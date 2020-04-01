7 продуктов, которые повреждают ваши почки

Наши почки проделывают огромную работу – фильтруют и выводят отходы в кровоток, поддерживают общий баланс жидкости в организме, выделяют гормоны, производящие эритроциты, обеспечивают здоровье костей и регулируют кровяное давление. Почки пропускают через себя медикаменты и токсины окружающей среды. Они работают на износ, что и приводит к образованию в них камней и злокачественных опухолей, поликистозу, а также к почечной недостаточности. Поэтому так важно беречь этот орган. И лучше всего начать их защиту с правильно подобранного питания, ведь существует масса продуктов, которые могут им вредить.

Продукты, которые повреждают ваши почки

Орехи. Тем, кто склонен к образованию камней в почках, нужно отказаться от орехов, так как в них содержатся оксалаты (они входят в состав часто образующегося почечного камня). Поэтому, если уже когда-то были диагностированы камни в почках, лучше избегать орешков. Здоровым людям можно не опасаться этого продукта, только есть его нужно в меру. Авокадо. Эти плоды очень вкусные, сливочные, в их состав входят полезные жиры. Однако в них содержится большая доза калия, что может негативно сказаться на работе почек, для которых важен баланс между калием и натрием. Если же калия в крови будет слишком много, может развиться гиперкалиемия – болезнь почек, вызывающая слабость, замедление сердечно ритма, онемение и тошноту. Но это заболевание развивается не у многих, так как большинству из нас как раз наоборот не хватает в ежедневном рационе калия. Кофеин. Не стоит пить каждое утро кофе, а также злоупотреблять газированными напитками и энергетиками тем, у кого есть проблемы с почками. У людей, имеющих хронические заболевания почек, может увеличиться риск появления почечных камней. К тому же, кофеин – мягкое мочегонное, поэтому его употребление в больших количествах может стать проблемой для больных почек. Он, стимулируя кровоток, приводит к повышению кровяного давления, что, в принципе, не является проблемой для тех, у кого оно нормальное. Молочные продукты. Молоко, йогурт, сыр могут повысить уровень кальция в моче, что станет причиной появления камней в почках. Поэтому тем, у кого есть проблемы с почками, нужно сократить количество потребляемых молочных продуктов. Сливочное масло содержит в себе в большом количестве насыщенные жиры, которые приводят к риску появления сердечных заболеваний. А они являются главной причиной развития почечных недугов. Лучше заменить масло на оливковое с ароматом любимых трав для заправки салатов и других блюд. Соль. Для правильного функционирования почек очень важно поддерживать баланс между натрием и калием. Но многие люди злоупотребляют солью, источником натрия, постоянно пересаливая блюда или же употребляя много солёной пищи. Чересчур большое количество натрия принуждает почки задерживать воду, чтобы растворить соль в крови, а это приводит к тому, что почки работают на износ. Привычка пересаливать еду повышает давление и вредит нефронам почек, фильтрующих отходы. Для контроля в своём питании соли надо придерживаться диеты, в которую входят свежие продукты. Мясо. В нём содержится белок, такой важный для роста и здоровья мышц. Но следует помнить, что метаболизм белка – довольно сложная задача для наших почек. Диета с высоким содержанием животных белков увеличивает риск появления почечных камней, поэтому её и не рекомендуют людям, имеющим проблемы с почками. Особенно опасны для них субпродукты, так как в них содержится пурин, который стимулирует выработку мочевой кислоты и отходов, перерабатывающихся почками, что приводит к камнеобразовнию. Искусственные подсластители. Многие отказываются от сахара в пользу искусственных подсластителей, но, как показывают исследования, на самом деле они не употребляют меньше сахара. Поэтому те, кто хочет минимизировать в своём питании сахар, лучше выбрать стевию - натуральный растительный экстракт.

Большинство из вышеперечисленных продуктов не опасны, если у вас нет проблем с почками, но если вам диагностировали почечные болезни, то лучше исключить эти 7 продуктов, которые вредят вашим почкам. Ведь им всегда можно найти альтернативу.