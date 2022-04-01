Вот что случится, если вы будете есть яйца каждый день!

Яйца заработали репутацию продукта, который полон холестерина, вредящего работе сердца. Особенно, если есть их каждый день. По этой причине многие и отказываются от их употребления или же переходят только на безвкусные белковые омлеты. Но настолько ли вредны яйца для организма или всё-таки не стоит их исключать из своего рациона?

Что произойдёт, если ежедневно есть яйца?

Отличный источник белка. Белок - это основной строительный материал клеток тела. Его недостаток может привести к истощению организма. В яйцах содержится огромное количество белка (около 6 г в каждом), аминокислоты, необходимые для его усваивания, что делает этот продукт очень полезным и необходимым в первую очередь для растущего организма. Прилив энергии. Можно пить с утра до вечера кофеиносодержащие напитки, есть сахар и другие продукты, но при этом чувствовать усталость и упадок сил. Причина такого состояния в нехватке витаминов В, которых в избытке в яйцах. Тиамин, рибофлавин, ниацин, биотин и фолиевая кислота отвечают за преобразование употреблённой пищи в полезную энергию. Поэтому нужно каждое утро съедать по одному яйцу, чтобы целый день чувствовать себя бодрым и энергичным. Также их рекомендуется есть и в другие приёмы пищи, чтобы избавиться от зависимости от энергетиков. Быстрый рост волос. Как было сказано выше, в яйцах много витамина В, который способствует росту волос. Нехватка же этой группы витаминов провоцирует выпадение волос, так как они помогают в создании эритроцитов, необходимых для доставки кислорода и питательных веществ к коже головы и волосяным фолликулам. Желающим обзавестись шикарной шевелюрой нужно обязательно есть достаточное количество яиц. Сохранение и восстановление зрения. Считается, что за зрение отвечает морковь, в которой в изобилии бета-каротина, превращающегося в витамин А. Но яйца не отстают по его количеству. К тому же, в них содержится лютеин, который атакует повреждающие свободные радикалы в тканях глаза и помогает сдержать определённые возрастные состояния - глаукому, катаракту и дегенерацию жёлтого пятна. Предупреждение сердечных заболеваний. Многие избегают яиц, потому что боятся их вреда для сердца. Однако согласно исследованиям, те, кто едят приготовленное в любом виде одно яйцо в день, наоборот, понижают риск сердечных болезней и инсульта. Повышение мозговой деятельности. Человеческий мозг на 60% состоит из жира, поэтому так необходимо включить в свой рацион полезные жиры, которых предостаточно в яичном желтке. Влияние на мозг желтков яиц одинаково благоприятно как для младенцев, так и взрослых, поэтому этот продукт желательно есть с раннего возраста. Ребёнок будет лучше развиваться. Поддержание здорового уровня холестерина. Считается, что в яйцах высокий уровень холестерина, поэтому их нужно исключить из рациона. Но на самом деле, есть два основных типа холестерина: ЛПНП, связанный с высоким риском сердечных болезней, и ЛПВП - «хороший» тип, который можно найти именно в яйцах. К тому же, яйца способны уменьшить уровень ЛПНП, тем самым защищая сердце. Насыщены холином. Холин - питательное вещество, необходимое для регулирования памяти, настроения, мышечного контроля и других функций организма. Дефицит холина может привести к повреждению печени. Большая часть холина поступает в организм с пищей, но многие люди не получают его в достаточном количестве, так как отказываются от яиц, где его в изобилии. Защита кожи. Считается, что каротиноиды в яйцах защищают не только нежные ткани глаз, но и кожу. Несколько исследований показали, что эти питательные вещества отфильтровывают вредные ультрафиолетовые лучи до того, как они попадут на кожу и нанесут ущерб. Это не означает, что после завтрака яйцом можно не бояться солнечных ожогов, поэтому не стоит отказываться от солнцезащитного крема. Это значит, что риск развития рака кожи в течение всей жизни будет ниже.

Как видите, употребление яиц не то что вредно, а даже очень полезно. Этот продукт благоприятно влияет на весь организм - улучшает работу практических всех органов, а также придаёт сил и энергии.