться с этой ужасной болезнью без серьёзных медикаментозных средств и вмешательств.