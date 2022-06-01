9 продуктов, которые очищают ваши почки естественным образом

Наши почки отвечают за удаление отходов из организма. Но не всегда они способны выполнить свою работу. Им может помешать высокое давление, диабет или тромбоз. Это опасно для жизни, поэтому так важно заботиться о почках, содержать их «в чистоте», ежедневно включая в свой рацион некоторые продукты.

9 продуктов, очищающих почки



Листовая зелень. Она богата витаминами и разными минералами, которые помогают хорошей работе почек. В них есть витамин С и К, фолаты, клетчатка. Она регулирует давление, стабилизирует сахар в крови, снижает стресс, а также убирает синдром усталых надпочечников. Необязательно траву есть с утра до вечера в первоначальном виде. Её можно добавлять в салаты, мясо, украшать блюда или же готовить ароматную окрошку. Сок клюквы. Это одно из самых вкуснейших и эффективнейших средств в борьбе с воспалительными болезнями в урологии. Постоянное употребление клюквенных ягод или сока также поможет очистить почки от камней и песка. Главное, чтобы ягоды были натуральные: без сахара и примесей, лимонной кислоты, соли и других дополнений. Чем чище клюква, тем лучше. Куркума. Любые воспалительные процессы в организме провоцируют возникновение многих болезней, в том числе и почечных. Чтобы предупредить их, рекомендуется использовать в качестве приправы куркуму, в состав которой входит куркумин. Он излечивает многие болезни почек – растворяет камни, снижает воспаление, тем самым способствуя ускорению восстановления. Куркуму можно добавить в рисовые блюда, рагу и смузи. Яблоки. В них настолько много клетчатки, что токсины прямо всасываются в съеденные плоды и тут же выводятся из кишечника, не позволяя им впитываться в кровоток. Благодаря чему почкам становится легче работать. К тому же яблоки нормализуют пищеварение и уменьшают воспаление. Чеснок. В нём содержится аллицин, который обладает фунгицидным и бактерицидным действием. К тому же, чеснок – это лучший антиоксидант и эффективное противовоспалительное средство. Он не только улучшает работу почек, но и нормализует артериальное давление. Но и это ещё не всё. Чеснок – отличный пробиотик, укрепляющий иммунитет. Одуванчиковые листья. Чай из них – не самый вкусный напиток, но почкам он точно понравится, так как в листьях содержатся биофлавоноиды – омолаживающие антиоксиданты. Они к тому же очищают и оберегают кровь и почки, а также снижают кровяное давление. Найти этот чудо-чай можно в аптеках или же приготовить самостоятельно. Кстати, листья одуванчика можно добавлять в салаты, супы и в тушёные овощные блюда. Но и это ещё не всё. Одуванчик успокаивает, поэтому при нервозности и тревожности можно пить по утрам чашку ароматного одуванчикового отвара. Оливковое масло. В его состав входят витамины А, Е, К, олеиновая кислота, натрий, которые положительно влияют на состояние кожи, волос и тканей организма. Но как оказалось, оливковое масло предотвращает почечные болезни, так как снижает уровень холестерина и, следовательно, и артериальное давление. Кроме этого уменьшает болезненные ощущения от камней в почках и снижает воспаление. И самое главное, что это масло не имеет побочных эффектов, только нужно использовать нерафинированное и первого отжима. Иначе ничего полезного организм не получит. Имбирь. Он прекрасен как в выпечке, так и в латте, но полезен он всё-таки в свежем виде. Хотя сушёный и измельчённый, он тоже принесёт много пользы. Если смешать имбирь с цитрусовыми, то получится не только вкусный сок, но и панацея от многих болезней. Самое ценное в имбире – его корень. Он справляется и с тошнотой, и с морской болезнью, и с болью. К тому же, он повышает аппетит, снижает воспаление и помогает избежать многих почечных недугов. Свекла. Она поможет измельчить камни в почках, чтобы они легче продвигались по мочевой системе. Есть её нужно каждый день, но прежде выяснить происхождение камней. Если они оксалатные, то свекла в этом случае противопоказана. Может только усугубить болезнь.

Чтобы почки работали как часы, нужно им помочь в этом, подобрав правильный рацион. Эти девять продуктов нейтрализуют болезни, выведут бактерии и вредные вещества из тела, тем самым способствуя отличной работе очистительной системы организма.