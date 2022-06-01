7 способов, как избавиться от болей в коленях и суставах в домашних условиях

Благодаря суставам человек может двигаться, поэтому боль в них, когда даже в покое они пульсируют и скрипят, приводит к постепенному обездвиживанию. Независимо от того, по какой причине возникли болезненные ощущения – деформация, артрит, вывих или же возрастные изменения – нужно обязательно найти способы облегчить их. Скорее всего, доктор назначит лечение, особенно, если болезнь несёт хронический характер, но можно попробовать избавиться от боли домашними методами.

7 способов избавления от болезненности суставов и коленей



Метод «RICE». Это аббревиатура действий, помогающих справиться с болью и уменьшающих воспаление. Этот метод обычно рекомендуют при растяжениях и вывихах, но он нередко помогает и при артритах. RICE расшифровывается, как: Rest – отдых, I – я, Compression – сжатие, Elevation – поднятие. Когда возникает боль в колене или суставе, нужно постараться их держать в покое, два раза в день прикладывая холодный компресс. Обязательно наложить компрессионную повязку, не очень тугую, чтобы не нарушить кровообращение, но при этом хорошо фиксирующую сустав. Поместить ногу на возвышенность. Это предотвратит скопление жидкости, которая часто приводит к отёку. Йога. Нужно тренировать свои мышцы, но только с низкой ударной нагрузкой, чтобы сделать их более гибкими и крепкими. Для этого подойдёт йога, так как она связана с осознанностью и движением, то есть идёт работа мозга и тела. К тому же, эти занятия помогут справиться с хронической болью. Главное, не делать их во время обострения. Похудение. Этот метод подходит только обладателям лишнего веса, ведь чаще всего именно он становится причиной проблем с суставами. Чем сильнее нагрузка на них, тем больше повреждений они получают. Худеть очень сложно, ведь довольно часто еда становится утешением во время болезненных ощущений. Однако некоторые продукты могут только усугубить проблемы, особенно если они связаны с артритом. Поэтому нужно выбирать такие, которые будут полезны при суставных болях и для избавления от лишнего веса – это зелень, нежирный творог, имбирь и другие. Травяные мази. Обезболивающие кремы, которые можно приобрести без рецепта, обычно содержат салицилат. Если нет к нему чувствительности, то это идеальный вариант. Также было сделано исследование пакистанскими учёными, которые выявили, что мазь, изготовленная из корицы, имбиря, мастики и кунжутного масла, не уступает вышеупомянутой мази. Травяное средство действует быстро и наверняка. Ивовая кора. Её часто называют «природным аспирином», так как она обладает болеутоляющим компонентом - салицином, который в организме превращается в салициловую кислоту. Экстракт коры ивы можно найти в капсулах, настойках и чаях, хотя некоторые люди предпочитают просто её жевать. Противопоказана она только тем, у кого аллергия на аспирин, и принимающим препараты для разжижения крови. Экстракт имбиря. Имбирь — популярная специя, использующаяся в кулинарии, а также в качестве пищевой добавки и в мазях для местного применения. Он популярен для облегчения тошноты и боли у страдающих артритом. Его польза одинакова, независимо от того, используется ли он свежим или в порошке. Имбирь может стать спасательным кругом во время любой боли. Тепловая терапия. Тепло — ещё одно хорошее природное болеутоляющее, поскольку оно расслабляет мышцы и помогает предотвратить судороги в суставах. Оно часто используется в сочетании с терапией холодом, так как они отлично дополняют друг друга. Холод лучше всего используется в течение первых 24 часов после обострения, потому что он значительно уменьшает воспаление. Тепло же после может успокоить остаточную боль. Его можно использовать так часто, как только появится желание это сделать, но только осторожно, приложив грелку к одежде или полотенцу, чтобы не обжечь кожу. Также нужно осознавать, насколько повышается температура тела, и остановиться, когда приходит ощущение жара. Поэтому не рекомендуется использовать тепло на ночь.

Эти 7 естественных методов облегчения боли в коленях и суставах, используемые вместе или по отдельности, могут помочь чувствовать себя лучше и сохранить большую гибкость. Они также имеют гораздо меньше побочных эффектов, чем фармацевтические препараты.