9 худших продуктов для больных артритом и артрозом суставов

Артрит – это общее название для более ста заболеваний суставов, которые можно встретить и у взрослых, и у детей. Этот недуг вызывает боль, отёки, воспаление, ограничивая диапазон движений. С возрастом болезнь может усугубиться, нанося огромный вред всем органам, а не только суставам, поэтому так важно вовремя её найти и начать лечение, в первую очередь пересмотрев свой рацион питания, так как есть такие продукты, которые противопоказаны больным артритом.

Эти продукты нельзя есть больным артритом и артрозом суставов

Жареная еда. Она вредит не только суставам, но и может привести к появлению диабета, болезней почек, сердца и желудочно-кишечного тракта. Поэтому нужно к минимуму свести употребление жирной пищи в своём рационе, а лучше её полностью убрать. Кукурузное масло. Любители поесть хлебобулочные изделия, наверняка, заметили их отрицательное влияние на суставы. Причина этого – высокое содержание в них кукурузного масла, которое вызывает воспаление в костях, так как в нём слишком много омега-6, запускающего воспалительные процессы в организме. Лучше кукурузное масло заменить на оливковое или же добавить в свой рацион семечки льна, тыквы, в которых содержатся омега-3 жиры, являющиеся противовоспалительным средством. Сигареты. Все знают, насколько вредно курение для здоровья, к тому же сигареты вызывают воспаление, которое является главной проблемой для страдающих артритом. Курение повреждает кости, суставы и соединительную ткань, поэтому больным этой болезнью нужно срочно бросить курить. Ко всему прочему, табак снижает эффективность лечения, вызывая дополнительные осложнения, которые могут привести к развитию ревматоидного артрита и впоследствии к операции. Конфеты. Если их есть время от времени, то больших проблем с суставами не произойдёт, однако включение их в ежедневное меню может стать причиной развития подагры. Конфеты и другие сладости с высоким содержанием сахара приводят к проблемам с зубами, старению клеток и диабету. Поэтому желательно отказаться от частого употребления конфеток. Молочные продукты. Эти продукты балансируют на грани полезности и вредности. Однако страдающим артритом нужно задуматься о том, как влияют на их состояние здоровья сыр, творог и молоко. Если после их употребления усиливается боль в суставах, то лучше от них отказаться и заменить тофу, ореховым маслом или бобами. Транс-жиры. Из всех жиров, доступных для потребления, транс-жиры являются худшими. Они могут вызвать воспаление, которое может повлиять на здоровье суставов и увеличить вероятность развития хронических болезней. Чаще всего эти жиры используют в закусочных и сетях быстрого питания, посещение которых желательно свести к минимальному. Дело в том, что, согласно исследованиям Гарвардской медицинской школы, просто не существует «безопасного» уровня транс-жиров, поэтому вывод однозначный – пользы от них никакой. MSG (глутамат натрия), который содержится во многих продуктах, особенно в азиатской кухне и соусах, а также в приправах и мясных деликатесах, несёт огромный вред печени, почкам, так как задерживает воду в организме, и суставам, но при этом не приносит никакой пользы, так как является просто ароматизатором пищи. Рафинированные углеводы. Хлеб, белый рис, картофель могут вызвать воспаление суставов, так как в их состав входят рафинированные углеводы. К тому же, у этих продуктов высокий гликемический индекс, соответственно они могут привести к ожирению, поэтому их нужно заменить на цельнозерновые продукты – твёрдые сорта макарон, коричневый рис и т.п. Алкоголь. Иногда можно позволять себе бокал-другой вина, но злоупотреблять не стоит, так как он может стать причиной развития подагры. К тому же, под удар попадает печень, которая будет вынуждена работать сверх нормы, что может её ослабить и вызвать ещё большее воспаление.

Артрит невозможно излечить, но можно попытаться избегать болей при нём, если пересмотреть свой рацион питания, найдя замену «вредным» продуктам при этой болезни. Некоторые из них были перечислены выше, но каждый организм индивидуален, соответственно, не только эти 9 худших продуктов для больных артритом, их может быть больше.