10 опасных привычек для здоровья почек
Почки – это один из самых важных органов: они с мочой выводят токсины, микробы, инфекции, а также поддерживают водно-солевой баланс. Кроме этого, они регулируют кровяное давление, вырабатывают гормоны, необходимые для правильного функционирования организма. Почки помогают в формировании эритроцитов, отвечающих за транспортировку кислорода и питательных веществ в организме. Когда этот парный орган начинает болеть, появляется рвота, неприятный запах изо рта, изменение цвета мочи, головокружение, зуд, проблемы с дыханием и анемия. Одним словом, целый букет симптомов, которые ни в коем случае нельзя игнорировать и в случае их появления сразу же обратиться к врачу. А чтобы не допустить данных проблем с почками, желательно отказаться от некоторых своих привычек.
Опасные привычки для здоровья почек
- Пить мало воды. Недостаток воды в организме может привести к нарушению в работе почек, ведь вода в буквальном смысле вымывает весь мусор из организма. Поэтому ежедневная норма взрослого человека должна быть 2 литра чистой, хорошего качества, воды. Превышать эту норму тоже не стоит, избыток воды может нарушить работу почек.
- Сдерживание мочеиспускания. Это одна из главных причин возникающих проблем с почками. Удержание мочи вызывает давление на почки, что приводит к почечной недостаточности и недержанию. К тому же, задерживая мочу, мы позволяем появляться бактериям в мочевом пузыре, из-за чего развиваются инфекционные болезни мочеполовой системы.
- Курение. Давно доказано, что курение является одной из главных причин развития термальной почечной недостаточности (поздняя стадия заболевания почек). Эта вредная привычка повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений, уменьшает кровоток в кровеносных сосудах почек.
- Избыток белка. Чрезмерное употребление белка, например, его много в красном мясе, увеличивает риск развития почечных болезней. Дело в том, что белок не способен как жир накапливаться в организме, поэтому его излишки увеличивают нагрузку на почки. По этой причине и образовываются камни в них.
- Много соли. Если злоупотреблять натрием, источником которого является поваренная соль, то почки, как главный регулятор водно-солевого обмена, могут не справиться со своей функцией, что и приведёт к их болезни. Ежедневно позволительно съедать 5-6 грамм соли, поэтому старайтесь недосаливать еду. Возможно, первоначально это будет сложно, но со временем организм привыкнет.
- Неполноценный сон. Именно в ночное время идёт обновление организма, в том числе обновляются и ткани почек. Поэтому, если вы постоянно недосыпаете, то этот процесс нарушается, что и приводит к проблемам с этим органом.
- Частое использование обезболивающих лекарств. Многие используют данное средство, чтобы уменьшить боль, предотвратить воспаление или же избавиться от других проблем со здоровьем. Однако эти препараты нарушают работу почек, уменьшают приток крови к ним и блокируют их функции. Поэтому частое и длительное использование этих медицинских препаратов может привести к почечной недостаточности.
- Потребление кофеина в больших дозах. Кофеин, входящий в состав кофе и слабоалкогольных напитков, в больших дозах очень вреден для почек, так как он обладает мочегонными свойствами, что приводит к обезвоживанию организма. Заставляет работать эти органы вхолостую, создавая лишнюю нагрузку.
- Злоупотребление алкоголем. Этот напиток вызывает нагрузку на печень и почки из-за усиленной выработки токсинов. К тому же, алкоголь приводит к обструкции сосудов – одной из причин развития почечной недостаточности.
- Недолеченные инфекции. Кашель, простуды, ангины, тонзиллиты и грипп нужно обязательно лечить – пренебрежительное отношение к ним может привести к серьёзным проблемам с почками.
Список привычек, вредных для здоровья почек, можно продолжать до бесконечности, в нашей статье были названы основные. Давайте уже сегодня начнём избавляться от них, чтобы уберечь себя от почечных болезней, которые могут привести к серьёзным последствиям в работе всего организма.
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