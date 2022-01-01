Мы все знаем, что правильное питание и активная деятельность – лучшие средства, чтобы сохранить своё здоровье. Однако следует помнить о мере, ведь многие в борьбе с лишним весом используют карательные способы: резко сокращают количество употребляемой пищи, изматывают себя спортом, а также едят килограммами таблетки для похудения. Поэтому диетологи решили подсказать, что не нужно делать, чтобы похудеть. Советы очень полезные, особенно тем, кто решил как можно быстрее сбросить ненавистные килограммы.

Так что же ни за что НЕ нужно делать, если хотите похудеть навсегда

1. Не надо принудительно голодать и слишком ограничивать себя диетами.

Резкое сокращение калорий (или порций пищи), несомненно, приведёт к быстрой потере веса, но не за счёт жира, а за счёт мышечной массы. Недостаток еды посылает организму сигнал, заставляющий его накапливать жир, который может понадобиться в связи с дальнейшим голодом. Таким образом, возобновив нормальное питание, он с лихвой вернёт потерянные килограммы. Поэтому лучше оставить подсчёт калорий в покое и прислушаться к своему телу: ощущение, которое мы испытываем, должно быть чувством «правильной» сытости.

Вывод. Никогда не пропускайте приёмы пищи, особенно завтрак. Лучше использовать мини-приёмы пищи каждые 3-4 часа, которые включают белки и волокна: так уровень сахара в крови всегда будет стабильным.

2. Нет добавкам или таблеткам для похудения без сбалансированного питания.

Прежде следует отметить, что существует большая путаница между таблетками для похудения и добавками, которые помогают похудеть. Первые назначаются врачом и основаны на активных ингредиентах, которые обычно вызывают чувство сытости или уменьшают всасывание пищи. Это настоящие препараты, показанные при среднем и тяжёлом ожирении: их необходимость определит специалист, так как они имеют побочные эффекты и противопоказания. Самостоятельно подбирать их категорически запрещено. Добавки можно приобрести без рецепта в аптеках, у специалистов по травам, в Интернете или супермаркете. Они выполняют действие «помощи» в поддержании фигуры, потому что притупляют чувство голода, помогают усваивать меньше жиров и углеводов, стимулируют обмен веществ. Обычно в их состав входят натуральные ингредиенты, часто волокна. Отличие от таблеток в том, что они мягче, но не менее эффективны и не имеют противопоказаний: в случае сомнений лучше спросить фармацевта или травника.

Вывод. Не стоит слишком полагаться на пищевые добавки, продолжая много есть. Это вредно для здоровья, да и чудо похудения точно не произойдёт. Никакие добавки не предназначены для замены сбалансированного питания.

3. Нет жидкой диете.

Очистить организм фруктовыми, овощными супами и центрифугированием, несомненно, хорошая идея, но только если эти препараты включены в сбалансированную диету. Употребление только жидкости опасно для здоровья, поскольку приведёт к обезвоживанию и нарушению электролитного баланса: вместе с токсинами выводятся необходимые организму вещества, в том числе вода. Почки и печень также отвечают за детоксикацию: заставлять их работать вдвое больше – вредно.

Вывод. Если вы чувствуете потребность в детоксикации, можно пополнить запасы травяными чаями и детокс-напитками. Всегда лучше добавлять продукты, богатые клетчаткой, которые улучшают работу кишечника, способствуя выведению токсинов.

4. Нет чрезмерным и изнурительным тренировкам.

Упорные тренировки - идеальная практика только для профессиональных спортсменов. Интенсивная физическая активность приводит к чрезмерным нагрузкам на организм, что изнуряет, но не приводит к более быстрой потере веса. Действительно, психологи уверяют, что экстремальную физическую форму можно трактовать как наказание за переедание. Особенно тем, кто не привык к тренировкам.

Вывод. Начните с 30 минут умеренной кардиотренировки 5 дней в неделю или сократите до 3 дней, но при этом увеличьте мощность и скорость: в последнем случае достаточно 20 минут. К занятиям аэробикой добавляйте упражнения для укрепления мышц, которые тренируют все группы мышц, по крайней мере, два раза в неделю. Таким образом, физическая активность не будет казаться «навязчивой», она побудит вас практиковать её с мотивацией в течение длительного времени. А суставы и связки не пострадают от износа.

5. Нет курению для того, чтобы не чувствовать голод.

Хотя риски для здоровья, связанные с курением, хорошо известны, некоторые люди всё-таки используют курение как способ похудения. Конечно, никотин подавляет аппетит, но это не повод продолжать курить.

Вывод. Курение повреждает почти все органы в организме, вызывая рак и другие серьёзные повреждения, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Курение обычно ухудшает здоровье курильщиков. Поэтому такой способ сбросить лишний вес запрещён.

Всегда нужно помнить о побочных эффектах, поэтому в выборе способа для похудения в первую очередь надо следовать правилу: «НЕ НАВРЕДИ!»