10 опасных привычек для здоровья почек

Почки – это один из самых важных органов: они с мочой выводят токсины, микробы, инфекции, а также поддерживают водно-солевой баланс. Кроме этого, они регулируют кровяное давление, вырабатывают гормоны, необходимые для правильного функционирования организма. Почки помогают в формировании эритроцитов, отвечающих за транспортировку кислорода и питательных веществ в организме. Когда этот парный орган начинает болеть, появляется рвота, неприятный запах изо рта, изменение цвета мочи, головокружение, зуд, проблемы с дыханием и анемия. Одним словом, целый букет симптомов, которые ни в коем случае нельзя игнорировать и в случае их появления сразу же обратиться к врачу. А чтобы не допустить данных проблем с почками, желательно отказаться от некоторых своих привычек.

Опасные привычки для здоровья почек

Пить мало воды. Недостаток воды в организме может привести к нарушению в работе почек, ведь вода в буквальном смысле вымывает весь мусор из организма. Поэтому ежедневная норма взрослого человека должна быть 2 литра чистой, хорошего качества, воды. Превышать эту норму тоже не стоит, избыток воды может нарушить работу почек. Сдерживание мочеиспускания. Это одна из главных причин возникающих проблем с почками. Удержание мочи вызывает давление на почки, что приводит к почечной недостаточности и недержанию. К тому же, задерживая мочу, мы позволяем появляться бактериям в мочевом пузыре, из-за чего развиваются инфекционные болезни мочеполовой системы. Курение. Давно доказано, что курение является одной из главных причин развития термальной почечной недостаточности (поздняя стадия заболевания почек). Эта вредная привычка повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений, уменьшает кровоток в кровеносных сосудах почек. Избыток белка. Чрезмерное употребление белка, например, его много в красном мясе, увеличивает риск развития почечных болезней. Дело в том, что белок не способен как жир накапливаться в организме, поэтому его излишки увеличивают нагрузку на почки. По этой причине и образовываются камни в них. Много соли. Если злоупотреблять натрием, источником которого является поваренная соль, то почки, как главный регулятор водно-солевого обмена, могут не справиться со своей функцией, что и приведёт к их болезни. Ежедневно позволительно съедать 5-6 грамм соли, поэтому старайтесь недосаливать еду. Возможно, первоначально это будет сложно, но со временем организм привыкнет. Неполноценный сон. Именно в ночное время идёт обновление организма, в том числе обновляются и ткани почек. Поэтому, если вы постоянно недосыпаете, то этот процесс нарушается, что и приводит к проблемам с этим органом. Частое использование обезболивающих лекарств. Многие используют данное средство, чтобы уменьшить боль, предотвратить воспаление или же избавиться от других проблем со здоровьем. Однако эти препараты нарушают работу почек, уменьшают приток крови к ним и блокируют их функции. Поэтому частое и длительное использование этих медицинских препаратов может привести к почечной недостаточности. Потребление кофеина в больших дозах. Кофеин, входящий в состав кофе и слабоалкогольных напитков, в больших дозах очень вреден для почек, так как он обладает мочегонными свойствами, что приводит к обезвоживанию организма. Заставляет работать эти органы вхолостую, создавая лишнюю нагрузку. Злоупотребление алкоголем. Этот напиток вызывает нагрузку на печень и почки из-за усиленной выработки токсинов. К тому же, алкоголь приводит к обструкции сосудов – одной из причин развития почечной недостаточности. Недолеченные инфекции. Кашель, простуды, ангины, тонзиллиты и грипп нужно обязательно лечить – пренебрежительное отношение к ним может привести к серьёзным проблемам с почками.

Список привычек, вредных для здоровья почек, можно продолжать до бесконечности, в нашей статье были названы основные. Давайте уже сегодня начнём избавляться от них, чтобы уберечь себя от почечных болезней, которые могут привести к серьёзным последствиям в работе всего организма.