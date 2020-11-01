Ваша боль – их боль! 6 самых чутких знаков Зодиака

Сочувствие – это способность пропускать через себя чужую энергию, как положительную, так и отрицательную. Кто-то умеет притворяться сочувствующим для создания благородного и возвышенного образа, чтобы выглядеть лучше в глазах окружающих. А кого-то звёзды одарили искренним состраданием, они рады, если счастлив их собеседник, и грустят, когда он в печали. Под каким же созвездием родились истинные эмпаты?

Ваша боль – их боль! Самые чуткие знаки Зодиака

Рыбы. Они постоянно беспокоятся об окружающих, стараясь всем угодить и всем помочь. Представители этого знака остро чувствуют, когда их близкие ощущают эмоциональную боль, стараясь впитать её в себя, помогая и морально, и физически. В Рыбах все нуждаются, так как они успокоят и умиротворят, с ними всегда легко и беззаботно. К тому же, этот знак старается держать свои печали и невзгоды при себе, чтобы не обременять ими других эмпатов. Но при этом с радостью делится своим прекрасным настроением, тем самым поднимая его окружающим. Телец. Этот знак невероятно чувствителен к эмоциям других, притом воспринимает их моментально. Телец обязательно поддержит веселье, даже если на душе царит смута и печаль, и станет грустить, если чувствует, что кому-то плохо. Всё это происходит потому, что представители этого созвездия привыкли находиться в гармонии с окружающими. Они – лучшие друзья, так как знают, что нужно сказать и сделать, чтобы утешить с любовью и добротой. К тому же, они никогда не обижаются, если окружающие к ним относятся по-другому, потому что по своей природе добродушны и терпеливы. Дева. Этот знак всю жизнь разрывается между тем, чтобы оставаться закоренелым перфекционистом и абсолютным эмпатом. Одна из причин, почему Девы проявляют себя холодно и жёстко, состоит в том, что они привыкли защищаться, чтобы им не сделали больно. Но это только внешне этот знак холодный и неприятный, глубоко внутри он чувственен и сострадателен. Особенно, когда это касается беспомощных животных и людей. К ним Девы относятся по-особенному трепетно и тепло, стараясь приложить все силы, чтобы помочь им. Скорпион. Никто даже не может подумать, что этот знак настолько сострадателен, так как все его считают суровым и жестоким. Но на самом деле Скорпионы чувствительные, заботливые и сопереживающие. Они стараются помочь ради того, чтобы все вокруг были счастливы, нередко прикладывая огромные усилия. Но дело в том, что иногда эта помощь слишком навязчива, поэтому многие и бегут от неё. Скорпионам нужно научиться придерживаться золотой середины. Как говорится, дать удочку, чтобы человек мог сам наловить рыбу, а не делать за него всё. Водолей. Этот знак относится к близким, как родитель к ребёнку, стараясь оградить от всех бед и невзгод. Он не может даже подумать, чтобы остаться в стороне, если у дорогого человека неприятности. Часто для их решения Водолеи тратят годы, ведь для них важнее всего – сделать окружающих счастливыми. Но, если они недооценивают предложенную помощь, то этот знак начинает сердиться, тем сам притупляя чувство сострадания. Многие Водолеи в итоге становятся чёрствыми и невосприимчивыми к горестям окружающих. Близнецы. Это настоящие эмпаты, которым очень тяжело быть таковыми, так как Близнецы настолько остро пропускают через себя чужие беды, что наносят огромный вред своей психике. Зная об этом, многие представители этого знака и избегают сближаться с кем-либо. Хотя, если их попросить о помощи, они никогда не откажут, потому что их природа просто не даст это сделать. Но есть небольшой нюанс, Близнецы помогают как-то необычно и по-своему – многим непонятна подача такой помощи. Из-за чего и возникают недомолвки с окружающими.

Это самые чуткие знаки Зодиака, которые все беды окружающих пропускают через себя. Они никогда не отказывают в помощи, часто жертвуя своими интересами, чем многие пользуются. Однако рождённым под данными созвездиями не нужна благодарность, так как ваша боль – их боль.